Инцидент в Чкондидской епархии: пострадали журналисты

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS. Это первое выступление на телевидении герцога и герцогини Сассекских после их отказа от королевских обязанностей.

В интервью Меган рассказала, что её свадьба состоялась за три дня до официальной церемонии 19 мая 2018 года. Частную церемонию провёл архиепископ Кентерберийский. Семьи пары не присутствовали.

По словам герцогини, после свадьбы королевская семья заставляла её воздерживаться от публичных выступлений. Меган подчеркнула, что представители королевской семьи готовы были солгать, чтобы защитить своих членов, но говорили ничего для того, чтобы защитить принца и его супругу. Меган при этом отметила, что её приняли в королевскую семью, а королева Елизавета II всегда замечательно к ней относилась.

Меган призналась, что до решения отказаться от королевских обязанностей у неё были мысли о суициде. Ей было стыдно рассказать об этом мужу, но она сделала это.

Герцогиня Сассекская отметила, что во время её беременности некоторые члены королевской семьи интересовались, насколько тёмной будет кожа ребёнка. Меган не стала называть их имена и отметила, что ей об этом рассказал супруг. Принц Гарри не стал раскрывать подробности и отметил, что услышанное его шокировало.

По словам Меган, ей также сообщили, что первенцу не будет положен титул принца и поэтому он не получит охрану. "У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи", — рассказала герцогиня. Она сообщила, что после разговора у неё возникли опасения в безопасности ребёнка.

Принц Гарри также рассказал, что королевская семья не осудила публикации в британских таблоидах, в которых обсуждалась расовая принадлежность его супруги. Герцог напомнил, что против материалов в СМИ выступили более 70 членов парламента. Гарри сравнил внимание прессы к его супруги с пристальным вниманием британских таблоидов к его матери принцессе Диане.

Принц в интервью сообщил, что после решения пары отказаться от королевских обязанностей его отец принц Чарльз перестал отвечать на его телефонные звонки. Сейчас отец и сын возобновили общение, но, по словам герцога, им есть над чем работать в отношениях.