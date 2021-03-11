Съезд «Аруаа» предложил президенту уйти в отставку

Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» состоялся девятый съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины»).

Съезд был не только внеочередным, он еще проходил в особой, тревожной обстановке. Руководители силовых структур Абхазии в эфире Абхазского телевидения заявили о том, что надеются, что съезд ветеранской организации «Аруаа» пройдет в строгом соответствии с законодательством Абхазии и заявили о готовности в случае необходимости обеспечить в стране правопорядок. Задолго до начала работы съезда в час дня расположенный в нескольких кварталах комплекс правительственных зданий был оцеплен силовиками. И хотя руководители «Аруаа» неоднократно заявляли, что не намерены прибегать ни к каким штурмам административных зданий, утром распространился слух, что они намерены «вызвать» для разговора президента страны, что всегда чревато обострением ситуации. Но слух оказался ложным.

По сведениям мандатной комиссии съезда, на него прибыло 700 делегатов. Член высшего совета «Аруаа» Темур Надарая, который вел съезд, напомнил:

«Общественная организация «Аруаа» – это не партия, у нас нет фиксированного членства. Кроме членов высшего совета. И в соответствии с уставом членами «Аруаа» могут быть ветераны и члены их семей – это их дети, это их внуки. И мы решили обновить состав высшего совета, ввели в него много молодежи, чьи отцы воевали, чьи отцы погибли на фронтах».

Это омоложение, пояснил Надарая, необходимо, в частности, потому, что нередко входившие в совет пожилые ветераны болели и не имели возможности собираться на заседания. Он зачитал список из 53 человек, и съезд проголосовал за новый состав высшего совета.

Выступивший с докладом председатель «Аруаа» Тимур Гулия заявил:

«Нам иногда говорят: почему вы в общественной ветеранской организации так много занимаетесь политикой, а не только социальными проблемами ветеранов? Главная задача для нас – стоять на страже завоеваний нашего народа и государства, за которые отданы тысячи жизней наших братьев и сестер… Разве президент страны и министры не хотят, чтобы людям платили больше и они жили лучше? Я не сомневаюсь, что президент Бжания, возможно, больше всех заинтересован, чтобы людям поднять зарплату и пенсии, чтобы были у всех свет и тепло. Но почему сегодня ситуация стала хуже? Первое. Это происходит, когда во власти много людей, которые свое личное благосостояние ставят выше общественных интересов. Справедливости ради надо сказать, что такие люди были всегда, при всех президентах. Определиться с ними поможет 20-я статья Конвенции ООН о незаконном обогащении. Вторая причина. Разное восприятие угроз и вызовов, которые стоят перед государством и народом. Неужели сегодня так трудно понять, что с нами ведут гибридную войну? Неужели трудно понять, что вопросы гражданства являются важнейшими вопросами существования нашего государства? Неужели так трудно понять, что открытие таможенной границы перед товарами из Грузии приведет к торговой экспансии и станет началом конца нашего государства, когда политический вопрос наших взаимоотношений с ней еще не решен, когда кровь наших братьев еще не остыла?»

Остановившись на проблемах борьбы с коронавирусной пандемией, Гулия высказал убеждение, что руководство страны допустило ошибку, разрешив заниматься майнингом криптовалют, после чего многие жители страны приобрели необходимое оборудование. Но затем эта деятельность из-за непосильных нагрузок на энергосистему и кризиса в ней была запрещена, вследствие чего жители страны понесли большие потери. Коснулся Гулия и вопроса о прошлогоднем отравлении Аслана Бжания:

«Мы считаем: раз президент не хочет расследовать это дело, то значит никакого отравления не было… Он говорит: «Простил», но мы не можем этого понять, потому что таким образом могут завтра отравить и других политиков. Хотим знать правду!»

Вспомнил Гулия и о том, что в августе в Абхазии из Грузии привезли икону Божьей Матери, которую АПЦ с помощью «Аруаа» вернула. А Надарая добавил, что завтра в храм села Илыр будет отвезена другая икона, которая четыре месяца писалась по заказу АПЦ.

Завершил Тимур Гулия свой доклад так:

«Самая главная ошибка нынешнего президента – что он 9 января прошлого года возглавил переворот. В свое время Аслан Бжания и «Амцахара» считали, Хаджимба пришел к власти через переворот и не могли ему это простить. Почему Аслан Бжания думает, что переворот 2020 года кто-то забудет? Нам надо прервать череду переворотов. Для этого мы предлагаем Аслану Бжания добровольно уйти в отставку (аплодисменты), парламенту назначить досрочные выборы, и пусть к власти придет человек, который не будет нести на себе ответственности по насильственному смещению власти».

Председатель ОО «Абхазское народное движение», лидер объединенной оппозиции Адгур Ардзинба сказал на съезде, что у оппозиции не было намерения устраивать государственный переворот и выразил недоумение в связи с тем, что в Администрации президента приняты усиленные меры безопасности, стянуто большое количество силовых структур. Он отметил:

«Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватили тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате госпереворота. Мы хотим развиваться, но мы не видим программы, концепции развития, мы не видим предложений и идей, мы не видим системных шагов и реформ. Мы не видим, чтобы власть имущие исполняли хоть какие-то свои обещания. Главный тезис власти о том, что прошел всего год и сейчас тяжелое время из-за пандемии коронавируса, не выдерживает никакой критики».

Съезд общественной ветеранской организации «Аруаа» принял резолюцию, согласно которой президенту Абхазии Аслану Бжания предложено добровольно уйти со своего поста из-за «провальной работы» в должности главы государства. Съезд также обратился к депутатам парламента с предложением экстренно принять закон об импичменте президента, чтобы исключить антиконституционные методы смены власти.



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия