Обзор абхазской прессы

«Череду переворотов можно остановить только одним способом – отправить в отставку все политические партии страны и общественные движения, от ветеранских организаций до малоизвестных объединений», – считает блогер Тенгиз Джопуа. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он считает, что необходимо ужесточить законодательство о политических партиях и общественных объединениях, внести туда ряд существенных условий, которые станут фильтром, отсеивающим бессодержательные организации, и заставят новые организации вести свою деятельность более конструктивно, более активно во взаимодействии с обществом и более ответственно перед простыми людьми.

«Я бы вообще запретил ветеранским организациям участвовать в политической деятельности. Такие организации должны защищать интересы ветеранов и помогать им, а не бегать по площадям и улицам за государственным добром и чиновничьими креслами на плечах простых граждан. Хотите вмешиваться в общественно-политический процесс – создавайте политическую партию. Нам необходимы законодательные фильтры, ограничивающие политическую активность, но достаточные для нормального, демократического процесса. Нужны фильтры, позволяющие упорядочить политическую жизнь государства и вместе с ней – нашу жизнь. А требовать от власти уйти в отставку, чтобы остановить «череду переворотов» – не что иное как создание предпосылок или условий для организации нового силового смещения власти», – написал Тенгиз Джопуа.

Закон о СМИ давно устарел и нуждается в серьезных изменениях, пишет «Нужная газета». Издание напоминает, что президент Абхазии Аслан Бжания, который перед выборами обещал открытость и прозрачность, однако, став президентом, поступил прямо наоборот: ограничил доступ СМИ на большинство мероприятий со своим участием.

«Но бывают случаи, когда совсем проигнорировать четвертую ветвь власти он не решается, и тогда на мероприятия с его участием приглашаются только заслуживающие его доверие СМИ и журналисты. Я доверия у Аслана Бжания не вызываю, а потому ни меня, ни журналистов газеты «Нужная газета» лицезреть президента не приглашают. Конечно, меня это расстраивает, потому как глава государства, в моем понимании, должен следовать не своим эмоциям, а закону. Поэтому я предлагаю президенту и депутатам парламента открыть закон о СМИ и найти в нем статью, в которой сказано, что на открытую встречу в парламенте надо пригласить «только государственные СМИ» или хотя бы перечень мероприятий, на которые нельзя пускать прессу? Покажите мне эту статью – или внесите в закон изменения, чтобы подтвердить цензуру на законодательном уровне», – написала Изида Чаниа.

«Нужная газета» уточняет, что на встречу депутатов парламента с президентом 9 марта были допущены три СМИ – список доставлен на проходную парламента из администрации президента. «Среди неугодных оказалась не только «Нужная газета», но и другие абхазские и неабхазские издания. И в данной ситуации меня интересует не президент, который уже дал понять, что он президент определенной части общества, а депутаты парламента, которые позволяют администрации президента диктовать законодательному органу условия, противоречащие закону. Открытое заседание парламента означает открытое для всех СМИ. Если депутаты принимают решение о проведении закрытого заседания, то на нем не должно быть никаких СМИ», – заключила Изида Чаниа.

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Экономист Лили Дбар на своей странице в Facebook прокомментировала встречу президента Абхазии Аслана Бжания с депутатами парламента РА. «На многие заданные вопросы президент разъяснял, что они требуют многомиллионных затрат и потому не решаются. Вопрос отмены ввозного НДС и возвращение к его уплате после реализации товара не требует никаких вложений. Причем, разрешить эту вопиющую проблему с коррупционным законом должны именно президент или депутаты. Третьего не дано. Но ни одна из сторон не делает в этом направлении никаких движений. Пока они заняты политическими обвинениями, мы, налогоплательщики, вынуждено продолжаем занимать деньги и расплачиваться за чьи-то ошибки», – написала Лили Дбар.

Что касается комментариев о том, что других денег, кроме ввозного НДС, для пополнения бюджета нет, по ее словам, ошибочны. Экономист пояснила, что оплата налогов после реализации может дать еще большее пополнение бюджета, за счет развития бизнеса и увеличения числа налогоплательщиков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия