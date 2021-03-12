Спасатели нашли живыми трех человек, пропавших в районе Бахмаро

По итогам 10-часовой поисковой операции спасатели удалось добраться до группы молодых людей, потерявшихся в окрестностях высокогорного курорта Гомисмта. Об этом заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Как и сообщалось ранее, один из пропавших замерз и скончался. Еще трое его спутников найдены живыми, у них наблюдается переохлаждение. Спасатели пытаются вывести пострадавших к ближайшей автомобильной дороге, чтобы своевременно оказать им медицинскую помощь.

Согласно информации, поступившей на горячую линию «112» сегодня утром, 12 марта, в горах один человек замерз насмерть, а еще трое его спутников не могли выбраться из-за непогоды.

Предположительно, компания друзей планировала поохотиться в районе Гомисмта. По сообщениям СМИ, накануне вечером группа пешком отправилась из села Бохваури на курорт Бахмаро, когда в горах ухудшилась погода – резко похолодало и началась метель.

В течение всего дня отряду спасателей из десяти человек приходилось работать в сложнейших условиях – высота снежного покрова в горах местами достигает двух метров, подключить к поискам вертолет не удавалось из-за плохой видимости, сообщает агентство «Новости-Грузия».