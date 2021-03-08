Классика переворотного жанра

На прошлой неделе в Абхазии отметили день рождения Фазиля Искандера. Не так широко, как обычно, но все же об этой дате не забыли пользователи соцсетей и люди искусства. Фазиля в Абхазии искренне любят, и процитировать его по случаю считается особым шиком. Все его замечательные произведения на слуху и давно разобраны на цитаты. Вот и я сегодня вспомнила «Кроликов и удавов», потому как его фраза «душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия» в очередной раз легла на нашу действительность.

4 марта в Сухуме был арестован бывший помощник президента Аслана Бжания Ахра Авидзба вместе со своими друзьями из ДНР. Официальной информации об аресте не было, но телеграмм-каналы, социальные сети и СМИ в подробностях описывали и сам арест, и обыск, который был произведен по месту его жительства. К тому же жена Ахры Юлия Авидзба дала интервью СМИ и зафиксировала документально факт применения к ней физической силы во время обыска.

Признание в подготовке госпереворота – эту версию отрабатывали следователи три дня после задержания в СГБ, куда Ахру и его друзей пригласили на разговор 4 марта, – выбить из арестованных не удалось. Но так как в багаже следователей никаких других доказательств не имелось, а выпускать героя ДНР накануне съезда оппозиционных сил было рискованно, то к исходу четвертого дня задержания следователи остановились на дежурном обвинении: незаконном хранении оружия. Чем весьма повеселили общественность: кого в Абхазии удивишь оружием?

Но при чем здесь подлость и начало возмездия?

Всего год с небольшим прошел с тех пор, как Авидзба все с теми же пятью ДНРовцами разгромил администрацию президента и освободил кресло главы государства для Аслана Бжания. Будущий президент прибыл к своим сторонникам только после того, как Рауль Хаджимба покинул свой кабинет и, поблагодарив замечательного человека Ахру и его друзей, принял бразды правления и отправился на переговоры с Сурковым.

Есть видеохроника тех дней, на которой запечатлен не только сам погром, но и предшествующие ему события. Вот в суде депутат парламента Дмитрий Дбар торопит Ахру Авидзба на штурм администрации президента. Пройдет год с небольшим, и Дмитрий Дбар, получивший должность министра внутренних дел благодаря перевороту, совершенному Авидзба, отдаст приказ об аресте всех шестерых фигурантов той самой январской революции. Конечно, это классика жанра – перевороты часто заканчиваются именно таким образом. Тем более что в какой-то момент Ахра Авидзба не только вышел из-под контроля Аслана Бжания, но и заявил о своей оппозиционной настроенности.

Еще один штрих – к моменту ареста шестерых ДНРовцев президент Бжания, по своему обыкновению, покидает страну под предлогом планового медицинского обследования, предоставив возможность правоохранителям выполнить задание в его отсутствие и самостоятельно разобраться с его благодетелем.

Причиной для ареста, без сомнения, стала оппозиционная деятельность бывшего советника президента. Аслан Бжания как никто другой знает потенциал Ахры и его друзей, и заявление своего бывшего советника о создании оппозиционной организации президент воспринял как начало возмездия. Поэтому и поступил по-ленински. Вождь Октябрьской революции тоже «для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики...» любил проводить аресты своих оппонентов.

Я отнюдь не поклонница Ахры Авидзба, биография которого пестрит рядом скандальных историй, явно противоправного характера. К тому же я не сомневаюсь, что огнестрельное оружие, обнаруженное по месту его проживания, имеет к нему самое непосредственное отношение. Могу даже предположить (но это я могу предполагать, а задача правоохранителей – доказывать), что это оружие осталось после январского переворота 2020 года. А ту кампанию, вероятнее всего, финансировал нынешний президент. Но этого никто выяснять не станет, так как задача совершенно другая – избежать повторения январских событий 2020 года. Понятно, что Бжания боится. А тут еще российские СМИ подняли такой шум вокруг ареста героя ДНР, что возникло ощущение, что на сей раз свое решение президент не согласовал на высшем уровне.

В общем, в этой истории ясно почти все – единственное, что меня смущает, так это показательно бездарные действия правоохранителей, которые проводили задержание, а затем и обыск с таким количеством нарушений, что даже наш лояльный к нынешней власти омбудсмен Асида Шакрыл была вынуждена к четвертому дню задержания сделать заявление и потребовать «обеспечить право гражданина Авидзба на эффективную правовую защиту, которое не может быть ограничено по усмотрению должностного лица, так как любое ограничение прав и свобод человека и гражданина должно быть предусмотрено законом».

Правда, омбудсмен остановилась только на факте недопуска адвоката, проигнорировав целый букет нарушений и должностных преступлений, который, на мой взгляд, должен был привлечь ее внимание. К примеру, фотографии пятерых арестованных с явными признаками побоев, обыск без ордера, без понятых и многое другое, что, к тому же, лишает дело судебной перспективы. В такой ситуации было бы логично заподозрить правоохранителей в преднамеренных действиях и подвести под них какую-нибудь теорию заговора. Но все гораздо проще – бездарные действия правоохранителей объясняются, прежде всего, их профнепригодностью и нежеланием знать и соблюдать законы.

Это можно было заметить и 26 декабря, когда сотрудники МВД в масках, выломав двери и окна, посреди ночи ворвались в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа, набросились на спящих хозяев, и выволокли на улицу – мать, двоих ее сыновей, один из которых инвалид, и дочь; или 10 февраля, когда СОБРовцы в масках и с собаками вторглись в здание Республиканской больницы, чтобы арестовать двух врачей, подозреваемых в нецелевом расходовании средств.

Таких случаев неправомерных действий со стороны сотрудников МВД более чем достаточно, а если добавить, что людей выборочно привлекают к ответственности за политические взгляды, то можно с уверенностью говорить, что мы живем в эпоху беззакония.

7 марта поздно вечером суд избрал предварительную меру пресечения в виде заключения под стражу сроком в один месяц для всех фигурантов дела. В течение трех дней решение городского суда будет опротестовано в Верховом суде. Но это уже не столь важно, так как съезд оппозиции, которого так боится Бжания, пройдет в Сухуме 11 марта.

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