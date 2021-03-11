«Столько лет мы жили без их торговли и сейчас проживем»

В Абхазии идет острая дискуссия о возможности легализации торговли с грузинской стороной. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следует ли задуматься над этим вопросом и Южной Осетии.

– В Абхазии идет острая дискуссия о возможности легализации торговли с Грузией. Следует ли задуматься над этим и Южной Осетии?

Жанна: Я не знаю, но в Южной Осетии, по-моему, еще много чего нужно решить прежде, чем торговлю с Грузией организовывать. Есть более насущные проблемы. У нас нет социального пакета, у нас нет пенсионного обеспечения. Человек выходит на пенсию, а у него ничего нет. Все! Он голый. И он опять идет и пашет. Что это, это нормально? Нет. У нас зарплаты маленькие. Что это, мы живем от зарплаты до зарплаты. Хорошо еще что в Цхинвале дают в долг. Разве мне сейчас до торговли с Грузией? Абсолютно меня это не волнует, честно говоря. Конечно, когда есть конкуренция, это хорошо, но с Грузией можно торговать в том случае, когда она признает геноцид Южной Осетии с 20-х годов. Вот тогда с ней можно иметь какое-то дело. А на данный момент я бы с Грузией вообще никаких дел не имела. Это самое лучшее.

Залина: Я считаю, что да, пришло время. Причем время пришло не недавно, а достаточно давно. Давно уже стоило восстановить экономические связи. Это мое твердое убеждение, потому что цены у нас снизятся и у них рынок задвигается. Мы же не говорим о политических связях, а экономика – это вещь такая… Мирная.

Оксана: Прежде, чем начать торговать с Грузией, у нас есть выход в Россию, надо бы все так оформить, чтобы местные жители могли вывозить свою продукцию за пределы республики и торговать. У нас столько свободных земель и столько всего неиспользованного. Например, человек ухаживал за своим садом, собрал хороший урожай, много яблок. И куда его деть? Некуда. На данный момент, я считаю, у людей еще боль не утихла. Если кто и захочет об этом (о торговле с Грузией) говорить, то мало кто согласится.

Ирина: Судя по ситуации и по отношениям, по тому, как Грузия не подписывает документ о неприменении силы, и она не хочет общаться на равных с Южной Осетией… Почему-то, эта страна считает, что она права, когда все диаметрально наоборот. Я думаю, что для нас сегодня это нереально и невозможно. Может начаться диалог и о торговле, и обо всех гуманитарных вопросах, экономического блога, социального, только в том случае, когда мы будем говорить на равных, и когда у нас будут гарантии безопасности.

Фатима: По-моему, нет. Наши парни столько воевали за нашу землю, и я считаю, не будет воссоединения с Грузией. Никогда. Столько лет мы жили без них, без их торговли, так что, и сейчас проживем. Мне так кажется. По-моему, другие тоже так думают, особенно те, кто пострадал. Тем более, это Грузия. Это угроза безопасности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия