Гарик Саманба: «Абхазия снова стоит у красной черты»

Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум-Виктория» состоялась пресс-конференция четверых ветеранов Отечественной войны народа Абхазии – Гарика Саманба, Виталия Тарнава, Алик Бгеу, Темура Кучуберия, которые решили высказаться об общественно-политической обстановке в стране. Абхазской общественности наиболее известны первые двое, Герой Абхазии и кавалер ордена Леона, стоявшие у истоков создания общественно-политического движения ветеранов войны «Амцахара», преобразованного в 2013 году в одноименную политическую партию. Гарик Саманба возглавлял ее несколько лет, а потом покинул ее руководство – из-за разногласий с более радикальным крылом, хотя в членах партии остался. То же самое сделал и Виталий Тарнава. Несколько лет при президентстве Рауля Хаджимба Саманба работал председателем Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, а Тарнава – его советником.

Во вступительном слове Саманба подчеркнул, что он уже давно не занимается политикой, не является ангажированным ни от какого политического лагеря в стране:

«Была ситуация, когда мы создавали нашу организацию, переводили ее, точнее, в партию. Здесь сидят люди, которые тогда у меня интервью брали, и когда они говорили, что это немножко неправильно, я не соглашался с этим. Но сейчас я считаю, что это действительно было неправильно – мое мнение такое сегодня. Ветеранское движение нельзя переводить в политику, и сегодня мы все должны сделать, чтобы объединить наше ветеранское движение. К этому мы стремиться будем. Мы активной политикой, вот по крайней мере с Виталиком Тарнава не занимались. Мы отслеживали, смотрели, живем в Абхазии, видим всю ситуацию. Но сегодня, когда мы в Абхазии вновь стоим у красной черты, мы решили высказаться. Будем стараться, чтобы вот эти организации ветеранские, которые есть у нас – и «Аруаа», и «Амцахара» (политическая партия), и «Абааш», и другие какие-то организации ветеранские, может, есть они, чтобы их как-то объединить, чтобы окраса политического у них не было».

Тут надо отметить необычность данной пресс-конференции: во-первых, многие журналисты получили вчера по Фейсбуку приглашение на нее, не зная, кто ее персонально будет проводить, речь шла о некоей «инициативной группе ветеранов»; во-вторых, далеко не все из пришедших журналистов успели узнать про опубликованное к ее началу лишь в телеграмм-канале «Республика» обращение группы ветеранов войны, в котором, в частности, прозвучал призыв к президенту Абхазии уйти в отставку. И только когда одна из журналисток обратилась к Виталию Тарнава с просьбой прокомментировать этот призыв, зашла речь, как говорится, «о главном». Тарнава ответил, впрочем, так:

«Я вообще не требую никакой отставки президента. Я вообще против насильственных действий по отношению к любой власти. Там написано о добровольной отставке. Я его не подталкиваю к этому. Дело в чем, вообще? В чем корень наших бед? Меня несколько дней не покидает ощущение – почему я тут нахожусь? – что мы подошли к краю пропасти, и стоим и смотрим в эту пропасть. Это как у братьев Стругацких – когда долго смотришь в бездну, она начинает смотреть на тебя и затягивает... Ну как может партия политическая из ветеранов состоять? Ветераны умрут, а дальше кто в этой партии будет находиться? Это получается, человек двадцатилетний станет членом «Амцахара» или «Аруаа» – он же через десять лет ветераном войны не станет, это неправильно! Ветераны должны участвовать в политической жизни нашей страны в политических организациях – официальных партиях. А наши организации должны быть сугубо гуманитарными. Ветеранами же начинают манипулировать. Я разочаровался в политической жизни Абхазии давно. Я никогда не буду участвовать в выборах. Два последних раза на президентских выборах я не голосовал ни за кого. В советское время я не голосовал и сейчас. Нас несколько раз столкнули лбами. Полбатальона моего здесь и полбатальона – там. Это что это вообще?»

Гарик Саманба продолжил:

«Я за то, чтобы вообще радикальных каких-то движений не было. Я против радикальных движений всегда был и остаюсь. И сейчас призываю. Вот сейчас у нас 11 числа намечается съезд «Аруаа». Пользуясь случаем, призываю, чтобы не было никаких поспешных, радикальных движений. Я в первую очередь подписывал эту бумагу (обращение) для того, чтобы объединить наше ветеранское движение. А что касается добровольного ухода… Ну, это политический ход… Фактически сегодня есть оппозиция, которая делает серьезные шаги, серьезные какие-то движения, и, в конце концов, я всегда считал: пока оппозиция и власть не будут, по крайней мере, внешнеполитические движения налаживать вместе, никогда у нас ничего хорошего не получится».

И в заключение приведем фрагменты из текста обращения, которое, как уточнили сегодня на пресс-конференции, подписали 217 ветеранов – Героев Абхазии и кавалеров ордена Леона:

«Мы погрязли в борьбе ради борьбы. И боремся не с агрессивным внешним миром, а с самими собой, топчась на месте. Сегодня уже, наверное, все понимают, что выбранный нами путь, а точнее его отсутствие, может в скором времени привести к потере свободного государства», – говорится в распространенном инициативной группой обращении.

Во избежание пагубных для государства последствий, для создания условий дальнейшего развития нации и движения вперед ветераны войны призывают:

Аслана Бжания – принять волевое решение и подать в отставку.

Назначить выборы на ближайшее время и провести их вместе с выборами в органы местного самоуправления.

Политическую партию «Амцахара», ветеранскую организацию «Аруаа» и другие ветеранские организации – воздержаться от выдвижения или поддержки одного из кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Политическую партию «Амцахара», ветеранскую организацию «Аруаа» и другие ветеранские организации – организовать совместную комиссию по контролю за соблюдением норм выборного законодательства и политической этики на предстоящих президентских выборах.

Комиссии – поспособствовать заключению между кандидатами в президенты соглашения, на основе которого после победы на выборах они обязуются предпринять действенные меры по объединению народа, и в разумно сжатые сроки разработать государственную программу развития.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия