Новости
ТАСС, РБК и «Взгляд» недовольны тем, что Facebook заблокировал их публикации
Администрация социальной сети Facebook заблокировала публикации РБК и ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов. За основу обеих публикаций был взят пресс-релиз Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщил телеканал «Дождь».
РБК и ТАСС настаивают на корректности опубликованной ими информации и направили запрос в Facebook о разъяснении причин блокировки.
Агентство ТАСС опубликовало мнение члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина. Он назвал действия Facebook «классическим примером политической цензуры». Соцсеть пытается убедить нас, что «они лучше сотрудников ФСБ знают, кого задержали сотрудники ФСБ», сказал Горелкин в интервью ТАСС. «У нас в стране предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов».
В аналогичной ситуации оказалось и издание «Взляд». Автор опубликованного во «Взгляде» комментария отмечает, что соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел информацию о задержании украинской неонацистской группы в Воронеже «ложной».
Другие новости дня
Аслан Бжания по возвращении из России провел совещание с руководством кабмина
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания по возвращении из России, где проходил медицинское обследование, провел совещание с руководством кабинета министров.
Врио премьер-министра Владимир Делба доложил о ситуации с коронавирусом и о ходе подготовки к заседанию оперативного штаба, а также по вопросу консультаций с депутатами парламента по рассмотрению проекта госбюджета на 2021 год.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила о ситуации, связанной с перебоями в электроснабжении, вызванными техническими проблемами на ВЛ «Кавкасиони». Перебои с подачей электроэнергии возникли 5 марта. 6 марта был проведен облет абхазского участка ВЛ «Кавкасиони» руководством и техническими специалистами РУП «Черноморэнерго». Повреждения на абхазском участке не выявлено.
Сегодня на грузинском участке ВЛ «Кавкасиони» неисправность была устранена и в настоящее время работы по восстановлению высоковольтной линии завершаются, передает «Абхазия-Информ».
СГБ: Близ Хурвалети полиция пресекла попытку незаконного задержания гражданина Грузии
Сегодня, 7 марта, близ села Хурвалети Горийского муниципалитета полиция пресекла попытку незаконного задержания гражданина Грузии. Согласно информации грузинской службы Радио Свобода, инцидент произошел близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, когда российские пограничники проникли на 500 метров вглубь территории, подконтрольной официальному Тбилиси.
«На одном из участков наш сельский тракторист Рамаз Чалаури вспахивал землю. Увидев вооруженных лиц, он убежал и вызвал полицию, после чего русские открыли огонь и потребовали, чтобы бегущий остановился. Они пришли похитить этого тракториста, но наша полиция действовала быстро, окружила их, разоружила и арестовала, они конфисковали и автомобиль, на котором те передвигались. Вся деревня поднялась, ожидая, что с военной базы приедет техника, чтобы их освободить, но сейчас все спокойно. Наша полиция патрулирует село с помощью нескольких пикапов. Если что-то случится, мы будем рядом с ними», - рассказал очевидец произошедшего.
В Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) подтверждают, что сотрудники правоохранительных органов помешали задержанию представителями югоосетинских властей гражданина Грузии, впрочем, факт задержания российских пограничников отрицают.
«7 марта на линии оккупации у села Хурвалети полиция предотвратила попытку незаконного задержания гражданина Грузии. После предотвращения незаконного задержания грузинская полиция остановила представителей оккупационного режима. Согласно существующей практике, с помощью «горячей линии» и при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского Союза был установлен контакт с оккупационным режимом и ситуация была разряжена», - сообщают в СГБ.
«Грузинская мечта»: Это грубая фабрикация незаконных записей, сделанная в период правления ЕНД
«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление в связи с тайными записями, которые транслировались накануне, 6 марта, в эфире телеканала «Пирвели».
«Вчера в эфире одного из партийных телеканалов общественность увидела и услышала грубую фальсификацию незаконных записей 2010-2011 годов. Опубликованные сфальсифицированные разговоры состоят из слов и фраз, взятых из десятков записей, по крайней мере, за несколько месяцев. Это грубая фабрикация незаконных записей, сделанная Департаментом конституционной безопасности в период правления «Единого национального движения» (до того, как Бидзина Иванишвили пошел в политику), между двумя частными лицами: с одной стороны - президентом благотворительного фонда «Карту» Ираклием Гарибашвили, а с другой - несовершеннолетним Берой Иванишвили.
Однако они не постеснялись опубликовать даже такую запись. Таким проявлением отчаяния они еще больше уничтожают себя, потому что в цивилизованном мире использование подобных методов советского КГБ абсолютно аморально и неприемлемо. Незаконное прослушивание, хранение, монтаж-фабрикация и использование записей, насилие, убийство и т.д. - это почерк «Национального движения». Что касается «Грузинской мечты» и ее лидеров - то они не прибегали к подобным методам ни до, ни после прихода в политику.
Как видно, сфабрикованная запись была заготовлена давно, скрупулезно смонтирована и ожидала своего часа. Два дня назад ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало крайне позитивную оценку парламентских выборов 2020 года. При этом президент Европейского совета Шарль Мишель взял на себя роль посредника, что, естественно, должно было стать гарантией деэскалации процесса и продолжения переговоров в конструктивном режиме.
Похоже, что именно эти факторы и цель срыва переговоров привели к публикации фальшивых записей. Радикальная оппозиция хочет использовать эти записи как предлог для отказа от переговоров, и мы видим их новую кампанию, бесперспективную по одной простой причине - она основана на лжи.
Несмотря на эти действия, «Грузинская мечта» никогда не откажется от своих конструктивных и государственных позиций. Поэтому мы готовы продолжить диалог, к которому также призывают наши международные партнеры», - говорится в заявлении.
- На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.
- Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должность премьера Ираклия Гарибашвили.
Протестующие в Тбилиси требуют отставки Ираклия Гарибашвили
Митинг с требованием отставки Ираклия Гарибашвили с должности премьер-министра Грузии прошла сегодня, 7 марта, у здания администрации правительства в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Акцию под названием «Поругай Беру» житель Тбилиси Владимир Цитлидзе анонсировал в социальной сети Facebook вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.
К его протесту присоединились рядовые граждане, а также члены молодежного крыла оппозиционной Лейбористской партии - всего около 50 человек. Участники акции держали в руках плакаты с цитатами из опубликованной аудиозаписи, якобы принадлежащие Бере.
«В такой ситуации в любой нормальной стране премьер-министр уйдет в отставку, по крайней мере, до окончания расследования, но все мы знаем, что в условиях, когда в руках Бидзины Иванишвили сосредоточены все следственные органы, у нас нет возможности установить правду», - сказал журналистам Цитлидзе.
Он также добавил, что спланированную им акцию не следует расценивать как призыв. По его словам, главная цель протестующих - зафиксировать свою позицию по поводу содержания записей. «Митинг символичен, название также символично. Никто не собирается ругаться и бросаться камнями», - подчеркнул он.
К настоящему времени акция уже завершена.
- На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.
- Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должности премьера Ираклия Гарибашвили.
- Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Одновременно, проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах. Народный защитник Грузии Нино Ломджария высказалась за проведение эффективного расследования.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 487.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Дагестане и Кабардино-Балкарии - по два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8028 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 138 человек.
- Краснодарский край + 138 (39 433 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 120 (48 104)
- Кабардино-Балкария + 67 (21 467)
- Дагестан + 40 (30 069)
- Калмыкия + 30 (19 244)
- Карачаево-Черкесия + 27 (19 281)
- Северная Осетия + 26 (15 890)
- Адыгея + 14 (13 869)
- Ингушетия + 15 (14 844)
- Чечня + 10 (11 370)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 233 578 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 7 марта, выявлено 4 322 776 человек с коронавирусом.
Оппозиционные активисты провели акцию у резиденции Иванишвили
Шумная протестная акция прошла сегодня, 7 марта, у бизнес-центра основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси. Митинг был спланирован оппозиционными активистами вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Около трех десятков человек провели шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели до горы Табори. Активисты требовали, чтобы в отношении всех фигурантов записей было начаты уголовные дела, а должностные лица – освобождены. Еще одно требование – назначение досрочных парламентских выборов.
У резиденции Иванишвили было мобилизовано большое количество патрульной полиции. Сотрудники МВД сдерживали демонстрантов в нескольких сотнях метров от центрального входа. «Давайте, становитесь охранной полицией Беры», - обратился к полицейским один из демонстрантов.
Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить на стенах протестные надписи, в том числе оскорбительные и обращенные непосредственно к Бере. Впоследствии стычки происходили еще несколько раз. О задержаниях протестующих до сих пор не сообщалось. К настоящему времени акция уже завершена, и активисты покидают территорию.
На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.
Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должность премьера Ираклия Гарибашвили.
В правящей партии «Грузинская мечта» не отрицают, что в записи слышны голоса Иванишвили и Гарибашвили, подчеркивая при этом, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз. Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Одновременно, проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах.
Российская организация «За права человека» официально распущена
Делегаты внеочередного съезда российской общественной организации «За права человека» в воскресенье приняли решение о ее роспуске. Причиной этого, согласно заявлению делегатов, опубликованному на сайте организации, стали недавно вступившие в силу поправки в законодательство, предполагающие необходимость регистрировать как «иностранных агентов» даже незарегистрированные общественные объединения - если власти сочтут, что они занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа.
В заявлении констатируется «нарастание системных усилий государственной власти, направленных на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества России».
Основатель и глава организации «За права человека» Лев Пономарев ранее был внесен в реестр «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Он не согласился с этим решением и оспорил его. Ранее Пономарев сообщил о том, что организация «За права человека» будет ликвидирована, поскольку его участникам может грозить привлечение к административной, а в последующем и к уголовной ответственности, если власти сочтут, что они нарушают законодательство об «иноагентах».
Члены организации заявили, что будут «в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека».
Организация «За права человека» существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноименного движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.
- С 1 марта 2021 года в России вступили в силу более строгие наказания для нарушителей закона об «иностранных агентах». За уклонение незарегистрированных общественных организаций, ведущих политическую деятельность при финансовом участии заграничных партнеров, возможны штрафы до 300 тысяч рублей, а при ряде условий и лишение свободы на срок до двух лет.
«Правозащитницей ее сделала война». В Чечне умерла Хеда Саратова
В Чечне в возрасте 55 лет скончалась член Совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова.
Как сообщил 7 марта в инстаграме министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, причиной смерти Саратовой стала «продолжительная болезнь». По данным источников Кавказ.Реалии, она умерла из-за осложнений, полученных в результате заражения коронавирусом.
«Тяжело говорить о ней в прошлом. Хеда была патриотом своей родины и всей страны, не только Чеченской Республики. Я ее знаю с 2000 года, знаю, как отчаянно она пыталась помочь любому человеку, который попал в бедственное положение. Она помогла очень многим людям», - прокомментировала известие правозащитница Асет Мальсагова в беседе с Кавказ.Реалии.
Критикам Саратовой она предлагает «сделать хотя бы десятую долю процента от ее добрых дел».
«Правозащитницей Хеду сделала война, она делала добро как могла, как умела», - поясняет Мальсагова.
Говоря о Саратовой, нужно понимать особенности контекста и среды, в которой она работала, отмечает в разговоре с Кавказ.Реалии президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова. По ее убеждению, Саратова - одна из самых ярких женщин-общественных деятелей в республике.
«Хеда постоянно жила проблемами других людей, пыталась им помочь. Заходя к ней в офис или встречая ее в другом месте, каждый раз я видела ее окруженной людьми, она оставалась в гуще событий и проблем. Да, Хеда выбрала отдельную сферу, свой контекст работы, но так поступают многие общественники и правозащитники. По этому направлению она помогала многим», - уточнила Сиражудинова.
- Согласно официальной биографии, Хеда Саратова с 1995 года являлась независимым журналистом. В 1999-2002 годах работала в правозащитном центре «Мемориал», позже руководила общественной организацией «Пресс-Центр». Сотрудничала с Радио Свобода, «Новой газетой», международными правозащитными организациями.
- В 2019 году в ответ на обвинения в сотрудничестве с властями Чечни на пресс-конференции главы республики Рамзана Кадырова Саратова подчеркнула, что «гордится» тем, что она «кадыровская правозащитница».
Ангела Меркель высказалась за полное гендерное равноправие
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с призывом обеспечить действительное гендерное равноправие в Германии. «Женщины должны зарабатывать столько же, сколько и мужчины. Нам необходим паритет во всех сферах общества, - подчеркнула глава правительства в своем еженедельном субботнем видеообращении к согражданам. Выступление 6 марта было посвящено предстоящему Международному женскому дню 8 Марта, сообщила «Немецкая волна».
По мнению канцлера, нельзя мириться с положением, когда женщины, в значительной мере помогающие развитию общества, не участвуют на равных условиях в принятии важных решений в политике, экономике и социальной сфере.
Пандемия выявила, как выразилась Меркель, «уже, казалось бы, преодоленные шаблоны». По ее словам, все больше женщин вынуждены балансировать между домашним обучением детей, уходом за ними, собственными рабочими обязанностями. Глава правительства считает необходимым добиваться более успешного совмещения забот о семье с работой.
СМИ: хакеры из РФ взломали сервер лекарственного регулятора ЕС
За кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA), совершенными в прошлом году, стоят хакеры из России и Китая, утверждает нидерландское издание De Volkskrant со ссылкой на неназванных информаторов, знакомых с ходом расследования.
Именно это агентство, в частности, рассматривает заявки на сертификацию в странах ЕС вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе и российской «Спутник V». Российская заявка сейчас в стадии рассмотрения.
По информации De Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносных программ. Таким образом они получили доступ к внутренним сетям агентства, – пишет «Немецкая волна». Среди предметов, интересовавших хакеров, были стратегии вакцинации в странах Европы. Утверждается также, что хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин – германской компании BioNTech и американской Pfizer. Именно их вакцина первой была зарегистрирована в ЕС – в декабре 2020 года. Позднее некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, причем представители EMA утверждают, что опубликованные данные были изменены, возможно, с целью дезинформации.
Хакеры из Китая, как пишет издание, получили доступ к внутренним сетям EMA еще раньше, весной 2020 года. Официально представители агентства не комментировали публикацию.
- Накануне сообщалось, что хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США и десятки тысяч в странах Азии и Европы. О хакерской атаке на правительственные серверы сообщала, в частности, Чехия. Для атаки использовался почтовый сервис Microsoft Exchange. Власти США подозревают, что за атакой может стоять Китай, передают газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
- Российских хакеров, связанных со спецслужбами, подозревают в многочисленных кибератаках на различные серверы в США и Европе – от взлома сервера Демократической партии США до кибератаки на германский Бундестаг или Организацию по запрещению химического оружия.
-
Оппозиционер Гоги Цулая покидает партию «Свободная Грузия»
Один из самых эпатажных грузинских политиков, оппозиционер Гоги Цулая покидает партию «Свободная Грузия». Об этом политик объявил сегодня, 7 марта, на брифинге у здания бывшего парламента в Кутаиси.
Цулая объяснил свое решение желанием действовать независимо и индивидуально. Одновременно он не исключил, что в будущем создаст новую партию или же присоединиться к какой-либо из существующих, передает агентство «Новости-Грузия».
«Я состою в «Свободной Грузии» 12 лет. К сожалению, я не выиграл ни одних выборов, прошедших за это время. На данном этапе я предпочитаю бороться с режимом Иванишвили отдельно», - сказал он.
Цулая также обозначил перспективы своей работы в краткосрочный период – вернуть Кутаиси статус парламентской столицы Грузии. Лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава пожелал Цулая успехов в новых начинаниях.
- Гоги Цулая в политике с 1988 года. В Грузии его знают прежде всего по многочисленным протестными митингам и одиночным акциям-перформансам. Среди последних - стачка автовладельцев с требованием понижения цен на бензин. В партии «Свободная Грузия» Цулая занимал должность сопредседателя, а также руководил региональным отделением в Имерети.
- «Свободная Грузия» - партия консервативного направления, созданная в 2010 году Кахой Кукавой и его единомышленниками. Партия позиционирует себя как «конструктивную оппозицию» властям, выступая за правовую реформу, увеличение госфинансирования здравоохранения и образования, евроинтеграцию и разрешение конфликтов с Россией.
Извинившийся перед Берой рэпер отмежевался от истории со скандальными аудиозаписями
Рэпер Заза Нозадзе, много лет назад записавший видеообращение с извинениями за оскорбление Беры Иванишвили, категорически отрицает, что на него оказывалось давление и заявляет, что никогда не становился «жертвой нездорового поведения».
Нозадзе пришлось давать разъяснения после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили - сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.
На записях обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских чиновников заставить обидчиков публично принести извинения.
Спустя некоторое время после выхода сюжета, журналисты отыскали Зазу Нозадзе – рэпера, который нелестно отзывался о Бере, однако позже распространил в Facebook запись с извинениями.
«Конкретные люди или силы пытаются приписать мое «извини» к распространившимся аудиозаписям, что является полной фальшивкой… К счастью, лично я не становился жертвой такого больного поведения, но всем сердцем я разделяю состояние любой жертвы и всячески протестую в связи с записями, которые прослушал», - написал Нозадзе в Facebook.
Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях, его обсуждают тысячи пользователей в Грузии. Сразу после выхода сюжета, активисты, поддерживающие оппозицию, устроили акцию протеста в Тбилиси. Некоторые оппозиционные партии и политики призвали незамедлительно начать расследование, прекратив до его окончания полномочия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах.
В правящей партии «Грузинская мечта» не отрицают, что в записи слышны голоса Иванишвили и Гарибашвили, подчеркивая при этом, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе утверждает, что авторы скандального сюжета смонтировали записи «десятков разговоров», состоявшихся в 2010 году, то есть до прихода партии Иванишвили во власть. Он назвал происходящее «информационным террором», подчеркнув, что скандальный сюжет, прежде всего, стоит расценивать, как результат незаконного прослушивания.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария высказалась за проведение эффективного расследования. По ее мнению, только по итогам расследования и установления аутентичности записи может быть оценено, содержит ли она информацию о предполагаемых преступных действиях.
Папа Римский выступил в Мосуле – бывшей «столице» боевиков ИГ
Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье прибыл в город Мосул на севере страны.
Более трех лет этот крупный город находился под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство». Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый «халифат». Мосул был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.
Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город.
Ожидается, что вечером в воскресенье Папа отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль – одном из центров автономного иракского Курдистана.
В субботу Папа встретился с одним из наиболее авторитетных духовных лидеров мусульман-шиитов – великим аятоллой Али Систани. Встреча прошла в городе Наджаф. Обсуждались возможности мирного сосуществования в Ираке людей разных конфессий.
Папа Франциск прибыл в Ирак в пятницу. Он встретился с президентом страны Бархамом Салехом. Понтифик назвал «знаковым» свой приезд и заявил, что это был его «долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод». Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность «видеть дальше наших различий» – это залог построения справедливого общества.
- Хотя в Ираке существенно преобладают мусульмане, в стране по-прежнему живут около 300 тысяч христиан. В 1987 году их было около полутора миллиона. Остальные вынуждены были покинуть родину, бежав от дискриминации и угроз как со стороны ИГ, так и шиитских ополченцев. Тем, кто остался, трудно найти работу: крупнейший работодатель – государственный сектор – контролируется все той же шиитской элитой.
Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 422
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 422, в общем составив 174 679. По состоянию на 11:00 7 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 130 и сейчас составляет 164 784.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3221.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 825 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5849, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 751 240 (3361 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
«Лело» требует отставки Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе требует отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс»..
«Прошедший в эфире «ТВ Пирвели» 6 марта сюжет, содержащий разговоры Беры Иванишвили с Ираклием Гарибашвили и Анзором Чубинидзе, таит в себе признаки тяжелейшего организованного преступления. «Лело» требует: незамедлительно начать расследование по упомянутым в сюжете фактам; подключить к расследованию авторитетные международные следственные институты; во избежание воздействия на следствие немедленно должны уйти в отставку премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе. Участие в любом формате с подключением Ираклия Гарибашвили для «Лело» неприемлемо», - пишет Мамука Хазарадзе.
Для справки: по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, на которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.
Отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили требует также один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. «До того, пока пройдут внеочередные выборы, этот мерзкий человек, называемый премьер-министром, должен уйти в отставку», - пишет Гиги Угулава в соцсети
Коронавирус в Грузии: 234 новых случая за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения более 19,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,47%, средний за последние 14 дней – 1,55%, а за 7 дней – 1,56%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 272 851.
Почти 58% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 135. В Имеретии выявили 27 фактов, в Шида Картли – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 12, в Кахетии – 12, в Аджарии – 10, в Гурии – 7, в Квемо Картли – 4. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксирован 1 новый случай заражения, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 576.
Выздоровели 349 человек, их общее число выросло до 266 693.
В настоящее время в стране 2 556 активных случаев COVID-19. Из них 1 410 пациентов (более 55%) проходят лечение в больницах, 1 013 (примерно 40%) – на дому, а 133 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 267. К аппаратам ИВЛ подключены 78 человек. В карантинных пространствах размещены 307 граждан. Около 6,2 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
С 8 марта в Грузии будут отменены еще несколько ковид-ограничений
По решению властей Грузии, с 8 марта в стране будут отменены еще несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С понедельника:
- На горнолыжных курортах заработают канатные дороги;
- Объектам питания в масштабах Грузии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме субботы-воскресенья);
- Торговые центры и вещевые рынки будут работать не только в будни, но и по выходным (в субботу и в воскресенье).
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, 24 февраля представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, в Батуми рестораны смогли открыть залы в помещениях, разрешается проведение конференций и тренингов, возобновилась работа детсадов. В вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность. На горнолыжных курортах открылись гостиницы, возобновилась работа междугородного транспорта.
Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - передвижение запрещено в ночные часы, с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
В «Грузинской мечте» обозначили «красные линии» переговоров с оппозицией
В ближайшие дни оппозиция пойдет на определенные уступки в процессе переговоров с властями Грузии, заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе по итогам заседания политсовета правящей партии.
«У нас есть разумные ожидания и даже определенная информация о том, что в ближайшие дни, в ближайшие 2-3 дня, представители оппозиции пойдут на какой-то компромиссный шаг и выступят с конкретными предложениями», - сказал он.
Мдинарадзе исключил, что повестку переговоров будет определять план из шести пунктов, намеченный 1 марта на встрече лидеров оппозиции и премьера Ираклия Гарибашвили при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Одновременно он допустил, что отдельные вопросы плана будут обсуждаться после того, как будут сделаны оговорки.
Документ из шести пунктов конфиденциален. По данным СМИ, в повестке переговоров значатся шесть вопросов. Они касаются реформы избирательной системы, установления верховенства закона, ликвидации политического правосудия, потенциальных досрочных выборов, продолжения переговоров, а также обсуждения справедливого распределения ролей и ответственности в парламенте.
«Красной линией» переговорного процесса Мдинарадзе назвал и плебисцит. По его словам, оппозиция не оставляет попыток «продать его в качестве компромисса». «Плебисцит – невозможное предложение… Плебисцит – это «красная линия», и «Грузинская мечта» на него не пойдет, потому что это иррациональный шаг», - добавил Мдинарадзе.
«Мы ожидаем, что в ближайшие дни представители оппозиционных партий предпримут компромиссные шаги и сделают конкретные предложения, которые, как мы уже говорили в последние дни, будут действительно компромиссными, прагматичными и с ними можно будет связать обсуждения», - подытожил Мдинарадзе.
Сенат США одобрил план помощи гражданам и экономике на $1,9 трлн
Президент США Джо Байден заявил в субботу, что принятие Сенатом законопроекта о помощи жителям страны и экономике США означает начало единовременных выплат большинству американцев - в размере 1400 долларов. Из общей суммы одобренных Сенатом средств в объеме 1,9 триллионов долларов, будет выделена поддержка производителям и дистрибуторам вакцин.
Байден выступил в Белом доме после того, как законопроект, который называют «Планом спасения Америки», был принят на голосовании в Сенате. Президент подчеркнул, что более 85% американских семей получат единовременные выплаты. При этом, семейная пара с двумя детьми, зарабатывающая 100 тысяч долларов в год, получит около 5600 долларов.
Пятьдесят из ста сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, 49 – против. Ни один сенатор-республиканец (из участвовавших в голосовании) не проголосовал за план Байдена. Представитель Аляски республиканец Дэниел Салливан был вынужден уехать из Вашингтона в пятницу вечером на похороны. Это означало, что демократы не нуждались в решающем голосе вице-президента Камалы Харрис, отмечает «Голос Америки».
Общая сумма экономического стимулирования, выделенного Вашингтоном за последний год, достигла около 6 триллионов долларов.
Ахре Авидзба предъявили обвинение в незаконном хранении оружия
Следствие предъявило бывшему помощнику президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахре Авидзбе, задержанному вечером 4 марта в Сухуми, обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в субботу вечером журналистам сообщила его адвокат Инга Габилая после встречи со своим подзащитным в здании Службы государственной безопасности.
«Нам показали постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии – «незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору». В группу лиц помимо Ахры Авидзбы входят его пятеро друзей с Донецкой республики. В воскресенье, скорее всего, орган предварительного следствия будет выходить с ходатайством о заключении Авидзбы под стражу. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы», – сказала адвокат.
Как пишет ТАСС, Габилая также сообщила, что к Авидзба никакого физического насилия не применяли, но «он отказался от воды и еды и заявил, что это его принципиальная позиция и просил передать, что требует свободы». Что касается остальных пятерых задержанных, то адвокат сказала, что она их не видела, у каждого есть адвокат, и что по имеющейся у нее от коллег информации увечья они получили только при задержании.
Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны в четверг вечером. По данным МВД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий 4 марта в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Авидзба сотрудники правоохранительных органов обнаружили патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба со снаряженными лентами, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Сборная Грузии по регби одержала победу над португальцами
В первом матче отборочного цикла Чемпионата Европы по регби сборная Грузии в Лиссабоне обыграла команду Португалии со счетом 29:16.
Примечательно, что игроки грузинской сборной занесли 5 попыток и получили бонусные очки.
Матч второго тура сборная Грузии проведет 14 марта в Мадриде с командой Испании, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
СМИ: Сын Иванишвили поручил силовикам отомстить школьнику за комментарий в Facebook
По требованию Беры Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили – высокопоставленные грузинские силовики устроили «разборку» старшекласснику с окраины Тбилиси. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Пирвели». В телекомпании заявили, что в их распоряжении оказалась запись телефонного разговора Беры и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, аутентичность которой не подтверждена.
Участники разговора обсуждают 15-летнего парня, оставившего негативный комментарий на странице Беры в Facebook. Они в подробностях описывают, как несовершеннолетнему отомстили за это – в присутствии соседей и знакомых над ним глумились и оскорбляли. Утверждается, что подросток был настолько напуган, что после этого перестал посещать школу. Разговор содержит чрезвычайно грубую и нецензурную лексику. При этом его участники – предположительно Бера и Гарибашвили – очень воодушевлены и подшучивают над жертвой.
Согласно информации «Пирвели», руководил «карательной операцией», как ее называли собеседники, лично генерал-майор Анзор Чубинидзе. На еще одной аудиозаписи, подлинность которой также не подтверждена, именно Чубинидзе Бера поручает «выбить» извинения из обидчика. Авторы сюжета утверждают, что под руководством генерал-майора «на разборку» с подростком отправился целый отряд - «полицейские машины с мигалками», как описывается это в записи. Также журналисты высказывают предположение, что там мог находиться Вахтанг Гомелаури – бывший глава охраны Иванишвили, который сейчас является министром внутренних дел Грузии.
Сопоставив ряд фактов, авторы сюжета высказали предположение, что указанные записи были сделаны в 2015-2016 годах. Продюсеры «Пирвели» заявляют, что они располагают и другими записями разговоров с участием членов правящей партии. Они подчеркивают, что не ручаются за их аутентичность, но обещают продолжить их публикации.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала скандальный анонс телеканала «Пирвели», пообещавшего обнародовать запись телефонного разговора премьера Ираклия Гарибашвили и Беры Иванишвили. Омбудсмен отмечает, что случаи незаконного получения скрытых записей с целью дискредитации политических оппонентов уже давно стали в Грузии обычной практикой.
Ранее сегодня член парламентского большинства Созар Субари заявил журналистам, что публикация незаконно добытых записей личных разговоров является преступлением, поэтому пускать в эфир скандальный сюжет «Пирвели» может запретить суд.
Беру с Гарибашвили связывает многолетняя дружба. В 2015 году Иванишвили даже крестил младшего сына Гарибашвили, Габриэла. Вскоре после того, как в декабре того же года Гарибашвили покинул пост премьера Грузии и на время выпал из политической жизни, делиться совместными фото с Берой он перестал, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бера является автором и исполнителем множества песен. Интересно, что именно он придумал бренд Georgian Dream, когда более десяти лет назад назвал так собственную студию звукозаписи. В 2012 году, во время предвыборной кампании созданной Иванишвили-старшим партии, Бера выпустил одноименный трек. Песню со сточкой «Пока я грузин, я обещаю, что Грузия будет существовать» Бера исполнял на политических митингах своего отца перед десятками тысяч людей. Тогда ему было всего 17 лет.
Сегодня Бере 26 лет. Он активно делится фото и видео в социальных сетях, часто показывает семью и роскошные интерьеры загородных резиденций своего отца. В последнее время Бера и его супруга снимают много роликов для TikTok.
Недавно популярный молодежный журнал WIRED даже назвал Беру «грузинским принцем», который «силен на Instagram». Это и не удивительно, ведь за ним следят 1,5 миллиона человек, что равно примерно трети населения Грузии. Судя по всему, на Иванишвили работает целая команда модераторов. Под его публикациями в социальных сетях практически невозможно найти негативных комментариев.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 15 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 192 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 человек, 22 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12967 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.
Чеченцы в Австрии выступили против пыток своих земляков в России
В Австрии представители чеченской диаспоры приняли участие в акции протеста против диктатуры, которая состоялась у мемориала героя Красной Армии в Вене 6 марта. Помимо них, на митинге собрались выходцы из Сирии, Украины, Грузии, Беларуси, а также поддерживающие их австрийские активисты.
Митингующие призвали остановить полицейское насилие в отношении мирных людей. Представители каждой страны держали плакаты с призывами освободить и полностью реабилитировать политзаключенных, остановить пытки в местах заключения. Приезжие из Сирии также выступили против военного вмешательства России в свою страну.
Основное требование чеченцев на акции - прекратить пытки и похищения на территории Чеченской республики, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель культурной ассоциации Ичкерии Роза Дунаева. Истязания грозят и тем, кого власти Австрии высылают в Россию, напомнила она.
«Как правило, это молодые люди, совершившие правонарушение [в Австрии]. Они уже понесли за него наказание. Дополнительное задержание и лишение свободы с последующем решением о депортации - несправедливо и незаконно», - сообщила Дунаева.
По ее данным, в депортационных тюрьмах Австрии находятся десятки чеченцев разного возраста, подготовленных к высылке в Россию.
- Накануне власти Австрии приостановили депортацию трех чеченцев. Официальная причина - болезнь коронавирусом одного из пребывающих в депортационном лагере. В диаспоре же полагают, что это может быть сделано с целью «успокоить» местных чеченцев и не допустить перекрытия дороги в аэропорт.
- Кавказ.Реалии ранее сообщал о пикете, который состоялся 21 февраля против депортации из Австрии чеченских беженцев и афганских мигрантов. Около трехсот человек собрались на венской площади Шварценбергплац.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.