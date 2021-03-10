Новости
Стрельба в центре Сухуми: ограбили офис «Амра-банка»
В Сухуми, в здании дополнительного офиса «Амра-Банка» произошло ограбление. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Подробности пока не известны. На месте работают сотрудники МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Telegram-канал D-news пишет, что машина, на которой скрылись грабители, загорелась:
«По ул. Чанба только что потушили машину, на которой было совершено ограбление. Грабители пока не задержаны. После стрельбы милиция извлекла пули из припаркованных автомобилей возле офиса банка. Патроны от автомата 5,45 со смещённым центром тяжести (запрещены в свободной продаже по всему миру)».
В абхазском МЧС сообщили, что автомобиль Ford Galaxy загорелся по улице Армейская.
«Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 12 часов 32 минуты. На место ЧП выехали одно пожарное и одно спасательное отделение столичного ПСО. В результате пожара машина выгорела полностью, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Другие новости дня
Нового президента Союза регби Грузии избрали на фоне потасовок. ФОТО
В выставочном центре Expo Georgia на фоне потасовок прошли выборы президента Союза регби Грузии. Иосеб Ткемаладзе был объявлен победителем – он набрал голоса 42 делегатов.
Ранее ситуация на месте накалилась: сторонники ветерана регби Ираклия Абусеридзе попытались прорвать кордон полиции и ворваться в павильон, где проходила регистрация делегатов съезда.
В конце декабря прошлого года Союз избрал Абусеридзе президентом, но тогда Агентство гражданского реестра, ссылаясь на неточности в предоставленной документации, отказалось утвердить его в этой должности. Теперь сторонники Абусеридзе считают, что новые выборы нелегитимны.
В МВД Грузии сегодня утром заявили, что будут пресекать любые провокации в ходе съезда Союза регби. Ведомство призвало все заинтересованные стороны провести выборы в мирной обстановке.
- Иосеб (Сосо) Ткемаладзе известен тем, что занимался строительством разных объектов в Абастумани и Цкалтубо, связанных с именем миллиардера Бидзины Иванишвили. Бизнесмен не скрывает, что дружен с экс-премьером Грузии.
Cайты Кремля и силовых ведомств перестали открываться. Что происходит?
Сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной думы и ряда других органов власти России перестали днём в среду открываться. Об этом сообщали пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа.
Пользователи отслеживающего падения сайтов сервиса Downdetector сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших российских провайдеров – "Ростелекома". В компании объяснили это проблемами с оборудованием. При этом в "Ростелекоме" заявили, что проблемы не связаны с решением Роскомнадзора замедлить работу социальной сети Twitter.
Утром в среду Роскомнадзор заявил о том, что замедляет работу твиттера в России, впервые применив так называемый "закон о суверенном Рунете". "Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось", – заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин "Интерфаксу".
Он отметил, что замедление грозит и другим интернет-платформам в случае нарушения российских законов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопросы радиостанции "Коммерсантъ-FM" заявил, что у него сайты открываются. Он сказал, что пока не может прокомментировать поломки.
Накануне он рассказал журналистам, что в Кремле обеспокоены публикацией в газете The New York Times, в которой утверждалось, что Вашингтон может готовить ответные кибератаки на российские сервисы.
В тексте утверждалось, что в течение ближайших недель американские власти нанесут удар по инфраструктуре в Москве, который будет важен только российским властям.
Таким образом, утверждало издание, США подготовят ответ на крупнейшую атаку на американские ведомства в истории страны, замеченную в конце прошлого года. В ней Белый дом подозревает российские власти, Москва это отрицает.
Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев предполагает, что сайты государственных органов могли перестать открываться с связи с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Твиттера. По его мнению, причиной может быть уязвимость в DPI, которой воспользовались хакеры. DPI – это сервер, через который проходит весь пользовательский трафик, он просматривает каждый отправленный и полученный пакет и принимает по нему решение, пропускать его или не пропускать. Этот механизм позволяет замедлить работу Твиттера.
"В 2019 году был принят 90 ФЗ, так называемый закон о суверенном Рунете. Этот суверенный Рунет, собственно, нам позволяет замедлять работу Твиттера, – говорит Михаил Климарев. – По этому закону, у всех операторов связи должна быть установлена ТСПУ – техническое средство противодействия угрозам. Название непонятное, но на самом деле это является банальным DPI. Конечно, это никакое не средство противодействия угрозам, а это средство блокировки и цензуры. Сейчас выяснилось, что ТСПУ работает только на половине операторов связи, причем на половине – не по числу операторов связи, а по числу абонентов, которых эти операторы обслуживают. По крайней мере, так именно в пресс-релизе Роскомнадзора было сказано. Замедление будет работать только на мобильных операторах и на половине доступных фиксированных операторов связи. Естественно, что это внедрение было произведено на крупных операторах – это большая тройка плюс Ростелеком, возможно, Дом.ру. Лично я, как менеджер, начал был там эти ТСПУ внедрять.
Вот примерно так это работает: этими ТСПУ напрямую управляет Роскомнадзор, то есть для оператора связи это просто черная коробочка, которая стоит на разрыв сети оператора связи и всего интернета. И Роскомнадзор может какими-то управляющими командами файлы конфигурации самостоятельно туда загружать, на эти серверы, не прибегая к помощи операторов связи вообще".
По мнению Михаила Климарева, не стоит ожидать, что Роскомнадзор в ближайшее время "сдаст назад" и перестанет замедлять работу Твиттера.
"Я думаю, что они будут настаивать на том, чтобы продолжать: у них будет что-то падать постоянно, валиться, и вот в ближайшее время нас ждут веселые деньки, когда Рунет будет опять лихорадить, что-то постоянно будет отваливаться и ломаться. Это, кстати, очень опасно, потому что в 2021 году интернет – это не только про Твиттер и Фейсбук, это еще и банковские платежи, и логистические системы, транспорт, связь, медицинское оборудование, что угодно. И это вполне может привести к тому, что будут просто люди погибать, это бездумное совершенно дергание рычагов Роскомнадзором.
И еще я хотел дать совет всем читателям Радио Свобода. Поставьте себе, наконец, VPN. Наступил 2021 год, и это сейчас как руки мыть перед едой, все должны им пользоваться. Это не только обход блокировок, это еще и сокрытие данных от слежки. Я напомню, что там есть еще один закон - 274 ФЗ, так называемый "пакет Яровой", по которому за всеми пользователями интернета ведется слежка, по крайней мере, записываются ресурсы, куда вы ходили, какие сайты вы посещали. И чтобы скрыться от этого всевидящего ока, я рекомендую использовать VPN. Причем платный VPN, да, это будет дороже, зато у вас будет качественная связь, ничего не будет заблокировано, и вы скроете свое присутствие в интернете от любопытного глаза", – говорит Климарев.
- В 2018 году, после того как Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, в Рунете начались масштабные сбои работы сайтов и сервисов. При этом большинство пользователей по-прежнему могли пользоваться Telegram. Впоследствии блокировку сняли официально.
- Весной 2019 года в России был принят закон о суверенном Рунете, позволяющий "изолировать" российский сегмент интернета. После этого власти проводили несколько учений по применению закона, по многочисленным сообщениям – неудачных.
Юго-Осетпотребнадзор: тенденция по выявляемости новых случаев COVID-19 настораживает
Процент выявляемости больных коронавирусом в Южной Осетии в начале марта варьируется от 12 до 22 процентов, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Процент не низкий, это надо понимать. COVID-19, конечно же, никуда не денется, скорее всего он впоследствии перейдет в сезонную заболеваемость. Но сегодня рекомендуем населению придерживаться всех профилактических мер, соблюдать правила гигиены, масочный режим, дезинфекционный режим, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», – сказала Кочиева.
По её словам, риску подвергаются и граждане, которые болели коронавирусом осенью прошлого года.
«За этот период титр антител мог снизиться до минимума. Есть случаи, когда у переболевших COVID-19 они и вовсе отсутствуют. Разумеется, подвержены опасности и те, кто пока не болел коронавирусом. Люди могут думать также, что у них обычный грипп, но в любом случае они должны самоизолироваться дома, не контактировать с родными без маски, соблюдать правила гигиены и в обязательном порядке вызвать участкового врача», – подчеркнула главный санитарный врач.
Марина Кочиева рассказала, что с ноября прошлого года наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.
«В октябре прошлого года из общего количества проведенных исследований на COVID-19 – 43 процента оказались положительными, в ноябре – 24 процента, декабре – 22 процента, в январе этого года – 20 процентов, в феврале – 10 процентов, при том, что количество проб увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем», – рассказала главный санитарный врач.
При этом она указала, что более чем в два раза за январь-февраль текущего года уменьшилось количество выявляемых случаев COVID-19 в Джавском районе (с 28 процентов до 11-ти), в Цхинвальском районе с 18 до 5 процентов, а в Знаурском районе, наоборот – увеличилось с 16 до 45 процентов.
Отметим, что за минувшие выходные в Южной Осетии было выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом. Сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре сообщили о семи новых случаях (тестов – 68).
Депутаты Европарламента: пора завершить политический кризис в Грузии
Группа социал-демократов в Европарламенте заявила, что единственный путь для политических субъектов Грузии «если они не хотят, чтобы у стабильности и евроатлантических устремлений страны возникла угроза» – это диалог и внесение вклада в деэскалацию политической напряженности. Об этом пишет портал Civil.ge.
Депутат Европарламента Свен Миксер, который является докладчиком Европарламента по вопросам Грузии, заявил, что не одобряет задержание председателя Единого национального движения Ники Мелия.
«Находящиеся у власти лица несут особую ответственность за разрядку напряженности, нахождение выхода из существующего политического кризиса и за то, чтобы не отвечали непропорционально на провокации», – сказал он.
Миксер призвал находящуюся в режиме бойкота оппозицию получить свои мандаты и войти в парламент. Он подчеркнул, что сдержанные политики как от правящей партии, так и от оппозиции должны встать выше разделения и должны урегулировать существующий политический кризис.
Депутат Европарламента Марина Калтюранд, в свою очередь, сказала, что политический кризис угрожает достижениям Грузии в реализации социально-экономической транзиции и проевропейских реформ.
«Существующий политический кризис подчеркивает важность продолжения судебной реформы с целью повышения независимости судебной системы и установления высоких судебных стандартов», – заявила она, добавив, что «в частности, это относится к назначению судей Верховный суд».
По ее словам, группа социал-демократов поддерживает усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля, которые предусматривают оказание Грузии помощи в разрешении политического кризиса, а также назначение представителя Еврокомиссии в Швеции Кристиана Даниэлсона посредником в урегулировании текущего политического кризиса в Грузии.
Отметим, что в зале заседаний Европарламента в Брюсселе, где накануне прошли дебаты, посвященные политическому кризису в Грузии, аварийно отключился свет. Для решения технической проблемы и восстановления подачи электроэнергии понадобилось 20 минут. После вынужденного перерыва заседание продолжилось.
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 13 тысячам
В самопровозглашенной республике Абхазия проведено 184 теста на выявление коронавирусной инфекции, подтверждено 10 новых случаев.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ – 5, в Ткварчельской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 11.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 12 977 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12 420 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Гарибашвили назначил посла в Польше главой администрации правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил посла в Польше Илью Дарчиашвили главой администрации правительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.
«Администрацией правительства будет руководить Илья Дарчиашвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил нового главу администрации правительства сегодня. Глава правительства пожелал успехов новому руководителю администрации», – сказано в сообщении.
Дарчиашвили до назначения главой администрации правительства с 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше. Он в разные времена также занимал должности первого заместителя министра регионального развития и инфраструктуры, исполнительного директора Фонда муниципального развития.
Должность главы администрации правительства Грузии стала вакантной после того, как её прежний руководитель Кахабер Кемоклидзе в феврале вслед за премьер-министром Георгием Гахарией покинул пост.
Роскомнадзор распорядился замедлить работу соцсети Twitter в России
Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Причиной этих мер названа «защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».
В сообщении Роскомнадзора говорится, что с 2017 года по настоящее время Twitter не удаляет «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».
«В соответствии с законом... распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз» – говорится в сообщении. В случае если корпорация Twiiter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.
В корпорации Twitter на сообщение пока не отреагировали.
- В последние недели ряд близких к Кремлю политиков и общественных деятелей высказывались за ужесточение регулирования, вплоть до блокировки, зарубежных соцсетей в России. Их обвиняют в неудалении контента, в частности призывов к акциям протеста, по требованию властей, а также в «цензуре» по отношению к российским СМИ.
Глава Генштаба Армении считается освобожденным от должности – Пашинян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованном на официальном сайте правительства Армении сегодня утром.
В нём отмечается, что увольнение Гаспаряна вступило в силу, поскольку президент республики не подписал проект указа, представленный премьером по этому вопросу, и не обратился в Конституционный суд в установленные законодательством сроки.
Уже после этого стало известно, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».
Отмечается, что «обращение в Конституционный суд обусловлено существующими в прикладной юриспруденции проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности и последовавших за этим правовыми конституционными процессами».
Президент Армении выразил надежду на то, что по возможности скорое принятие соответствующего решения приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.
В Грузии выявили максимальное с 16 февраля число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3613 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 513 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель с 16 февраля. Отметим, что накануне было проведено намного больше тестов, чем на выходных и в официальный праздничный день – 8 марта. В частности, на наличие коронавирусной инфекции были протестированы 22 127 человек: PCR-тестов – 8024, экспресс‐тестов на антиген – 14103.
Выздоровели еще 96 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 273 650, выздоровевших – 267 111.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,32%, за последние 14 дней – 1,5%, за последнюю неделю – 1,83%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины до конца марта.
При этом в стране поэтапно снимаются ограничения, введенные в ноябре прошлого года.
Бера Иванишвили впервые прокомментировал скандальные аудиозаписи
Рэппер Бера Иванишвили, сын миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сделал первый комментарий после публикации скандальных аудиозаписей, предоставленных нераскрытым источником.
В интервью телекомпании «Имеди» он не стал настаивать на том, что аудиозаписи являются сфабрикованной компиляцией, как это утверждалось в заявлении правящей партии, распространенном в начале скандала. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Я даже не буду начинать спорить – аутентично это или нет, смонтировано, или нет. Для меня это не имеет значения. Я и сегодня стою абсолютно на той же позиции и прямо говорю, что если кто-то оскорбит мою мать, если кто-то затронет семью, что для меня самое святое и ценное, с такого человека я спрошу и сегодня. Покажите мне хоть одного мужчину, грузинского мужчину, который думает по-другому», – сказал Бера Иванишвили.
«Как я могу осуждать моего друга Амико (Джанелидзе – ред.), который был свидетелем на моей свадьбе и которого представляют тут как [мафиози] Лаки Лучиано или Пабло Эскобара. Он ближайший друг, не раз был у меня в семье и вот читает в интернете то, что какой-то сумасшедший пишет о моей мамочке, и реагирует на это. Я не только не буду его осуждать, я сделаю то же самое, если увижу подобные слова о матери любого моего друга, не буду сдерживаться», – пояснил Бера.
Сын миллиардера утверждает, что разговор состоялся летом 2011 года, то есть до того, как партия его отца выиграла выборы.
«Тогда был тинейджером 15-16 лет. Сказать правду, для меня стали шоком оскорбления и проклятия в мой адрес и в адрес моей семьи, которых я до этого никогда не слышал. Больше всего меня возмутило массовое нападение на моих поклонников [в соцсетях] 10-11 лет со стороны больших групп из 100 – 200 человек. Там были угрозы, какие-то порнографические картинки…Они писали детям: «Мы придем к тебе», «Бера тебя не защитит», «У Беры рак», они говорили такие гадости, которые я не повторю в эфире. У родителей нескольких детей была адекватная реакция на это – они связались с нами, а мы были обязаны передать это службе охраны, которая с соблюдением всех законов, этики и морали, навестила этих людей», – пояснил Бера.
Он отметил, что и на записях слышно обсуждение того, что во время разговоров Чубинидзе с несовершеннолетними, присутствовали взрослые – родители или соседи. И в целом, как отметил Бера, «это были только словесные предупреждения».
Рэппер также сообщил, что до сих пор подвергается буллингу в соцсетях, из-за чего недавно пришлось закрыть его популярную страницу в соцсети Tik Tok.
«С прошлого лета на мою страницу в Tik Tok жалуются сотни человек и мой аккаунт поврежден. Когда я постил видео с моим сыном и женой, на него жаловались, называли «порнографией», «террористическим призывом» и «опасным контентом». Когда я связался с менеджерами Tik Tok, они сказали, что Tik Tok есть у миллиарда людей и это первый случай в истории приложения, когда на человека так нападают», – сообщил Бера.
Музыкант также заявил, что в ближайшее время собирается отправиться в Южную Корею, чтобы записать дуэты с местными «интересными исполнителями».
- Телекомпания «Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
- Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
Елизавета II отреагировала на интервью принца Гарри и его супруги
Британская королевская семья всерьез относится к интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл Опре Уинфри. «Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган», говорится в заявлении, выпущенном от лица королевы Елизаветы II.
«Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке». Русская служба Би-би-си обращает внимание на слова Меган о том, что один из членов королевской семьи спросил Гарри, насколько темной будет кожа их сына Арчи. Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников. Вскоре после интервью он уточнил, что это не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.
В заявлении заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.
Бывший журналист RT в Германии: мне поручали «шпионить» за Навальным
Германский журналист, автор документальных фильмов Даниэль Ланге, прекративший недавно сотрудничество с российским телеканалом RT, заявил в интервью газете Bild, что руководство германского подразделения RT поручало ему в августе прошлого года «шпионить» за оппозиционером Алексеем Навальным и его соратниками. Навальный тогда лечился в берлинской клинике после отравления.
8 марта вышла в свет книга Ланге, в которой описывается «закулисье» деятельности RT в Германии (RT DE). Различные германские политики и журналисты описывают эту деятельность как пропаганду по заказу российских властей. Ланге идет еще дальше и в интервью Bild фактически утверждает, что начальство RT DE поручало ему следить за Навальным по заказу российских спецслужб.
По словам журналиста, он был приглашен в секретный чат, где перед ним поставили задачу следить за клиникой «Шарите», где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию «в аналитических целях». Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге попросили проникнуть в клинику «Шарите» под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он «не секретный агент». В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако 6 попыток оказались неудачными.
Вскоре после этого ему поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение, однако и это сделать не удалось.
«Короче говоря, такое полноценное разоблачение немецкой редакции RT как внештатного шпионского подразделения» - прокомментировал публикацию Bild Леонид Волков.
- Руководитель RT DE Динара Токтосунова, которая упоминается в публикации как одна из тех, кто ставил Ланге задачи, прокомментировала статью так: «Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу». Канал заявил, что готовит иск против Bild за обвинение его в шпионаже.
- 5 марта политик Леонид Гозман написал в Следственный комитет заявление, в котором потребовал возбудить уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров. Он считает, что его телефонные разговоры прослушивали перед тем как он пришел в эфир RT. Содержанием разговора поделились с ведущим канала Антоном Красовский, настаивает Гозман, потребовав допросить его. Сам Красовский заявил агентству РБК, что никого не прослушивал, и намерен судиться с политиком за клевету.
В югоосетинский медцентр за сутки поступил один пациент с COVID-19
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшний день проходят лечение 11 пациентов с диагнозом COVID-19.
«Пациенты проходят лечение в инфекционном корпусе медцентра, все они получают необходимое лечение. За прошедшие сутки в медцентр республики госпитализирован один больной с коронавирусной инфекцией», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Югосетпотребнадзор провел в минувшую пятницу 106 исследований, в результате - коронавирус был выявлен у 22 человек.
Каха Каладзе опроверг слухи об уходе из «Грузинской мечты»
Каха Каладзе назвал «ложью» слухи о том, что он якобы собирается подать в отставку с поста мэра Тбилиси и покинуть правящую партию «Грузинская мечта». Об этом мэр заявил сегодня, 9 марта, отвечая на вопросы журналистов, которые также поинтересовались тем, собирается ли Каладзе баллотироваться в мэры Тбилиси на предстоящих осенью 2021 года местных выборах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Распространенная информация о том, что я покидаю должность мэра и партию, является ложью. В связи с этим я уже не раз делал заявления, что это неправильная информация. Распространение лжи уже стало целенаправленным. В ближайшем будущем, когда настанет время, вы все узнаете и по поводу того, приму ли я участие в выборах.
Я никогда не делал что-то тайно или втихомолку. Все будет ясно, когда настанет время. У всего свое время. Сегодня рано говорить об этом, не надо спешить. У меня большая ответственность перед Тбилиси и тбилисцами, я осуществляю множество проектов, соответственно, когда будет принято решение, вы об этом узнаете…», - сказал Каладзе.
Карлес Пучдемон лишен депутатского иммунитета в Европарламенте
Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников. Теперь их могут выдать Испании, где им грозит тюрьма за референдум о независимости 2017 года. Об этом сообщила Би-би-си.
За лишение Карлеса Пучдемона и его соратников, бывших членов правительства Тони (Антони) Комина и Клары Понсати, проголосовало уверенное большинство депутатов парламента Европейского союза. При голосовании о Пучдемоне – 400 голосов за при 248 против. В случаях Комина и Понсати – 404 за и 247 против.
Тайное голосование проводилось Европарламентом вечером в понедельник. Результаты голосования были объявлены во вторник, 9 марта.
Теперь суд Бельгии и Шотландии, где живут беглые политики, вновь рассмотрят вопрос об их выдаче Испании. До сих пор Карлес Пучдемон, Тони Комина и Клара Понсати имели неприкосновенность как депутаты Европейского парламента.
Тем временем сторонники и единомышленники Пучдемона пытаются сформировать новое правительство Каталонии – после победы на выборах, прошедших в середине февраля.
Лидер оппозиции Армении призвал блокировать парламент
Лидер армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазген Манукян во время митинга на проспекте Баграмяна призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пустить туда депутатов. Как пишет ТАСС, у здания после этого начались потасовки между митингующими и силовиками.
«Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников», – заявил Манукян.
После попытки заблокировать служебный вход в здание парламента, началась потасовка между митингующими и полицией. В настоящий момент ситуация накалена до предела: полиция пытается выстроить кордон, однако протестующие не дают этого сделать.
Оппозиционеры скандируют: «Армения без Никола!» Один из инициаторов акции - представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявляет, что полиция идет на провокации. «Радио Азатутюн» ведет прямую трансляцию с проспекта Баграмяна.
- Сторонники «Движения за спасение Отечества», требующего отставку премьер-министра Никола Пашиняна, держат часть проспекта Баграмяна перекрытым уже более 10 дней.
- Движение требует отставки премьер-министра и формирование временного правительства во главе с Манукяном, которое через год проведет досрочные парламентские выборы. При этом, как обещают лидеры движения, сам Вазген Манукян и его партия в этих выборах участвовать не будет.
- Никол Пашинян и его политическая команда отвергают такой сценарий, при этом не исключая возможности проведения досрочных выборов, при которых, как они заявляют, выбор народа не будет подвергнут сомнению.
Владимир Делба обсудил с медиками меры по защите населения от COVID-19
Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия состоялось совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку и меры по ее регулированию.
На встрече присутствовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный санитарный врач республики Людмила Скорик, руководитель аппарата кабинета министров Давид Сангулия.
По словам Тамаза Цахнакия, в республике наблюдается отчетливый спад заболеваемости и нужно сохранить положительную динамику: «По статистическим данным, идет спад заболеваемости, также снизилось и количество обращений граждан в медучреждения с симптоматикой ОРВИ и ОРЗ. Нагрузка на медперсонал стационаров страны стала равномерной. Нельзя допустить изменения этих показателей в худшую сторону».
По словам Людмилы Скорик, Координационный штаб считает необходимым продлить действующие ограничения: «Мы рекомендуем продлить все ограничительные меры, которые действуют сейчас. Основная причина этому то, что в Абхазии не начался процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Необходимо сохранить хорошие, стабильные результаты, которые у нас видны с середины февраля до сегодняшнего дня». По словам Скорик, на данном этапе снимать ограничения нельзя.
Владимир Делба согласился с медиками в том, что достигнутый результат важно сохранить:
«Мы выражаем признательность всем работникам здравоохранения за то, что путем тесного взаимодействия удалось достичь стабилизации обстановки. Как известно, важным методом борьбы с вирусом является общая вакцинация. К этому процессу мы должны тщательно подготовиться. Поэтому для продолжения этой работы считаю необходимым закрепить результат».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12989 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.
- На сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
Предложение о продлении ограничительных мер представят на рассмотрение президенту Аслану Бжания в проекте соответствующего распоряжения.
Израиль с 8 марта открыл въезд для ряда иностранцев
Израиль с 8 марта на фоне пандемии коронавируса открыл въезд для ряда иностранцев. Ограничения ослабили, в частности, для профессиональных спортсменов, направляющихся на соревнования, супругов или родителей граждан Израиля и для тех, чья деятельность имеет важное значение во внешней политике и нацбезопасности страны.
За 24 часа до вылета иностранцы должны подать через интернет заявление. Его рассмотрят власти. Все прибывшие в Израиль должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Всем въехавшим в страну иностранцам необходимо уйти на двухнедельный карантин.
Ранее, 7 марта, Израиль разрешил въезд для своих граждан – в преддверии предстоящих парламентских выборов.
Власти страны вводят послабления на фоне массовой вакцинации от COVID-19. Израиль находится на первом месте в мире по числу вакцинированных граждан. На 100 жителей страны приходится примерно 96 доз вакцины. В России этот показатель составляет более пяти, в США – более 27.
Сегодня же Таиланд сообщил, что в преддверии туристического сезона сокращает карантин с двух недель до одной для вакцинированных иностранцев. Правила вступают в силу в апреле. Они коснутся тех, кто пройдёт вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки. Для въезда в страну по-прежнему будет необходим отрицательный тест на коронавирус. Власти Таиланда допускают, что для иностранцев с паспортами вакцинированных карантин может быть полностью отменён с октября.
С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 117 миллионов случаев COVID-19. Умерли более двух с половиной миллионов человек.
DRI о деле Джабиева: в Южной Осетии нарушаются права не только грузин, но и осетин
Грузинский «Институт исследования демократии» (DRI) опубликовал заявление по делу Инала Джабиева, который скончался в цхинвальском изоляторе в прошлом году. Об этом пишет издание Netgazeti.
По данным DRI, параллельно с нарушением прав этнического грузинского населения в самопровозглашенной республике Южная Осетия, югоосетинское правительство нарушает права и этнических осетин. В заявлении также говорится, что «политический кризис в Цхинвальском регионе не утихает».
«Центральное правительство Грузии сделало заявление об убийстве Инала Джабиева. Однако очевидно, что Тбилиси нужно уделять этому вопросу больше внимания. Правительство Грузии должно стремиться сделать защиту прав человека на оккупированных территориях краеугольным камнем своей политики», – указано в заявлении.
«Институт исследований демократии призывает власти Грузии сделать защиту и отстаивание прав этнических грузин, осетин, абхазов, а также всех других этнических групп, проживающих на оккупированных территориях Грузии, одним из приоритетов внутренней и внешней политики страны», – говорится в заявлении организации.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- C 4 декабря в центре Цхинвали продолжалась акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требовали, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Родные Джабиева решили прекратить акцию по семейным обстоятельствам.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Бжания готов отказаться от формулировки «многоуровневые переговоры с Грузией»
Из Концепции внешней политики, утвержденной президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания, могут убрать слова о «многоуровневых переговорах с Грузией». Об этом стало известно на встрече Бжания с депутатами.
«Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин («многоуровневые переговоры» – ред.), мы уберем его, никаких проблем», – сказал Бжания.
В документе, утвержденном в начале декабря, говорится: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».
Абхазская оппозиция потребовала отмены указа об утверждении внешнеполитической концепции.
«Апсныпресс» пишет, что сегодняшняя встреча Бжания с депутатами длилась более двух с половиной часов. Ему задавали вопросы по энергетике, майнингу, работе правоохранительных структур, борьбе с коррупцией, а также пенсионном обеспечении граждан, не получающих российские пенсии. Спикер парламента Валерий Кварчия заявил, что ситуация в Абхазии непростая.
«Начало этого года не радует. Политические, общественные организации и население задают волнующие их вопросы. Не могу сказать, что они безосновательны. Все они правомерны. Некоторые вопросы касаются не только президента, но и парламента и других структур. Мы вместе должны решать эти вопросы», – сказал Кварчия.
Отметим, что поводом для встречи стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта.
В центре Сухуми тогда собрались граждане, возмущенные «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требовали от парламента «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией».
Встреча была отложена на 9 марта, так как Аслан Бжания выехал в Россию на плановое медицинское обследование.
Нарышкин: в Вашингтоне нарастает недовольство действиями «Грузинской мечты»
Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Нарышкина, США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии – «диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции».
«В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям.
Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны», – заявил Нарышкин.
- В сентябре прошлого года директор российской СВР говорил, что США готовят в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии экстремистов для белорусских протестов.
Создатели «Спутника V» ждут извинений от ЕС за «русскую рулетку»
Создатели вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции потребовали извинений от европейского медицинского регулятора после того, как он предостерёг страны ЕС от поспешного одобрения российского препарата.
Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Вертхумер-Хоче сравнила подобные действия с "русской рулеткой". Она раскритиковала ряд стран ЕС, которые уже начали распространять "Спутник V", не дожидаясь общего решения руководства блока.
"Мы требуем публичного извинения от Кристы Вертхумер-Хоче за её негативные комментарии по поводу решений стран ЕС, напрямую одобривших "Спутник V", – написали разработчики вакцины в твиттере. По их словам, комментарии председателя EMA вызывают серьёзные вопросы о возможности политического вмешательства в работу медицинского агентства. Одновременно создатели "Спутника V" подчёркивают, что российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи, одобрена 46 странами.
На прошлой неделе базирующееся в Амстердаме Европейское агентство лекарственных средств приступило к анализу "Спутника V". Это ключевой шаг на пути к одобрению препарата, который может стать первой разработанной не на Западе вакциной, чьё использование будет разрешено во всех 27 государствах Европейского союза.
В кампании по вакцинации населения разработку центра имени Гамалеи уже использует Венгрия. Партии "Спутника V" также заказали Чехия и Словакия, заявив, что они не будут дожидаться общего разрешения EMA, отмечает AFP. При этом в Словакии поставки российского препарата вызвали серьёзные разногласия внутри правящей коалиции.
В августе прошлого года российский президент Владимир Путин назвал "Спутник V" первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавируса нового типа. Ряд экспертов, как в России, так и за её пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний. Они отмечали, что такое решение можно считать рискованным экспериментом.
2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6 процента.
Аслан Бжания обсуждает с депутатами поездку Бенура Квирая в Тбилиси
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встречается с депутатами. Поводом для встречи стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта.
В центре Сухуми тогда собрались граждане, возмущенные «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требовали от парламента «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией».
Встреча была отложена на 9 марта, так как Аслан Бжания выехал в Россию на плановое медицинское обследование.
Сегодня же часть абхазских ветеранов призвала Бжания уйти в отставку. Они просят парламент назначить президентские выборы в соответствии с действующим законодательством.
«Пугают скороспелые, непонятные заявления властей о необходимости сближения с нашим историческим противником – Грузией. Провокационная акция с тайным визитом грузинской делегации – яркое тому свидетельство. Ещё одним доказательством является кулуарно принятая Концепция внешней политики, в которой заложены правовые основы для реализации этой пагубной идеи, противоречащей национальным интересам», – сказано в обращении, подписанном ветеранами.
Ранее провластная партия «Амцахара» обвинила абхазскую оппозиции в нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки.
Дело Шакарашвили: пятеро обвиняемых признаны виновными в умышленном убийстве
Мцхетский районный суд вынес приговор по резонансному делу футболиста Георгия Шакарашвили. Пятеро обвиняемых признаны виновными в «умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах».
Троих обвиняемых - Арчила Гагнидзе, Вахтанга Чиковани и Николоза Ревазишвили приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор в отношении двоих несовершеннолетних – З.Х. и А.К. будет объявлен на дополнительном заседании.
Адвокаты и родные обвиняемых считают приговор несправедливым. Они назвали судью «рабом» и с шумом покинули зал заседаний.
22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние. Пяти лицам обвинение было предъявлено по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». Обвинение против других лиц включало организацию и участие в групповом насилии, а также незаконное лишение свободы и групповое насилие.
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