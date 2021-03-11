Бюджет оплачивает Рамзану Кадырову больше 400 охранников

На охрану главы Чечни Рамзана Кадырова уходит из бюджета не менее 200 миллионов рублей в год. На эти деньги не менее 400 бойцов Росгвардии охраняют его, его дома и резиденции и частные дома его семьи. Право на охрану по закону имеет не только Кадыров, но и его мать и её семья. Об этом пишет издание "Открытые медиа".

Несмотря на то, что глава республики постоянно заявляет, что в ней обеспечены безопасность и порядок, его охраной последние пять лет занимались от 388 до 430 бойцов Росгвардии, подсчитало издание на основе госзакупок. Это не все охранники Кадырова и не все люди, занимающиеся его безопасностью.

В 2017 году за 101,6 миллиона рублей чиновники нанимали 200 охранников, 62 из которых должны были отвечать за охрану резиденции Кадырова, столько же — за его частный дворец, а остальные — за здание администрации Кадырова в Грозном. Численность охраны увеличивалась от года в год, но с 2020 не раскрывается, следует из изученных изданием материалов.

В Чечне принят и действует отдельный закон "социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики", по которой отдельная охрана положена матери Кадырова Аймани. Она возглавляет фонд имени отца Кадырова. Право на охрану за бюджетный счёт имеет не только она сама, но и члены её семьи, список которых утверждается дополнительно, — отмечает издание.