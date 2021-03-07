Российская организация «За права человека» официально распущена

Делегаты внеочередного съезда российской общественной организации «За права человека» в воскресенье приняли решение о ее роспуске. Причиной этого, согласно заявлению делегатов, опубликованному на сайте организации, стали недавно вступившие в силу поправки в законодательство, предполагающие необходимость регистрировать как «иностранных агентов» даже незарегистрированные общественные объединения - если власти сочтут, что они занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа.

В заявлении констатируется «нарастание системных усилий государственной власти, направленных на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества России».

Основатель и глава организации «За права человека» Лев Пономарев ранее был внесен в реестр «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Он не согласился с этим решением и оспорил его. Ранее Пономарев сообщил о том, что организация «За права человека» будет ликвидирована, поскольку его участникам может грозить привлечение к административной, а в последующем и к уголовной ответственности, если власти сочтут, что они нарушают законодательство об «иноагентах».

Члены организации заявили, что будут «в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека».

Организация «За права человека» существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноименного движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.