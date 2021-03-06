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Париж и Москва обменялись высылкой дипломатов. Российского обвинили в шпионаже
Париж и Москва обменялись высылками дипломатов. Российский был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила французская газета Les Echos, внимание на публикацию обратил «Коммерсантъ».
По данным газеты, инцидент произошел в конце прошлого года. Утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения шпионажа. Он был выслан, в ответ выслали французского дипломата из экономического отдела посольства в Москве. Публично об этом не сообщалось.
Les Echos не удалось получить официального подтверждения случившегося. Тему не стали комментировать «Коммерсанту» в посольстве Франции и российском МИД.
Тайну обмена газеты связывают с отношением между двумя странами - стороны пытаются сохранить видимость хороших взаимоотношений, а на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон единственный из выступивших представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. Он сказал, что считает политику открытого противостояния с Москвой проваленной.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе выявлено 508 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 508.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане и Калмыкии - по два, в Кабардино-Балкарии и Адыгее - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8004 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 140 человек.
- Краснодарский край + 140 (39 295) за все время пандемии)
- Ставропольский край + 135 (47 984)
- Кабардино-Балкария + 67 (21 400)
- Дагестан + 41 (30 029)
- Калмыкия + 32 (19 214)
- Карачаево-Черкесия + 30 (19 254)
- Северная Осетия + 27 (15 864)
- Адыгея + 14 (13 855)
- Ингушетия + 11 (14 829)
- Чечня + 11 (11 367)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 233 091 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 6 марта, выявлен 4 312 181 человек с коронавирусом.
БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR/OSCE) опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября 2020 года.
Согласно предварительным выводам Международной наблюдательной миссии за выборами в Грузии от 1 ноября, «парламентские выборы 31 октября были проведены в конкурентной среде и, в целом, с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и в размытости границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».
Также выборы прошли в условиях значительно изменившейся правовой базы, которая создавала прочную основу для проведения демократических выборов, однако в докладе говорится, что «необходимы дополнительные шаги для устранения имеющихся недостатков».
«Разнообразная и плюралистическая медиа была крайне поляризованной, аналитическая журналистика и дискуссия, проистекающая из политики, была менее заметна, что мешало избирателям сделать полностью информированный выбор. На том малом количестве избирательных участков, которые мы посетили, процедуры в основном соблюдались. Однако концентрация на местах большого числа групп наблюдателей, аффилированных с партиями, которые время от времени вмешивались в процесс, привела к многолюдности на избирательных участках», - говорится в документе.
В отчете отмечается, что парламентские выборы 31 октября в Грузии прошли по новой избирательной системе. В частности, 120 членов парламента избираются по пропорциональной системе и 30 депутатов по одномандатным округам по мажоритарной системе.
«Снижение избирательного порога до 1% повысило конкурентоспособность избирательной среды появлением на политической сцене множества новых партий. Вопреки хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, новые 30 одномандатных мажоритарных округов были сформированы исключительно на основе политического процесса, хотя и на основе консенсуса. Границы, определенные для мажоритарных округов, привели к неравномерному распределению избирателей по округам, что противоречит принципу равноправного избирательного права», - говорится в документе.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
Сенатор от Техаса задержал назначение главы ЦРУ, требуя новых санкций против «Северного потока»
Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жестких санкций против строительства российского газопровода «Северный поток-2» в Германию. Ранее группа из 40 сенаторов-республиканцев потребовала от президента ужесточения мер против проекта.
Бернс - бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займет больше времени. «Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод», - заявил сенатор в твиттере.
Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, - напоминает «Голос Америки». Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.
Накануне группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. «Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить свое влияние», – заявляется в их обращении.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что новые санкции в отношении участников строительства могут быть введены уже в мае.
- Строительство «Северного потока – 2» началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой значительно зависит от российского транзита. Кремль заявляет, что проект не преследует никаких целей, кроме экономических.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 4 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 508, в общем составив 174 257. По состоянию на 11:00 6 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 191 и сейчас составляет 164 654.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3219.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 824 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5560, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 747 879 (3016 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Премьер Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 марта провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян сначала поздравил собеседника с назначением на эту высокую должность. Говоря о двусторонних отношениях, премьер-министр Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль США в Минской группе ОБСЕ.
Стороны коснулись ситуации, сложившейся в регионе после войны. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Внимание собеседника было особо обращено на необходимость немедленного возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В этом контексте американская сторона подчеркнула важность деятельности сопредседателей Минской группы и выразила готовность продолжить свою роль в урегулировании конфликта.
Госсекретарь США подчеркнул важность развития партнерских отношений с Арменией. Он высоко оценил достижения Армении в области демократии и заверил, что США и впредь будут оказывать Армении помощь в проведении реформ.
С обеих сторон была подчеркнута важность сотрудничества по укреплению верховенства закона, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия и полиции в Армении, сообщает Радио Азатутюн.
Никол Пашинян поблагодарил американскую сторону за высокую оценку и готовность оказать содействие в проведении реформ.
Коронавирус в Грузии: 355 новых случаев за сутки, 4 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения более 19,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,8%, средний за последние 14 дней – 1,6%, а за 7 дней – 1,44%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 272 617. Почти 50% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 176. В Имеретии выявили 48 фактов, в Шида Картли – 30, в Самегрело и Земо Сванети – 23, в Кахетии – 19, в Аджарии – 17, в Гурии – 14, в Квемо Картли – 8. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 10 новых случаев заражения, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4.
От ковида умерли еще четверо пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 567.
Выздоровел 91 человек, их общее число выросло до 266 344.
В настоящее время в стране 2 680 активных случаев COVID-19. Из них 1 387 пациентов (почти 52%) проходят лечение в больницах, 1 151 (примерно 43%) – на дому, а 142 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 267. К аппаратам ИВЛ подключены 79 человек. В карантинных пространствах размещены 312 граждан. Около 6,2 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Главы МИД стран ЕС создают посредническую группу для разрешения кризиса в Грузии
Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза создадут посредническую группу, чтобы помочь правительству и оппозиции Грузии преодолеть политический кризис. Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в интервью национальной телерадиокомпании LRT.
«Есть планы (посетить Грузию), сейчас мы обсуждаем, будет ли этот визит полезным. Создается посредническая группа, укомплектованная министрами иностранных дел, и в нее определенно войдут несколько стран», – сказал Ландсбергис.
Министр иностранных дел Литвы не привел деталей, однако дал понять, что включенность большего числа его коллег в «посредническую группу» по Грузии только приветствуется. «Я считаю, что важно послать сигнал Грузии не только из Литвы […], это должен быть европейский сигнал, потому что мы говорим о продолжающейся европейской и трансатлантической интеграции Грузии», - указал он.
- Политический кризис, начавшийся в Грузии после парламентских выборов в октябре 2020 года, предельно обострился из-за ареста председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия 23 февраля.
- Во время визита в Тбилиси 1 марта президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил за стол переговоров членов правящей команды и лидеров оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». По итогам встречи Мишель подтвердил готовность Брюсселя «перейти от фасилитаторства к посредничеству». Одновременно он заявил, что в течение двух недель ЕС ожидает от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса.
Папа Франциск призвал к равноправию конфессий на встрече с главой Ирака
Папа Римский Франциск во время первого в истории визита в Ирак встретился с президентом страны Бархамом Салехом, сообщает Associated Press.
Понтифик назвал «знаковым» свой приезд и заявил, что это был его «долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод». Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность «видеть дальше наших различий» – это залог построения справедливого общества.
В свою очередь, Салех увидел в нынешнем историческом визите Франциска шанс улучшить отношения между мусульманами и христианами.
Приезд Франциска сопровождается беспрецедентными мерами безопасности по всей стране. Мощные кордоны безопасности не позволили желающим подойти к Папе достаточно близко. Его визит продлится четыре дня. В планах Папы – встречи с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий.
В настоящее время в Ираке проживают менее 300 тысяч христиан, тогда как в 1987 году их было около полутора миллиона. Остальные вынуждены были покинуть родину, бежав от дискриминации и угроз со стороны шиитских ополченцев. Тем, кто остался, трудно найти работу: крупнейший работодатель – государственный сектор – контролируется все той же шиитской элитой.
В Абхазии за сутки подтвержден 21 случай инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 234 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 21 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12952 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12400 человек.
На эргнетской встрече был поднят вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе
В Эргнети завершилась встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. На встрече центральные власти Грузии подняли вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе и других граждан Грузии, незаконно задержанных властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Общественный вещатель.
Конкретная дата освобождения Зазы Гахеладзе не называется. Переговоры по этому поводу будут продолжены. Центральные власти Грузии надеются, что это произойдет в ближайшее время.
На встрече также обсуждались гуманитарные темы, которые в период пандемии являются особенно острой проблемой для населения, проживающего на югоосетинской территории.
«Мы обсудили все инциденты в оккупированном регионе и на близлежащей территории. В этом контексте мы обсудили процесс незаконной бордеризации. Также состоялась дискуссия на тему Чорчаны. Наша позиция неизменна. Это стандартный полицейский пост и его цель - создание безопасной обстановки.
Поднимался также вопрос о незаконных учениях. Во время встречи был слышен звук взрывов. Это негативное и разрушительное событие, которое подвергает население постоянному стрессу. Позиция центральных властей по таким событиям крайне негативна. Мы нетерпимы к незаконным учениям. Позиция, которую мы услышали, не была рациональной.
Что касается гуманитарных проблем, наша позиция - открыть и восстановить свободное передвижение с полным соблюдением коронавирусных регуляций», - заявил заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.
Минздрав Грузии анонсировал прибытие первой партии вакцины Pfizer 22 марта
Первые дозы вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, ожидают в Грузии 22 марта. Об этом заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния на сегодняшнем брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, сегодня у Минздрава Грузии состоялась коммуникация с головным офисом Pfizer, а также с представителями международной платформы по распределению вакцины – COVAX. Производитель запросил информацию о центрах, в которых будет начата вакцинация, о требованиях «холодной цепи». «Уточнены были дополнительные условия для поставки вакцины Pfizer. У нас была возможность детально пройти все этапы ввоза Pfizer в страну», - сообщила Габуния.
Заместитель министра здравоохранения также сообщила, что до лета в Грузию должна прибыть и вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Она пояснила, что ее стране передаст Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). «ЮНИСЕФ уже получил подтверждение от AstraZeneca о первых дозах, то есть часть, предназначенная для Грузии по аллокации, – 129 600 доз, должны быть получены до конца мая», - заявила Габуния.
- В Грузии на днях возник скандал вокруг поставок вакцины. В конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала. Недавно в СМИ появилось сообщение от платформы COVAX, из которого следовало, что Грузия не заполнила формы, необходимые для получения вакцины – правительство не провело авторизацию препарата и не оформило соглашение о возмещении ущерба с компанией-производителем.
- В Минздраве заявили, что это не соответствует действительности, а глава ведомства Екатерина Тикарадзе даже не исключила, что Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что страна якобы не готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.
- Согласно национальному плану вакцинации, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
Приватизационный аукцион «кувшинов Рике» завершился без результатов
Сегодня, 5 марта, завершился приватизационный аукцион «кувшинов Рике». Первоначальная стоимость выставленного на торги комплекса составляла 71,2 миллиона лари. Однако торги закрылись в 17:00 без каких-либо конкретных результатов. Ни один из участников торгов не изъявил желания купить «кувшины Рике», сообщает Общественный вещатель.
«Кувшины Рике» изначально выставлялись на аукцион в прошлом году, стартовая цена составляла 95 000 000 лари. Однако и тогда аукцион не состоялся. В этом году аукцион был повторно объявлен, а сумма была снижена. Однако и на этот раз все закончилось безрезультатно.
Согласно условиям аукциона, на участке или его части должен был быть создан многофункциональный комплекс, гостиница или выставочное пространство за не более чем 36 месяцев после подписания договора купли-продажи, для чего покупатель должен был вложить не менее 10 миллионов лари.
Строительство объекта в центре Тбилиси было завершено в 2013 году, после чего он был заброшен.
В телекомпании «Рустави 2» объявлена структурная реорганизация
В телекомпании «Рустави 2», спустя полтора года после смены владельцев, объявлена структурная реорганизация. Соответствующее распоряжение, подписанное генеральным директором телекомпании Паатой Салия, публикует тбилисское издание «Табула».
Причиной реорганизации называются экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, сокращение рекламного рынка и падение рейтингов канала. В распоряжении Салия также говорится о необходимости улучшения работы структурных подразделений и оптимизации человеческих ресурсов, занятых в компании.
«Структурная реорганизация компании должна быть проведена до 10 апреля. Существующая структура будет упразднена и утверждена новая», - сказано в документе.
В комментарии телеканалу «Формула» Салия подтвердил подлинность документа. Одновременно он подчеркнул, что реорганизация «Рустави 2» не означает изменения редакционной и кадровой политики.
- Телекомпания «Рустави-2» была основана в 1994 году. В течение 25 лет канал оставался лидером на телерынке страны. После смены власти в Грузии в 2012 году «Рустави 2» резко критиковал политику правительства миллиардера Бидзины Иванишвили и возглавляемой им партии «Грузинская мечта». Телекомпания поддерживала прозападную оппозицию, в первую очередь - самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение», лидером которой остается третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Одновременно руководство канала регулярно заявляло о давлении со стороны властей и попытках повлиять на их редакционную политику, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Ситуация обострилась 18 июля 2019 года, когда по итогам продолжавшихся несколько лет судебных разбирательств телекомпания перешла к одному из бывших владельцев - бизнесмену Кибару Халваши, лояльному к партии Иванишвили. Вскоре телеканал покинули большинство журналистов и телеведущих.
Гомелаури в парламенте Грузии рассказал об операции по задержанию Мелия
Во время спецоперации по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия внутри штаб-квартиры оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) находилось не более 200 полицейских. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте Грузии в рамках «министерского часа».
«Внутрь зашли примерно 200 человек, наши сотрудники. Там были как спасатели, также на улице была мобилизована патрульная полиция, криминальная полиция, пожарные. Все они были снаружи и не заходили во внутрь. Было опасение, что может, например, возникнуть пожар, и тогда бы произошла какая-то большая беда. Если все это [возможные риски] перечислять вместе, человеку может показаться, что их многовато», – заявил Гомелаури.
Министр добавил, что их сотрудников в здании было «намного меньше» числа сторонников оппозиции, которые высказали готовность физически защищать Мелия.
В ходе «министерского часа» депутаты уделили основное внимание именно спецоперации по задержанию Мелия. Члены парламентского большинства при этом воздерживались от каких-либо вопросов и благодарили МВД за эффективную работу.
В частности, депутат Созар Субари подчеркнул, что «операция прошла на высочайшем профессиональном уровне» и «никто не получил серьезных травм». Председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани и вовсе заявила, что если бы она оказалась на месте Гомелаури, то не смогла бы провести спецоперацию «так по-человечески, так гуманно, с такими высокими стандартами».
Как пишет «Интерпрессньюс», Гомелаури сегодня также заявил, что в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных преступлений в Грузии сократилось на 12%.
«Сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство, в том числе уменьшилось и число фактов ограбления квартир. Увеличилась киберпреступность, что является глобальным вызовом и обусловлено повышенным использованием интернет-ресурсов. Возросли факты насилия в семье, также число убийств (за год) выросло на девять фактов», - заявил Вахтанг Гомерлаури.
- Лидер ЕНД Ника Мелия был задержан в центральном офисе партии утром 23 февраля. В ходе полицейской операции, продолжавшейся более двух часов, в административном порядке были задержаны более 20 человек — сторонников и представителей оппозиции.
Штурм штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии и арест её председателя осудили многие партнеры Грузии как в США, так и в ЕС.
Из дома Ахры Авидзба изъят арсенал оружия и боеприпасов – абхазское МВД
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили подробности спецоперации, проведенной накануне в доме экс-помощника президента Ахры Авидзба. Ведомство сообщило о задержании пяти человек и изъятии целого арсенала оружия.
«Сотрудниками ЦСН СГБ РА, СОБР и УУР МВД РА в ходе реализации оперативной информации изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
Гражданин Авидзба доставлен в правоохранительные органы, так же при проведении спецмероприятий по данному адресу задержаны пятеро лиц, не являющиеся гражданами Республики Абхазия, личности которых устанавливаются.
Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета. По данному факту материал будет направлен в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения», - говорится в пресс-релизе.
Ведомство публикует фотографии пяти задержанных. Это – Талех Гасанов, Аслан Гуатижев, Станислав Культа, Андрей Локтионов и Владимир Щербаков. Ранее сообщалось, что задержаны охранники Ахры Авидзба. По некоторым данным, они – граждане самопровозглашенной «ДНР».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Обвинения в адрес Бжания должны получить правовую оценку – пресс-служба
Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия назвала голословными и оскорбительными обвинения в адрес Аслана Бжания, содержащиеся в заявлении общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) от 2 марта.
АНД обвинило Бжания в сдаче национальных интересов и заявило что он «перешёл красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия».
«Распространение подобного рода заявлений, в которых содержатся голословные обвинения в адрес главы государства в предательстве национальных интересов, и есть «переход красной линии». Законное и моральное право руководить страной, в соответствии с Конституцией определять внутреннюю и внешнюю политику государства Аслану Бжания доверил многонациональный народ Абхазии путем волеизъявления на демократических выборах. Если руководители АНД ссылаются на Конституцию, то должны знать, что 63 статья Основного закона страны гласит: «…Честь и достоинство президента охраняются законом». Уверены, что подобного рода оскорбления и необоснованные обвинения в адрес главы государства получат соответствующую правовую оценку со стороны Генеральной прокуратуры», – говорится в заявлении пресс-службы Бжания.
Относительно скандала с экс-советником Бжания, бизнесменом Бенуром Квирая в заявлении лишь указано, что «общественность уже информирована об обстоятельствах поездки гражданина Б. Квирая в Грузию – о них он сам детально рассказал в интервью АГТРК».
- Сторонники оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»
Армения в этом году не примет участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», сообщает Общественное телевидение страны. Решение было принято «после всеобъемлющих обсуждений и переговоров».
«Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе», – говорится в заявлении.
Армения принимает участие в «Евровидении» с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году.
Армения также не приняла участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» в ноябре прошлого года из-за войны в Нагорном Карабахе.
Награду Берлинского фестиваля получил фильм «Неудачный трах»
Завершилась первая часть 71-ого Берлинского кинофестиваля. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. В марте онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии; второй этап – для всех зрителей – запланирован на июнь, если к тому времени будет снят карантин и открыты кинотеатры. На июнь намечено и торжественное вручение наград, однако решение жюри объявлено сегодня, пишет Радио Свобода.
Фильмы главной конкурсной программы оценивали кинорежиссеры, обладатели Золотых медведей Берлинале: Мохаммад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Жбанич и Ильдико Энеди. Согласно их решению, эта награда в этом году достанется фильму Раду Жуде "Неудачный трах, или Психованное порно".
Это сатирический фильм о моральной деградации румынского общества. Прогрессивную учительницу истории обвиняют в аморализме, поскольку эротическое видео, снятый ее мужем, оказалось в интернете. В прологе к фильму зритель видит этот порноролик, затем его героиня идет по Бухаресту на родительское собрание, где будут рассматривать ее персональное дело. Вокруг нее приметы упадка: красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, игорные заведения процветают, а промышленные предприятия закрыты. Какое решение примут родители – выгонять учительницу из школы или простить, поскольку интимное видео – ее личное дело? Раду Жуде предваряет ответ на этот вопрос "словарем анекдотов, знаков и диковин", отражающем косность и криптофашизм румынского общества.
В заявлении жюри отмечается, что фильм Раду Жуде нарушает социальные и кинематографические конвенции, атакуя зрителя, порождая несогласие, но никого не оставляя равнодушным.
Большой приз жюри главного конкурса получил фильм Рюсукэ Хамагути "Колесо удачи и фантазии", собрание камерных новелл о превратностях судьбы. Корейский минималист Хон Сан-су получил награду за лучший сценарий (фильм "Вступление").
Главную награду во второй конкурсной программе "Столкновения", посвященной новаторскому кино, получил документальный фильм Алис Диоп "Мы". Родители режиссера 50 лет назад приехали во Францию из Сенегала и откладывали деньги для того, чтобы быть похороненными на родине. Следует ли второму поколению эмигрантов следовать их примеру? Алис Диоп снимала людей, живущих неподалеку от линии Б парижской электрички, следующей с севера на юг, это выходцы из разных стран и регионов страны, люди разного достатка и с разными традициями. "Мы" – это рассказ о новой Франции, возникшей за последние десятилетия. В заявлении жюри говорится, что это фильм создает деликатный и точный коллективный портрет, полный нюансов и отражающий подлинный опыт.
«Скорее ад замерзнет»: Литва не выдаст Тихановскую Минску
Литва не станет рассматривать просьбу белорусской Генпрокуратуры о выдаче представителя оппозиции Светланы Тихановской Минску. Об этом сообщил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
По словам министра, Литва была и будет страной, где могут искать убежище демократические силы, преследуемые режимами. "Белорусскому режиму мы можем сказать – скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – заявил Ландсбергис.
Ранее в пятницу, 5 марта, белорусская Генпрокуратура сообщила, что обратилась к Вильнюсу с просьбой об экстрадиции Тихановской. Минск обвиняет Тихановскую и её доверенных лиц в попытках насильственного захвата власти в стране. Представители оппозиции обвинения в свой адрес отвергают.
С лета в Минске и других белорусских городах продолжаются массовые акции против официальных результатов президентских выборов, победителем которых в шестой раз ЦИК страны объявил Лукашенко. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, власти страны возбудили более 900 уголовных дел против своих оппонентов.
Участники протестов уверены, что выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Тихановская. Многие лидеры протестного движения в находятся под стражей или покинули страну.
В Туркменистане дети заговорили по-турецки: в детсадах им показывали турецкие мультфильмы
В Туркменистане в детских садах запретили показывать турецкие мультфильмы и передачи из-за того, что дети начали говорить на турецком языке. Участковым поручено проверять исполнение этого решения, передают "Хроники Туркменистана".
Запрет ввели после проверки в детских садах в Фарапском, Саятском и Дяневском районах Лебапской области. Выяснилось, что там детям включали турецкие каналы с детскими передачами и мультфильмами. Так как туркменский и турецкие языки похожи, дети начали использовать турецкие слова в детсадах и дома, указывает издание.
Участковым поручено два-три раза в неделю проводить проверку в детсадах. В случае выявления нарушения заведующим и воспитателям грозит увольнение. Руководству детских садов поручено поговорить с родителями, чтобы они и дома минимизировали время просмотра турецких каналов.
В Узбекистане в феврале после совещания у президента Шавката Мирзиёева снова решили снять с показа иностранные сериалы и заменить их на узбекские. В частности, против показа турецких сериалов выступили некоторые религиозные деятели. К примеру, имам ташкентской мечети "Мирза Юсуф" Рахматуллох Сайфутдинов в 2018 году говорил, что женщины представляют "в своем воображении красивых парней из турецких сериалов", "замужние женщины ходят с фотографиями турецких актеров", что "приводит к рождению "голубых" детей.
Сергей Шамба подтвердил задержание Ахры Авидзба и его охранников
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил задержание экс-помощника абхазского президента Ахры Авидзба и сотрудников его охраны. Об этом Шамба сказал агентству ТАСС.
«Авидзба и сотрудников его охраны задержали, идут следственные действия. В его доме был обыск, изъяли оружие. Пока известно только это, ожидаем официальную информацию от правоохранительных структур», – сказал Шамба.
ТАСС пишет, что Авидзба является членом политсовета партии «Единая Абхазия», которой руководит Шамба. Руководители партии в четверг после задержания Авидзба посещали Службу госбезопасности, где он содержится.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Министры обсуждают проект Намахвани ГЭС с местными жителями
Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили встречаются в Доме культуры Цагери с местными жителями. Тема обсуждения – проект Намахвани ГЭС. Ранее встретиться с противниками строительства электростанции министрам поручил глава правительства Ираклий Гарибашвили.
Министр экономики говорит, что строить новые электростанции в Грузии необходимо для сокращения импортозависимости.
«Если бы не распад Советского Союза, Намахвани ГЭС, наверное, была бы построена, но, даже лучше, что её не смогли построить, потому что мы улучшили и сделали этот проект более безопасным и менее вредным, чем предыдущий. В целом каскадные ГЭС строятся во всем мире, и плотина является наиболее эффективным сооружением, защищающим окружающую среду от оползней», – заявила Натия Турнава.
Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Поддержать их протест на прошлой неделе в Кутаиси вышли несколько десятков тысяч человек, которые заполнили центральную площадь второго по величине города в Грузии.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
«Каждый кадр – сюрприз» – кинокритики восхищены грузинским фильмом на Берлинском кинофестивале
Авторитетные кинокритики в восторге от фильма грузинского режиссера Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо», попавший в основной конкурс 71-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале). Как пишет «Новости-Грузия», после премьерного показа картины на кинофоруме 3 марта, некоторые наблюдатели назвали ее основным претендентом на главный приз Берлинале, «Золотого медведя».
Джессика Кианг из Variety назвала «Что мы видим, когда смотрим на небо» «чудесным, озорным фильмом».
«В этой остроумной, теплой, удивительно современной сказке рассказывается о двух влюбленных в наполненном жизнью, древнем грузинском городке, которые не могут встретиться из-за проклятья», – говорится в рецензии Кианг.
«Задорный, и в то же время очаровательно печальный», – так характеризует фильм Дэвид Хадсон из журнала The Criterion Collection.
«Эта грузинская притча – поистине бесподобный подарок… Фильм одновременно настолько необычен и выразителен, что его представление вне призового списка немыслимо», – пишет французское издание Le Polyester.
Его автор сравнивает фильм с немым кино, отмечая при этом, что ее автор «Коберидзе – вовсе не подражатель фетишист». Французский кинокритик восхищен режиссерской работой и подмечает, что каждый кадр в фильме – «это сюрприз».
Кинорежиссер и сценарист Джонатан Ромни в своей статье для Screen Daily описывает «Что мы видим, когда смотрим на небо», как «радостный и неуловимый полет фантазии Александра Коберидзе».
«С одной стороны, это баллада о влюбленных, которых поразило таинственное проклятие; с другой – неторопливое, извилистое воспоминание о жизни грузинского города; а с третьей – саморефлексивное исследование повествования, реальности и способности изображения трансформировать повседневность», – говорится в материале Screen Daily.
Автор Awards Daily называет «Что мы видим, когда смотрим на небо» «потрясающим претендентом» на «Золотого медведя». Одновременно кинокритик считает, что недавний успех еще двух грузинских фильмов – «Начало» и «А потом мы танцевали» – свидетельствует о том, что «в грузинском кинематографе зарождается очень интересная новая волна».
Фильм Коберидзе отметили и другие авторитетные издания о кино из Германии, Франции и Испании.
«Что мы видим, когда смотрим на небо» – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе. Он является копродукцией Германии и Грузии.
Действие фильма происходит в Кутаиси. В нем рассказывается история химика Лизы и футболиста Георгия. Они случайно встречаются и влюбляются, но на следующий день они просыпаются в телах других людей, и уже не могут найти друг друга.
«Новости-Грузия» отмечает, что фильм «Что мы видим, когда смотрим на небо» – третий грузинский фильм в истории независимой Грузии, вошедший в основную конкурсную программу «Берлинале».
Первый полнометражный фильм Александра Коберидзе — «Хоть бы лето никогда не приходило» (2017) был оценен немецкими критиками как лучшая экспериментальная работа.
Кадыров назвал ложью попытки связать убийство Немцова с Чечней
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдным расследование "Медиазоны" о том, что предполагаемые соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления и после него созванивались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками, в том числе из ближайшего окружения главы республики.
"Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли", – написал Кадыров в телеграме. Цена расследования, по словам главы Чечни, "не больше, чем гаданиям, сделанным на кофейной гуще", а Немцова "убрали западные хозяева", заявил он. "Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл", – утверждает Кадыров. Основные следы преступления, по его мнению, ведут в Украину. Это, как считает глава Чечни, подтверждает украинское гражданство спутницы Немцова в день убийства, Анны Дурицкой, и то, что пистолет, из которого стреляли, как сообщается, был завезен из Украины, там же прятался и убийца, написал Кадыров. Глава Чечни уверен, что "у либералов заказ на чеченскую тему", потому что "чеченцы защитники Отечества и в любое время готовы жизнь отдать за Россию", - добавил Кадыров.
1 марта "Медиазона" опубликовала материал об убийстве Бориса Немцова, подготовленный вместе с расследовательским проектом Scanner Project. Опираясь на данные телефонных биллингов, сведения об авиаперелётах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили хронологию действий участников убийства Бориса Немцова.
Так, согласно биллингу, за день до убийства Немцова один из подозреваемых в организации преступления бывший офицер чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев пытался дозвониться до Заура Дадаева, который получил наибольший срок по делу об убийстве политика. В день преступления Геремеев получал звонки от члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова.
Журналисты, в частности, сообщили, что чеченцы, которых позже осудили за убийство Немцова, получали инструкции от полицейского Асланбека Хатаева, который в день убийства не раз связывался с Сулейманом Геремеевым и Адамом Делимхановым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project имеются новые факты об убийстве Немцова, их без внимания не оставят.
- Оппозиционный политик, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту близ Кремля. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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