Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» вспоминает о важной дате прошедшей недели. 6 марта исполнилось 28 лет первому признанию Южной Осетии. Хоть в новейшей истории республики много значимых событий, автор газеты считает этот день особенным: «В этом ряду всегда особняком будет стоять 6 марта 1993 года – день признания Республики Южная Осетия Республикой Северная Осетия. Данный факт явился для молодой Республики, на территории которой только что были заморожены боевые действия, важным историческим событием, поскольку РСО явилась первым административно-территориальным образованием, которое признало нашу независимость. Уже потом пошло признание РЮО Приднестровьем, Абхазией, Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Сирией…». Автор подчеркивает, что единение нации, понимание общности судьбы было в те годы на совсем другом уровне. «Это сейчас отношения двух частей одного народа, разделенного, в первую очередь, политически, принято называть модным словом – интеграция. А в конце прошлого века мы попросту все жили единой проблемой – сохранением этноса», – пишет автор, и с сожалением отмечает, что за годы две республики растеряли былое единство. «Наоборот, на севере в последние годы зачем-то практикуются встречи с интеллигенцией Грузии, приглашаются грузинские танцевальные коллективы, висит грузинская реклама… Всего этого еще двадцать лет назад нельзя было вообще представить… Понятно, что мы сейчас фактически снова учимся жить одной Родиной. Шаги к единению есть, пусть и условные», – пишет «Республика».

«Как Грузия зарабатывает на независимости Южной Осетии» – так называется заметка в газете «Южная Осетия». В последние месяцы, несмотря на разразившийся политический кризис в соседней стране, ряд грузинских и международных политиков продолжают транслировать тезисы о непризнании международным сообществом независимости Южной Осетии, отмечает издание, имея в виду заявления грузинских и европейских политиков о «поддержке территориальной целостности Грузии». По мнению автора, это не «забота о гражданах Южной Осетии» и даже не «восстановление территориальной целостности Грузии», а просто заигрывания с «Группой Западных Друзей». «Вторым немаловажным, а скорее даже определяющим фактором является финансирование. Грузии очень удобно последние несколько лет, согласно Закону США о консолидированных ассигнованиях, получать более 100 млн. долларов ежегодно для «противодействия России». Данный закон в то же время запрещает оказание какой-либо финансовой помощи Южной Осетии. Объемы только военной помощи США Грузии оценены более чем в 250 млн. долларов», – пишет газета. Кроме того, по мнению автора издания, поддержание правящими кругами политического авторитета на внутренней арене Грузии невозможно без постоянного подогревания националистических чувств избирателей относительно того, что руководство страны якобы делает все возможное для возвращения «оккупированных территорий».

* * *

ИА «Рес» публикует комментарий главы Югосетпотребнадзора Марины Кочиевой. Она сообщила, что процент выявляемости больных коронавирусом в Южной Осетии в начале марта варьируется от 12 до 22 процентов. Эту тенденцию главный санитарный врач республики назвала «настораживающей». По ее словам, риску подвергаются и граждане, которые болели коронавирусом осенью прошлого года. «За этот период титр антител мог снизиться до минимума. Есть случаи, когда у переболевших COVID-19 они и вовсе отсутствуют. Разумеется, подвержены опасности и те, кто пока не болел коронавирусом. Люди могут думать также, что у них обычный грипп, но в любом случае они должны самоизолироваться дома», – в очередной раз напомнила Кочиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия