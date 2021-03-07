«Правозащитницей ее сделала война». В Чечне умерла Хеда Саратова

В Чечне в возрасте 55 лет скончалась член Совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова.

Как сообщил 7 марта в инстаграме министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, причиной смерти Саратовой стала «продолжительная болезнь». По данным источников Кавказ.Реалии, она умерла из-за осложнений, полученных в результате заражения коронавирусом.

«Тяжело говорить о ней в прошлом. Хеда была патриотом своей родины и всей страны, не только Чеченской Республики. Я ее знаю с 2000 года, знаю, как отчаянно она пыталась помочь любому человеку, который попал в бедственное положение. Она помогла очень многим людям», - прокомментировала известие правозащитница Асет Мальсагова в беседе с Кавказ.Реалии.

Критикам Саратовой она предлагает «сделать хотя бы десятую долю процента от ее добрых дел».

«Правозащитницей Хеду сделала война, она делала добро как могла, как умела», - поясняет Мальсагова.

Говоря о Саратовой, нужно понимать особенности контекста и среды, в которой она работала, отмечает в разговоре с Кавказ.Реалии президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова. По ее убеждению, Саратова - одна из самых ярких женщин-общественных деятелей в республике.

«Хеда постоянно жила проблемами других людей, пыталась им помочь. Заходя к ней в офис или встречая ее в другом месте, каждый раз я видела ее окруженной людьми, она оставалась в гуще событий и проблем. Да, Хеда выбрала отдельную сферу, свой контекст работы, но так поступают многие общественники и правозащитники. По этому направлению она помогала многим», - уточнила Сиражудинова.