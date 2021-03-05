Обзор югоосетинской прессы

ИА «Рес» публикует комментарий главы югоосетинской делегации Егора Кочиева на переговорах в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них о прошедшей первой в 2021 году встрече в этом формате. Кочиев назвал ситуацию напряженной, и отметил, что разрядить ее возможно только в случае снятия незаконного поста близ села Цнелис. «Только после этого можно говорить о дальнейших шагах безопасности вокруг госграницы. От этого условия мы не отступим. Этот пост для Грузии не несет никакой нагрузки, ничего не охраняет, так как по этой территории не проходят дороги. От незаконного грузинского поста, находящегося на югоосетинской территории, до селения Цнелис буквально 250-300 метров, а до ближайшего грузинского села – около трех километров. А два других опорных пункта находятся в непосредственной близости к государственной границе», – подчеркнул Кочиев. По его словам, на встрече обсуждались и факты незаконного пересечения границы. Кочиев сообщил, что в последнее время среди нарушителей были и представители грузинской полиции. По его словам, если рядовые граждане Грузии переходят госграницу по незнанию, несознательно, то грузинские полицейские прекрасно знают, где она проходит, и «их заход на территорию Республики Южная Осетия расценивается как провокация, потому что нарушители – вооруженные полицейские».

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Газета «Республика» пишет о югоосетинском предпринимателе Владимире Босикове, который уже 10 лет занимается разливом минеральной воды, а в прошлом году открыл первый в республике частный пансионат там же, где занимается бизнесом – в селе Згъубир. Многие считают сферу лечебного туризма одной из самых перспективных. Босиков рассказал, что другие отечественные марки минералки – «Багиата» и «Дзау» – относятся к категории лечебных минеральных вод. А «Згубир-суар» является лечебно-столовой минеральной водой и имеет свои показания к применению, поэтому рассчитана на другой потребительский сегмент. Вода «Згубир-суар» успешно прошла экспертизу качества и получила самую высокую оценку в Российском научно-исследовательском институте курортологии. В планах – выпуск лимонада. Это позволит трудоустроить 16 человек, вместо нынешних 10-ти. Не меньше планов на развитие туризма. «Сами минеральные источники «Кæрта-суар» и «Аландон» находятся в 150 метрах от водолечебницы. Мы провели к пансионату специальные трубы, по которым вода после подогрева до соответствующей температуры подается в ванны, установленные в отдельных кабинах. Эти источники также подключены к душевым в номерах. По своему желанию отдыхающие могут принять душ из обычной пресной воды или минеральной», – рассказал Босиков.

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Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с пресс-конференции представителей руководства швейной фабрики «БТК-4». Операционный директор АО «БТК групп» Денис Мелехин характеризует производство как социальный проект, ориентированный на обеспечение рабочими местами жителей Южной Осетии. Сейчас на швейной фабрике трудоустроены 426 человек. Средняя заработная плата в 2020 году составила 34 тыс. 300 рублей. По словам Мелехина, прибыли руководство фабрики не получает. «Убыток за 2020 год составил 7 млн рублей. Несмотря на все существующие барьеры, мы продолжаем работу», – цитирует директора газета. Значительную часть убытков составили штрафы из-за нюансов в законодательстве. «Чтобы вывезти в РФ производимую на территории Южной Осетии продукцию, мы должны получить сертификат. Долгое время мы беспрепятственно оформляли документы, но в какой-то момент получили претензии со стороны таможенной службы РФ в связи с некорректным оформлением документов. Компанию «БТК-групп» оштрафовали на сумму 6,8 млн рублей», – сказала руководитель пресс-службы АО «БТК групп» Виктория Петрова. Она пояснила, что в Налоговом кодексе Южной Осетии прописано, что при наличии необходимого соглашения между двумя государствами система двойного налогообложения не применяется, но почему-то с Южной Осетией такого соглашения нет. Применение таких норм позволило бы предприятию беспрепятственно осуществлять свою деятельность. «Мы бы хотели документального подтверждения возможности нашему предприятию на данной территории работать максимально комфортно и эффективно. Тогда мы сможем говорить о качественной, своевременной переработке, поддержании рабочих мест, обеспечении социальной гарантией работников предприятия», – добавил операционный директор Денис Мелехин.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия