«Я не верю этой вакцине»

Правительство Южной Осетии намерено в ближайшее время приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом на этой неделе заявил президент Анатолий Бибилов. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, готовы ли они сделать прививку, если появится такая возможность.

– Вы будете прививаться от коронавируса, если появится такая возможность?

Нелли: Даже не знаю, если честно… Скорее нет, наверное. Это пока первичная вакцина, пока не изучена. Коронавирусом я пока не болела. Всем здоровья!

Джульетта: Я еще не знаю, честно скажу. Пока не решилась. Прислушиваться ни к кому не буду, но пока точно не знаю, буду прививаться или нет.

Валентина: Вообще, у меня такой возможности нет, я работаю и нет времени. И не хочу я делать эту вакцину. Не доверяю. Мне и так хорошо, без вакцины. Я даже не знаю, болела или нет, не почувствовала.

Илья: Знаете, в чем дело? Сам этот коронавирус не изучен до конца. Кто-то говорит, что многие, сделавшие ее, погибли, кто-то говорит, что она хорошая. Нужен кто-то известный, кому доверяют, чтобы объяснили, поможет вакцина или нет. А такого я не слышу. С людьми работать надо, иначе путаница будет. Сейчас вокруг путаница, и нет того, кому бы довериться. Кого мне послушать? А вдруг я сделаю и умру? Так я и так умру.

Наталья: Да, конечно, буду. Кстати, мои родители живут в России, они уже привились. Позавчера уже получили вторую дозу вакцины. Им обоим за 65 и никаких последствий. Теперь мы ждем увеличения антител. Так что, как только появится возможность, я сделаю вакцину, в первых рядах. Я читаю научные статьи, конечно, те, которые написаны более или менее обывательским языком. Все расхваливают эту вакцину. Мой брат работает под Санкт-Петербургом в онкодиспансере, он тоже только расхваливает российскую вакцину «Спутник».

Жанна: Я вообще не верю этой вакцине. Не знаю почему, но я не доверяю. Такое у меня отношение. Посмотрим, какая будет обстановка здесь, в городе. Если большинство будут прививаться, если все будет нормально… А так, все мои родственники во Владикавказе, в Москве делали вакцину, и вроде бы нормально все. Посмотрим. Мы же даже последствий не знаем. Никто ничего не говорит. Мое предположение такое: не верю это вакцине – и все!

Наира: Не знаю. Скорее всего, нет… Не могу конкретно вам сказать. В ближайший год нет, не буду прививаться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия