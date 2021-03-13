В Грузии будут выдавать сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса

Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции в Грузии, выдадут сертификат о вакцинации. Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«Всем привитым людям будет выдано подтверждение, что они привиты той или иной вакциной в тот или иной день. Это двуязычный сертификат, соответствующее медицинское учреждение подпишет его и поставит свою печать», - заявил Гамкрелидзе.

Сегодня в Грузию доставили первую партию вакцины от Covid-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенной на предприятии в Южной Корее.

Вакцинация начнется с 15 марта в 82 специально отобранных медицинских учреждениях в масштабах страны. Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи.

Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить вакцину американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech.