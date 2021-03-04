Конституционная реформа как укрепление правовой вертикали

Анатолий Бибилов в интервью государственному телеканалу «ИР» заявил о необходимости пересмотра Конституции Южной Осетии. По его словам, новая редакция основного закона будет приниматься на всенародном голосовании. Отметил югоосетинский президент и необходимость создания Конституционного суда. Интересно, что накануне в парламент уже поступили проекты нескольких конституционных законов. Согласно предлагаемым изменениям, будет сложнее отстранять от должности председателя парламента, его заместителей, а также председателей комитетов.

Анатолий Бибилов намерен посвятить оставшийся до президентских выборов год конституционным реформам. В интервью программе «Вслух о…» на ГТРК «Ир» он заявил, что реформировать Конституцию, без сомнения, нужно, так как необходимо решить проблему противоречий между ее статьями. При этом Анатолий Бибилов не уточнил конкретные сроки начала работы над новым основным законом, заметив лишь, что заявление о начале конституционной реформы будет сделано «как можно скорее»:

«Мы будем плотно работать и с парламентом, и с Верховным судом, и с юристами Южной Осетии, общественными организациями, политическими партиями для того, чтобы мы эту конституционную реформу проработали и как можно быстрее уже внедрили в жизнь».

Новая Конституция, добавил президент, будет приниматься на всенародном голосовании: «Если мы вносим изменения в три (или более) главы Конституции, то обязательно нужен референдум».

По мнению экс-депутата парламента Роланда Келехсаева, по всей видимости, Анатолий Бибилов решил сделать своей предвыборной программой конституционную реформу:

«До выборов остался год. За оставшееся время президенту нужно преодолеть кризис и предложить обществу что-то такое, что прибавило бы ему популярности и решило проблему дефицита легитимности действующей власти. Эту задачу необходимо решить именно сейчас, потому что до выборов осталось совсем немного времени. Видимо, расчет на то, что общество действительно заждалось реформ, их все обещали, но никто не делал».

При этом, подчеркивает Роланд Келехсаев, президент будет не один на этой реформаторской площадке. Общественная организация «Союз Алания-Россия», которую возглавляет вчерашний соратник, а ныне оппонент президента Дмитрий Тасоев уже полгода как работает на проектом новой Конституции:

«У нас в «Союзе Алания-Россия» тоже ведется работа над проектом новой Конституции. Наш проект предполагает переход к президентско-парламентской форме правления и создание системы сдержек и противовесов, которые должны быть описаны в основном законе.

– Если я вас правильно понял, вы тоже хотите принять участие в референдуме, чтобы ваш вариант Конституции или конституционных законов был указан отдельным пунктом в бюллетене для голосования?

– Если проекты, предлагаемые президентом, будут принципиально совпадать с нашими предложениями, то мы воздержимся от участия, в противном случае, мы вынесем свой вариант Конституции на суд народа».

Депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева также считает, что это предвыборная затея. На ее взгляд, здесь дело не только в желании организовать беспроигрышный пиар, но и решить несколько серьезных проблем. Очевидно, считает депутат, что инициаторы рассматривают реформы как возможность преодолеть кризис, не обременяя себя новыми обязательствами перед обществом. Кроме того, это возможность отыграть историю с упразднением регламента и проведением сессии без кворума.

Если все получится, оппозиционные депутаты (хотя бы часть из них) вернутся в зал заседаний. Если будут приятны новые законы, новый регламент заксобрания, то история с проведением сессии простым большинством 16 февраля как-то затрется… Кроме того, это возможность укрепить позиции своей группы влияния перед выборами, считает Зита Бесаева:

«Понятно, что все делается под выборы. Работа над Конституцией – это большой труд, он требует много времени и не терпит суеты. Проекты законов необходимо обсуждать на различных площадках, согласовывать с экспертным сообществом, корректировать и так далее, то есть это огромная работа. Все это несовместимо с предвыборной лихорадкой. Кроме этого, необходимо понимать, что отношение населения к власти сегодня довольно негативное. Нет доверия к органам государственной власти, нет доверия к правоохранительным структурам. Для проведения конституционной реформы необходим определенный уровень легитимности. Увы, у действующей власти такого уровня сегодня нет, поэтому любое их действие не будет воспринято положительно, как бы этого ни хотелось инициаторам. Поэтому не время сейчас проводить такие реформы».

По словам Зиты Бесаевой, так называемая конституционная реформа уже началась. Вчера депутаты получили проекты двух конституционных законов – о парламенте и о статусе депутатов, а также проект нового регламента законодательного собрания. Кстати, в нем для кворума по-прежнему нужно две третьих состава. Новые законы ничем существенным от старых не отличаются, за исключением одного пункта, который, по мнению Бесаевой, противоречит Конституции:

«Касается порядка назначения и освобождения от должности председателя парламента, его первого зама и других заместителей, а также председателей комитетов. Это определено статьей 66 Конституции, где сказано, что они «могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия или нарушения Конституции и законов Республики Южная Осетия. Решение Парламента Республики Южная Осетия принимается тайным голосованием большинством голосов от общего числа избранных депутатов». В новом же законопроекте вообще нет основания для досрочного освобождения от должности, кроме указанных в регламенте двух причин – личного заявления об освобождении от должности и в связи с прекращением депутатских полномочий. То есть противоречие конституционным нормам очевидно.

– То есть авторы законопроекта хотят защитить спикера и его зама от депутатского гнева, ставят их в привилегированное положение над остальными парламентариями?

– Конечно, потому что за время деятельности парламента под их руководством допущено слишком много нарушений. Многие депутаты, особенно оппозиционные, естественно, не выражают доверия этим лицам, потому что неоднократно уже нарушалось действующее законодательство, я уже не говорю о регламенте, который практически на каждом заседании они нарушают».

Затронул президент и вопрос создания Конституционного суда в Южной Осетии. Анатолий Бибилов отметил, что в его необходимости для республики нет никаких сомнений:

«Я в свое время обращался в парламент республики, чтобы мы все-таки создали Конституционный суд. Для чего он нужен? Для того, чтобы те нормативно-правовые нормы, которые принимаются парламентом, подписываются президентом, правительством, принимаются постановления, – чтобы доказать их законность, требуется Конституционный суд. Какой-либо другой суд нормативно-правовые акты рассматривать не может», – объяснил президент в эфире ГТРК «Ир».

По мнению Зиты Бесаевой, из этой реплики выходит, будто президент хотел сформировать Конституционный суд, но депутаты не дали ему такой возможности. Президент слукавил, считает Бесаева:

«В самом начале президентского срока Бибилова, когда Леонидом Харитоновичем уже был назначен судья Конституционного суда, Анатолий Ильич, в нарушение Конституции, освободил от должности уже назначенного судью. Я считаю, что этим он продемонстрировал свое нежелание формировать Конституционный суд. Сегодня этот вопрос актуален, как и последние двадцать лет. Однако Анатолий Бибилов мог его сформировать в самом начале своего президентства, но он этого не сделал, потому что ему Конституционный суд был невыгоден. Сегодня он ему необходим, и мы понимаем, что сформирован он будет из людей нынешней власти, что никак не поменяет ситуацию в нашем обществе. У нас ни один орган не принимает решения самостоятельно, все они зависят от руководства, и я не верю, что сформированный ими Конституционный суд сможет быть самостоятельным и беспристрастно рассматривать споры».

Почему все же Анатолий Бибилов вдруг загорелся формированием Конституционного суда? Эксперты утверждают, что на эту должность претендует председатель Верховного суда Олеся Кочиева. Это идеальная кандидатура для Бибилова – его однопартиец, сподвижник, одна из ключевых фигур в его группе влияния. Пять членов Конституционного суда, при решающем одобрении президента и его фракции в парламенте, будут избраны на десятилетний срок. Даже если Бибилов не выиграет президентские выборы весной следующего года, его люди будут контролировать Конституционный суд еще девять лет.

А если удастся продавить новый закон о парламенте, то последующие два года его однопартийцы будут рулить парламентом. Чем не укрепление позиций перед выборами?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия