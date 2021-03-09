Шаткий балкон проблемной епархии

Инцидент в Чкондидской епархии, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе журналисты, вновь привлек внимание общественности к процессам внутри Грузинской православной церкви. В епархии, которой ранее управлял опальный митрополит Петре Цаава, настроения не в пользу руководства ГПЦ. Действия нового митрополита Стефане привели к противостоянию между священнослужителями и паствой.

Сотрясение мозга, повреждение позвонка, перелом лодыжки, растяжение сухожилий, ушибы и ссадины – симптомы «церковных разборок» в мартвильской резиденции митрополита Чкондидского. Противостояние между сторонниками бывшего главы епархии Петре Цаава и его преемника, владыки Стефане, в центре которого оказались освещавшие ситуацию журналисты, закончилось обрушением деревянных перил балкона. В результате десять человек выпали с высоты второго этажа.

Пострадавших перевели в реферальный госпиталь Зугдиди, а МВД возбудило дело по статье «нанесение вреда здоровью по неосторожности», что предусматривает штраф или исправительные работы сроком до двух лет.

Противостояние между служителями епархии и паствой началось после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил право богослужения двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии. Разгневанные сторонники Петре Цаава ворвались в резиденцию, а затем прорвались на балкон, где находились журналисты. Конструкция не выдержала такого количества людей, что и привело к обрушению.

В патриархии назвали произошедшее «свирепым преследованием». Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андрия Джагмаидзе считает произошедшее нападением на святыню:

«Подобное Церковь в современной истории не помнит. Это небывалая наглость. Это значит растоптать Церковь и святыню. Проходило собрание, во время которого произошло вторжение. Епархия имеет право проводить собрания без присутствия посторонних. Это преследование. Мы объявляем полную поддержку владыке Стефане».

В соответствии с позицией патриархии, инцидент в Чкондидской епархии был спланированной провокацией против Грузинской православной церкви. Как говорится в официальном заявлении ГПЦ, «долгое время агрессия, ложь и клевета были для них обычным явлением, а теперь они уже не избегают насилия».

Тех, кто выступил против политики нового митрополита Стефане, ГПЦ больше не рассматривает как членов прихода, «поскольку такое поведение неприемлемо».

Что касается пострадавших, то, по мнению Андрии Джагмаидзе, «это печальный факт», но при этом представитель патриархии добавил:

«Там балкон довольно узкий. Журналисты туда вообще не должны подниматься».

Теологи, со своей стороны, считают произошедшее в Чкондидской епархии следствием контпродуктивной политики, которую проводит патриархия. По словам эксперта по вопросам церкви Георгия Тигинашвили, присланный вместо Петре Цаава митрополит Стефане не признает дипломатии и всюду пытается навязать свою волю, что не могло не привести к ответной реакции:

«Владыка Стефане – довольно одиозная фигура. Он отличается агрессивностью. Это не первый случай в его практике. Он поехал туда для того, чтобы навести порядок в епархии, усмирить всех тамошних священнослужителей и подчинить их своей воле. Естественно, он не смог этого сделать. И это, в целом, указывает на очень глубокий кризис внутри Церкви».

При этом в секретариате патриархии настаивают, что в инциденте участвовали «политически активные люди», не имеющие отношения к церковной жизни. По словам руководителя секретариата отца Михаила Ботковели, Церковь предоставит соответствующие доказательства:

«Мы заметили там не только верующих, но и политически ангажированных людей. Это очень четко видно на видеозаписях и свидетельствует о том, что были не только люди, заинтересованные в интересах Церкви, но и другие общественные группы. Мы видели людей, не имевших никакого отношения к церковной жизни. Где вы видели верующего, врывающегося в резиденцию епископа? Есть основания для подозрений, что во время таких деструктивных действий этих людей поощряют те, кто имеют отношение к политике».

В патриархии не исключают, что по итогам церковного расследования и другие священнослужители могут быть отстранены от богослужений. В ГПЦ сравнили инцидент в Мартвили с разграблением церквей советских времен. Как отметили в патриархии, если не будет жесткой реакции, то трудно предсказать, к каким последствиям это приведет.

Многие священнослужители и члены паствы Чкондидской епархии, которой до конца 2019 года руководил Петре Цаава, не приняли решение патриархии отстранить митрополита за его резкие высказывания в адрес патриарха Илии Второго. Они считают, что первосвященник пал жертвой интриг внутри Священного Синода и требуют восстановления отца Петре в сане митрополита. Сам бывший руководитель Чкондидской епархии, находясь в «монастырском изгнании», не прекращает жестко критиковать высших иерархов ГПЦ, обвиняя их в разрушении церковных устоев.