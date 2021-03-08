Рамзан Иванишвили

Что ж, круг замкнулся, люстрация завершена. Имеющий глаза – да увидит, имеющий уши – да услышит. Тот, кто не увидит и не услышит сейчас – не увидит и не услышит ничто и никогда. Можете выдвигать самые бронебойные аргументы, но будет бесполезно. Кто не хочет видеть и слышать, тот и не будет.

В общем, ничего нового мы не узнали. Фактически ничего нового. То, что страной управляет одержимый миллиардер при помощи своих марионеток – не секрет. То, что в его обслуге принципиально не держат самостоятельно мыслящих людей – тоже вроде не новость.

Для этого совсем не нужны компроматы и аудиопрослушка – все и так ясно. В «Грузинской мечте» практически нет никого, кто что-то из себя представляет сам, без поддержки чужих миллиардов… Все они – мелкие сошки, которые всегда были чьими-то заместителями, помощниками, ассистентами, мальчиками на побегушках… Всегда выполняли чужие указания, не имея при этом никаких собственных идей.

Именно поэтому они уцепились за власть – без нее они никто и звать их никак.

Нынешний премьер Ираклий Гарибашвили занимал этот пост в течение двух лет в 2014-2016 годах, но после того, как его отправили в отставку по причине вопиющей, даже по «мечтунским» меркам, некомпетентности – о нем тут же забыли. Какой такой Ираклий Гарибашвили – не помню такого. Ааа, это тот, что премьер-министром был…

Были после него не менее шекспировские персонажи. В течение двух лет, в 2017-2019 годах, обязанности премьер-министра неудачно имитировало чудо природы по имени Мамука Бахтадзе, которое до этого занимало пост главы Грузинской железной дороги. Самым эпическим его достижением на этом посту было то, что благодаря гигантским и многолетним усилиям Грузинская железная дорога в 2019 году наконец-то завершила год с многомиллионными убытками. Это тоже надо уметь. Спросите сегодня кого-нибудь – кто такой Мамука Бахтадзе? Никто ведь не вспомнит.

Впрочем, фактическая сторона дела сейчас засияла новыми разноцветными красками. Это все равно что разрисовать какую-нибудь фигурку – вроде бы ничего нового, но детали обрели более яркие цвета.

Вся Грузия сейчас обсуждает аудиозапись, в которой сын Бидзины Иванишвили Рамзан…ээ…прошу прощения, Бера, обсуждает с премьер-министром, как наказать подростков, которые нагрубили ему в социальных сетях. Естественно, при помощи государства – сам, своим ходом Бера даже на улицу не выходит.

Уже само по себе это звучало мерзко – целое государство было занято тем, что расправлялось с подростками. Нет, чтобы с преступниками, нет, чтобы пресекать попытки похищения граждан на нашей территории то оккупантами, то их местными приспешниками… Ну, вы что. За это ведь и по морде могут дать, а мы, знаете ли, не любим, когда нам по морде дают. То ли дело – пацаны по 16-17 лет.

Это был показатель мелочности и персоны самого Иванишвили – человек 5,3 млрд. долларов достал, а, по сути остался, кем был. Тоже вроде бы никакого секрета. Но вот что действительно шокировало – так это тональность, с которой принц Бера обсуждал детали расправ с премьер-министром. Во время разговора он беспрестанно смеялся, радовался, как малое инфантильное дитя, постоянно говорил: «Даа, это было так круто…», потом снова ржал… Премьер-министр то ли вынужденно, то ли по родству души поддакивал: «Да, это было круто, ты молодец», и тоже ржал – извиняюсь за грубость, но сказать про ЭТО «смеялся» – невозможно. Так что приходится констатировать факты.

Мелочные, самовлюбленные социопаты – вот кто правит сегодня Грузией.

В эти дни особенно ярко проявили себя их сторонники из числа идейных сторонников. Есть такой анекдот: женщина застала мужа с любовницей. Тот смотрит на нее и умоляет: «Ну дорогая, придумай какое-нибудь объяснение, а то семья развалится».

Идейные мечтуны пару дней молчали, не зная, что сказать. Ну, конечно, были робкие попытки снова говорить про 7 ноября, про лучшую молодежь, которую нещадно убивали при «кровавом режиме». Но это было не очень успешно – все понятно, 7 ноября, Гиргвлиани… Но что может сказать товарищ свидетель по сути дела?

И вот вечером в воскресенье мечтательская гора родила мышь – грандиозное объяснение: оказывается, запись была сделана в 2010 году, когда Рамзану, ой, простите, Бере, было 16 лет, Гарибашвили был банкиром его папы, и они между собой шутили.

Думаете, эта гениальная теория вызвала волну негодования среди профессиональных мечтунов? Типа: «Ну вы что, нас совсем за дураков держите?» Но нет – если дело требует, то и придуриваться совсем не тошно. Товарищи, которые в 2011-2012 годах с вдохновенными лицами стояли на улицах под лозунгами «восстановления достоинства», сегодня готовы поддержать самую несусветную чушь, лишь бы не допустить в душу самое страшное – червь сомнения.

«Мечтунизм» – это диагноз. Мечтун может годами косить под приличного человека, но в итоге – все равно где-то это проявится.. В особенности, когда их любимой правящей партии плохо… В такие дни я вдруг перестаю узнавать многих своих друзей по соцсетям – в обычной ситуации они говорят мирно, и даже где-то нейтрально, но тут их прорывает…

Впрочем, как я уже сказал, все это неинтересно – реальность нам всем известна давно, а добавление в нее ряда сочных красок, по сути дела, ничего не меняет. Равно как и понятна позиция сторонников власти. В их понимании «достоинство» – это когда ты кого-то унижаешь, а тебя – никто не может… Вот и вся хитрость.

Интересно во всем этом одно – позиция тех 52% населения, которые голосуют против власти, но при этом настолько впали в апатию и думают только о бегстве за рубеж, что прощают «Грузинской мечте» все на свете.

При этом придумывается масса самых разнообразных отговорок, типа «Мы не хотим участвовать в игре Саакашвили», или наоборот, «Мы не будем там, где Миши нет». На самом же деле, все намного хуже – нация утратила способность к сопротивлению, потеряла пассионарность, и не реагирует вообще ни на что.

Самый верный признак слабеющей, стареющей и, в конечном итоге, вымирающей нации. История такого не прощает.

А нашим руководителям я бы посоветовал пройти курсы повышения квалификации у Рамзана Ахматовича – он вас много чему полезному научит…

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