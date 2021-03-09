Пандемия коронавируса в Южной Осетии идет на спад. При этом растет недовольство медиков, занятых в «красной зоне». Им все еще не выплатили обещанных надбавок за особые условия труда и возросшую нагрузку.

В Южной Осетии, по данным республиканской санэпидслужбы, с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3118, из которых уже вылечились 2613 пациентов, лечение в настоящее время проходят 506 инфицированных.

За прошедшую неделю количество ежедневно выявляемых больных варьировалось от четырех в понедельник, 1 марта, до 22 – в пятницу, 5 марта. По мнению вице-спикера югоосетинского парламента, врача реаниматолога-анестезиолога Александра Плиева, эпидемия идет на спад:

«Из пятисот шести больных ни одного тяжелого – реанимация уже две недели как пустая. В стационаре численность больных варьируется от восьми до двадцати пяти, остальные проходят амбулаторное лечение. COVID-госпиталь уже не работает, с притоком больных справляется инфекционная больница. Врачи сейчас не несут уже такой нагрузки, как на пике пандемии. В «красной зоне» трудятся в основном инфекционисты. Пульмонологи и прочие терапевты, которых привлекали к работе с COVID-больными, теперь разошлись по своим отделениям».

По словам Александра Плиева, медработники, которые еще недавно работали на износ в «красной зоне», валились с ног от физического переутомления и нервного истощения, теперь потихоньку приходят в себя. Психоэмоциональное восстановление сейчас особенно необходимо, потому что медикам предстоит пережить еще один стресс – их кидает правительство, обещанных денег им не заплатят. Говорит Александр Плиев:

«Медицинский персонал обидели, потому что ту работу, которую они выполнили, им не оплатили. Изначально оперативный штаб обещал, что врачам будут доплачивать к зарплате восемьдесят тысяч рублей, пятьдесят тысяч медсестре и двадцать пять тысяч санитарке. Когда уже пришло время выплат, они разделили их на дни в месяце. Получилось по три тысячи врачу, а потом и их разделили на двадцать четыре часа в сутках, и получилось, что для врачей стимулирующие выплаты составляют сто двадцать пять рублей в час. Для медсестер – девяносто, а для санитарки – шестьдесят рублей в час. Это, можно сказать, афера. Получается, чтобы получить обещанную выплату, медик должен работать не сменами, а круглыми сутками без отдыха. Таких нагрузок никто не выдержит».

5 июня 2020 года правительство установило выплаты стимулирующего характера для медиков, контактирующих с COVID-больными в «красной зоне». Врачам полагалось по 3 000 рублей в сутки, но не более 50 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – по 2 500 рублей в сутки, но не более 40 000 рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – по 1 500 рублей в сутки, но не более 30 000 рублей в месяц.

По словам Александра Плиева, это меньше, чем медработникам обещали изначально, но и этих денег правительство не выплатило, во всяком случае, уж точно не работникам реанимации. Плиев, как врач высшей категории и кандидат медицинских наук, за одно дежурство в реанимации «в мирное время» получает 5 500 рублей. В декабре прошлого года у него было одиннадцать дежурств. Это значит, что он должен был получить пятьдесят пять тысяч рублей зарплаты плюс тридцать три тысячи стимулирующих выплат. Итого, восемьдесят восемь тысяч рублей. Но каким-то чудесным образом Александр Плиев заработал в декабре лишь 16 тысяч рублей, и на этом, как ему заявили, ему больше ничего не должны. По словам Плиева, примерно столько же получили и другие врачи реанимации – по шестнадцать-семнадцать тысяч рублей за десять-одиннадцать дежурств. Но и эти крохи медперсоналу выплачивают с задержками, говорит Плиев:

«За декабрь и за январь с медперсоналом еще не расплатились. Составляют графики, обещают выплатить те минимальные деньги, на которые согласилось правительство. Задержку объясняют тем, что пересчитывают каждый час пребывания медика в «красной зоне», каждый вход, выход. Такая мелкая бюрократическая возня.

– То есть они при каждом дежурстве высчитывают, сколько времени человек провел в «красной зоне», и на какое время выходил из нее, например, пообедать, передохнуть, подышать без респиратора?

– Да, все считают и считают. Кто-то чего-то недосчитал, кто-то пересчитал… Это несостоятельность самой системы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия