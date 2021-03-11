Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл у Роджера Федерера

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» попросили Беларусь изменить песню, которая будет представлена от этой страны на шоу в Роттердаме.

В обращении организаторов конкурса к Белтелерадиокомпании (БТРК) говорится, что в нынешнем виде песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Речь идет о композиции под названием «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» из Барановичей. «Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому», - поется в рефрене. Как отмечает «Немецкая волна», многие увидели в композиции политический подтекст, полагая, что песня направлена против тех, кто участвует в массовых акциях за честные выборы в Беларуси.

Как пишет «Интерфакс», ранее группа «Галасы ЗМеста» презентовала ряд сатирических песен, в том числе – про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. Как именно «Галасы ЗМеста» выбрали для участия в «Евровидении», как проходил национальный отбор, неясно. Не было ни телевизионной, ни интернет-трансляции, жителей в детали не посвящали, продолжает DW.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков уже прокомментировал обращение организаторов песенного конкурса. Отвечая на вопрос РИА «Новостей», он не исключил, что коллектив откажется от участия в «Евровидении-2021». «Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», - сказал Бутаков.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства.

С августа прошлого года в Беларуси продолжаются многотысячные акции против официальных итогов президентских выборов, победителем которых ЦИК уже в шестой раз подряд объявил Александра Лукашенко. Участников протестов жестко задерживают. Несколько человек за время выступлений погибли. Возбуждено множество уголовных дел. Большинство лидеров оппозиции либо покинули страну под давлением, либо содержатся сейчас под стражей.

США и страны ЕС не признают Лукашенко легитимно избранным президентом. Против него и чиновников из его окружения введены санкции.