Скоро сказка сказывалась

Я люблю литературу в жанре «Готика». Об этом я не раз говорил и еще не раз скажу. Потому что, как говорил старик Овидий: «Повторение – мать учения и утешенье дураков».

Готический роман или рассказ, – это произведение, основанное на приятном ощущении читательского страха, с элементами таинственных приключений, фантастики, мистики, сверхъестественных ужасов (это я говорю тем, кто может не знает, что значит жанр «Готика»). Любящие щекотать себе нервы, с удовольствием окунаются в мрачное чтиво.

Интерес к «Готике» у меня с детства. Для меня первыми образцами такой литературы стали рассказы По и Конан-Дойла. Даже сейчас помню, какое на меня впечатление произвел рассказ Эдгара Алана По «Золотой жук». А «Полосатый сундук» сэра Артура, подарил мне пару бессонных ночей. Даже приключенческий роман Майна Рида «Всадник без головы», я считаю, имеет отношение к данному жанру. После подробных описаний отрезанной головы бедного Генри Пойндекстера и периодических появлений жуткого безголового всадника, я долго не мог без содроганий ходить по темному коридору нашей квартиры. И было мне тогда шесть лет. Чуть более в зрелом возрасте я прочел гоголевский «Вий» и это было реально страшно. «Вий» даже сейчас я перечитываю с трепетом, и все опасаюсь, что страшный монстр вылезет из шкафа и попросит меня приподнять ему веко.

Это я шучу.

Кстати, в первой редакции повести, у Николая Васильевича были даны детальные описания тех чудищ, которые присутствовали в свите Вия, и я вам скажу, эти страшилища еще те! Современные авторы ужастиков позавидовали бы буйной фантазии великого писателя, настолько мастерски и страшно он их нарисовал. К примеру: «Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него было внизу с одной стороны половина челюсти, с другой – другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны». (цитата из первой редакции «Вия»). Представьте себе такое существо, оживленное на экране. Думаю, при нынешнем развитии компьютерных съемок, это было бы душераздирающее зрелище. Но «Неистовый Виссарион» (Белинский) тогда посоветовал Николаю Васильевичу убрать детальные описания монстров из повести, сказав, что «призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность». И послушный Гоголь взял и вычеркнул. «Вий» – прекрасный образец готической литературы, и по этому поводу мы все согласные.

Любовь к «Готике», я думаю зародилась у меня еще тогда, когда родители мне, еще совсем несмышленышу, читали в большом количестве сказки народов мира. Я был капризным ребенком, перед сном все сучил ножками и не засыпал, пока меня не накачивали несколькими сказками. Оттуда и растут уши моего увлечения.

Сказки – жанр весьма жестокий. Литературоведы говорят, что «Хоррор» и «Готика» произрастают именно из народных сказок. Разве это не ужас, когда, к примеру, папа-мама ведут Гензель и Гретель в лес и оставляют там, потому что в доме на четверых еды не хватает? То есть, родители спокойно жертвуют детьми ради собственной жизни. И в лес они ведут их не для того, чтобы они там выжили, а совсем наоборот. Это впечатляет, если вдуматься хорошенько. Или, когда герой грузинских сказок кладет на обнаженную грудь матери хачапури с пылу с жару и требует назвать ему имя отца, то это тоже не для слабонервных. Тогда, в детстве, я особо не задумывался над этими подробностями и все принимал как данность. Теперь, иногда перечитывая перед сном сказки разных народностей, я начинаю замечать странные детали и задумываюсь, а при каких же обстоятельствах рождались такие зловещие сюжеты? Нет, братцы, лучше уж перечитывать «Преступление и наказание» старика Федора нашего Михайловича. Там все менее страшно и кроваво, и все более логично и понятно. Потом и спится слаще.

А помните милую сказку про Красную Шапочку? Вы когда-нибудь интересовались, почему бедная бабушка «живет в самом лесу» одна, в окружении всякого дикого зверья? Она что, лесник? Или таксидермист? А может охотник? Разные варианты приходят в голову. Уже потом я себе домыслил, что наверно Шапкина мама, не вынеся противного характера бабушки, выгнала ее взашей из дома и той пришлось переселятся «в самый лес», наверно в заброшенную избушку лесника. Не на улице же ей оставаться? Домов престарелых в те старонемецкие времена еще не было. И бабушка, наверное, была все-таки не ее мать, а мужнина мамаша. Представляю, как только темнело, несчастная старуха, жившая одна в сумрачном лесу, начинала громко клацать от страха зубами, когда в темноте вокруг нее гуляли разные нехорошие звери. Питалась же старушка теми редкими подачками, которые Шапкина мать иногда ей посылала. Вот вспомнил я это сейчас, и снова слезы начали меня душить. Жуткая история. Думаю, смерть в пасти волка была для бабушки истинным облегчением. Ну ее к черту, такую безнадежно-лесную жизнь!

Не буду вспоминать про другие подобные «детские» истории, их немало. Если копнуть каждую из них, то найдешь много странностей.

И все это я очень любил читать, смотреть и переживать. Видимо, во мне заложено что-то не совсем здоровое, думал я и продолжал с удовольствием погружаться как в классику жанра (Стокэр, Шелли, Лавкрафт, Бирнс), так и в новинки Кинга, Кунца, Симмонса, МакКаммона, и иже с ними.

Но, в один прекрасный день, я вдруг оглянулся и понял, что действительность еще кошмарнее. Могу сказать, что после долгих и упорных усилий, мы сказку сделали былью. То, что творится больше года во всем мире, это похлеще всяких ужастиков. Зараза, которая полностью изменила нашу жизнь, она своей масштабностью страшнее, чем все монстры Вия, человеко-звери доктора Моро, Ктулху Лавкрафта и Лиса из сказки про шального Колобка.

Прогулка по городу, когда все люди в масках передвигаются с опаской глядя на окружающих, когда в девять часов город замирает в тревожной тишине, когда люди при первом же чихе бросаются делать тест на ковид-19, – все это похоже на постапокалиптическую жизнь в каком-нибудь ужастике. А предстоящая вакцинация, которую многие боятся, так как не хотят быть чипированными, разве это не кошмар?

Одна старая знакомая, с которой мы вместе учились, обменивались книжками, гуляли под луной и слушали Pink Floyd, дня два тому назад вдруг прислала мне в личку полутораминутный ролик. В нем демонстрировали новый магазин «Пятерочка» (город Касимов, Рязанская область), где у касс стоят специальные зеленые лампы-абажуры. Закадровый голос трагический объяснял, что лампы эти, на самом деле не лампы, а считывающие устройства. Они просвечивают покупателей и выбивают чеки только тем, которые уже вакцинированы и имеют в себе чип! И все это говорилось на полном серьезе.

Сперва я громко рассмеялся и послал знакомой много улыбающихся «смайликов». На что она мне сухо ответила, что зря я ерничаю! Все это правда и скоро все мы будем жить в цифровом концлагере по инициативе масонов.

Опять масоны! Куда уж нам без них? А ведь я в свое время даже сделал предложение этой самой старой знакомой. Хорошо, что она мне тогда отказала и вышла замуж за милиционера. А то жизнь была бы у меня один сплошной протокол сионских мудрецов.

Так что, «Хоррор», «Готика», страшные сказки – все это уже есть. Читать уже и не надо. Оглянись вокруг, и наслаждайся. И жди, что ночью из шкафа вылезет Саакашвили и попросит приподнять ему веко.

Это я уже не шучу.

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