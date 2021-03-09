Нарышкин: в Вашингтоне нарастает недовольство действиями «Грузинской мечты»

Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Нарышкина, США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процес­сами в Грузии – «диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции».

«В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозицио­нерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Гру­зии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям.

Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покрови­тельством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности прово­дить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны», – заявил Нарышкин.