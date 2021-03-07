Протестующие в Тбилиси требуют отставки Ираклия Гарибашвили

Митинг с требованием отставки Ираклия Гарибашвили с должности премьер-министра Грузии прошла сегодня, 7 марта, у здания администрации правительства в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Акцию под названием «Поругай Беру» житель Тбилиси Владимир Цитлидзе анонсировал в социальной сети Facebook вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

К его протесту присоединились рядовые граждане, а также члены молодежного крыла оппозиционной Лейбористской партии - всего около 50 человек. Участники акции держали в руках плакаты с цитатами из опубликованной аудиозаписи, якобы принадлежащие Бере.

«В такой ситуации в любой нормальной стране премьер-министр уйдет в отставку, по крайней мере, до окончания расследования, но все мы знаем, что в условиях, когда в руках Бидзины Иванишвили сосредоточены все следственные органы, у нас нет возможности установить правду», - сказал журналистам Цитлидзе.

Он также добавил, что спланированную им акцию не следует расценивать как призыв. По его словам, главная цель протестующих - зафиксировать свою позицию по поводу содержания записей. «Митинг символичен, название также символично. Никто не собирается ругаться и бросаться камнями», - подчеркнул он.

К настоящему времени акция уже завершена.