Карлес Пучдемон лишен депутатского иммунитета в Европарламенте

Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников. Теперь их могут выдать Испании, где им грозит тюрьма за референдум о независимости 2017 года. Об этом сообщила Би-би-си.

За лишение Карлеса Пучдемона и его соратников, бывших членов правительства Тони (Антони) Комина и Клары Понсати, проголосовало уверенное большинство депутатов парламента Европейского союза. При голосовании о Пучдемоне – 400 голосов за при 248 против. В случаях Комина и Понсати – 404 за и 247 против.

Тайное голосование проводилось Европарламентом вечером в понедельник. Результаты голосования были объявлены во вторник, 9 марта.

Теперь суд Бельгии и Шотландии, где живут беглые политики, вновь рассмотрят вопрос об их выдаче Испании. До сих пор Карлес Пучдемон, Тони Комина и Клара Понсати имели неприкосновенность как депутаты Европейского парламента.

Тем временем сторонники и единомышленники Пучдемона пытаются сформировать новое правительство Каталонии – после победы на выборах, прошедших в середине февраля.