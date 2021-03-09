Лидер оппозиции Армении призвал блокировать парламент

Лидер армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазген Манукян во время митинга на проспекте Баграмяна призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пустить туда депутатов. Как пишет ТАСС, у здания после этого начались потасовки между митингующими и силовиками.

«Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников», – заявил Манукян.

После попытки заблокировать служебный вход в здание парламента, началась потасовка между митингующими и полицией. В настоящий момент ситуация накалена до предела: полиция пытается выстроить кордон, однако протестующие не дают этого сделать.

Оппозиционеры скандируют: «Армения без Никола!» Один из инициаторов акции - представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявляет, что полиция идет на провокации. «Радио Азатутюн» ведет прямую трансляцию с проспекта Баграмяна.