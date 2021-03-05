COVID-19 в Грузии: 390 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 1,77%

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натии Турнава и министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Левану Давиташвили лично поехать к месту строительства каскада Намахвани ГЭС, чтобы обсудить с местными жителями волнующие их вопросы.

Как пишет «Новости-Грузия», премьер поднял тему Намахвани ГЭС, против строительства которой в Кутаиси недавно состоялась многотысячная акция протеста, на заседании правительства.

«Я хотел бы ответить на озабоченность по поводу Намахвани, которая возникла в обществе. Естественно, есть вопросы, на которые нужно ответить аргументированно, квалифицированно. Необходимо, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры. Поэтому хочу попросить госпожу Турнава и господина Давиташвили лично поехать на место, например, завтра, и начать активное, прямое общение с населением, пояснить то, что их волнует», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Премьер также поручил министрам провести в парламенте заседания комитетов по Намахвани ГЭС с участием заинтересованных сторон и ответить на все острые вопросы.

Гарибашвили также говорит, что энергетическая безопасность – один из главных приоритетов для Грузии.

«Вы прекрасно знаете, что импортируемая электроэнергия из года в год растет. Прогнозы, которые существуют в области энергетики, таковы: ежегодно в стране должны строиться гидроэлектростанции мощностью не менее ста мегаватт, чего на данном этапе не происходит. Конечно, мы должны найти золотую середину, и именно для того, чтобы найти этот золотую середину, необходимо напрямую общаться с населением, чтобы в обществе ни один вопрос не оставался без ответа», – отметил глава Кабмина.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.

Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Поддержать их протест на прошлой неделе в Кутаиси вышли несколько десятков тысяч человек, которые заполнили центральную площадь второго по величине города в Грузии.