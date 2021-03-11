У кандидата в премьеры вышел срок

Руководство югоосетинского парламента к концу недели планирует собрать сессию, чтобы рассмотреть представление президента о кандидатуре на пост председателя правительства. Парламентская оппозиция между тем заявляет, что исполняющий обязанности премьер-министра Геннадий Бекоев по закону не может претендовать на эту должность.

Руководство парламента Южной Осетии к концу недели планирует собрать сессию, чтобы рассмотреть представление президента Анатолия Бибилова о кандидатуре на пост председателя правительства, сообщил агентству «Рес» спикер парламента Алан Тадтаев.

«Есть письмо от администрации президента. Парламент так и не дал ответа на представленную кандидатуру на пост председателя правительства. Мы должны по закону этот ответ все же дать и собираемся этот вопрос вынести на сессию», – сообщил Алан Тадтаев.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью ГТРК «Ир» подчеркнул, что направление кандидатуры и.о. премьера Геннадия Бекоев на должность председателя правительства не следует считать повторным:

«В свое время, согласно законодательству, мы уже подавали кандидатуру на должность премьер-министра, но пока никакого ответа не получили – ни положительного, ни отрицательного. Буквально на днях направили еще одно письмо в законодательный орган с просьбой рассмотреть предложение на пост председателя правительства. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, потому что неправильно, чтобы правительство столько времени было в статусе «исполняющий обязанности»».

По мнению депутата от партии «Ныхас» Зиты Бесаевой, в этой истории есть еще один эпизод, о котором умалчивает пропрезидентская фракция в парламенте:

«Бойкотирование оппозицией парламентских сессий – не единственная причина, по которой кандидатура премьера не была рассмотрена. Представленная кандидатура не была рассмотрена всеми комитетами, как это положено по регламенту. Они думали, что только один комитет по законодательству и законности дает заключение по кандидатуре и выносит его на президиум, а затем на сессию. На самом деле, по регламенту, все девять комитетов и три комиссии дают заключение на эту кандидатуру. Они не смогли провести эту процедуру, и теперь указывать на то, что депутаты от оппозиции в этом виноваты, неверно. Именно те депутаты, которые сегодня представлены «Единой Осетией», не смогли провести процедуру, установленную регламентом».

Теперь, говорит Зита Бесаева, решили рассмотреть кандидатуру Геннадия Бекоева во всех комитетах и комиссиях. Однако, даже если удастся соблюсти регламент и собрать сессию, назначать Бекоева все равно невозможно. В соответствии с конституционным законом о правительстве, президент вправе до назначения нового председателя правительства поручить исполнение обязанностей премьер-министра одному из и.о. заместителя председателя правительства на срок до двух месяцев. Два месяца для Геннадия Бекоева закончились 29 октября. За это время его так и не одобрил парламент, говорит Зита Бесаева:

«Конституционный закон «О правительстве» устанавливает временные рамки для формирования Кабмина. Эти временные рамки были нарушены потому, что исполняющий обязанности председателя Кабмина и исполняющие обязанности министров незаконно находятся в правительстве. Сегодня президент ссылается на то, что своим указом продлил им сроки исполнения обязанностей. Я же хочу обратить ваше внимание на то, что конституционный закон имеет высшую юридическую силу, а все подзаконные акты, в случае их противоречия закону, не имеют юридической силы и не могут применяться. Поэтому указ президента о продлении полномочий незаконен».

По мнению депутата от оппозиционной партии «Ныхас» Давида Санакоева, даже если отбросить указанные обстоятельства, Геннадий Бекоев изначально был назначен исполняющим обязанности премьера незаконно:

«Президент изначально не имел права представлять кандидатуру Геннадия Бекоева. Дело в том, что на момент представления он, занимая должность заместители председателя правительства и исполняя обязанности премьера, одновременно был еще и генеральным директором предприятия ОАО «Газпром – Южная Осетия». Закон прямо запрещает совмещать государственную службу с коммерческой деятельностью».

6 октября Давид Санакоев обратился в генеральную прокуратуру, чтобы ведомство приняло меры прокурорского реагирования на нарушение закона. 21 октября надзирающий орган ответил, что согласно сведениям, полученным из Комитета по налогам и сборам, Геннадий Бекоев не является должностным лицом ОАО «Газпром – Южная Осетия» с 27 сентября 2020 года. То есть, говорит Давид Санакоев, до этой даты он все же совмещал коммерческую деятельность с госслужбой:

«Геннадий Бекоев не имеет права на должность премьера. Я бы не поставил во главе правительства человека, который нарушает закон «О правительстве». Как его ставить на пост председателя? Что он дальше будет делать?»

По мнению Давида Санакоева, происходящее – это попытка узаконить противоправные действия, которые действующая власть совершает с 16 февраля.

Сначала депутаты пропрезидентских «Единой Осетии» и «Единства народа» по требованию президента, без кворума, простым большинством отменили регламент парламента и 16 февраля приняли бюджет, представленный незаконным правительством. А теперь они хотят утвердить это правительство, чтобы задним числом как бы узаконить бюджет. Еще хотят заново принять регламент, по сути, без изменений, и такими образом как бы узаконить сессию от 16 февраля. Дескать, тогда регламента не было, поэтому мы и собрались простым большинством, а теперь, когда он появился, будем его придерживаться.

На самом деле, считает Давид Санакоев, это попытка увязать две несовместимые вещи – неудержимое желание президента следовать своим прихотям и амбициям с обязанностью блюсти закон:

«Они пытаются нивелировать свои правонарушения и придавать своим действиям легитимность, как они это понимают. Но на деле каждым своим действием они лишь усугубляют кризис, в который ввергли страну».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия