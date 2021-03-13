За сутки на Северном Кавказе скончались 25 человек с коронавирусом

Группа сенаторов США от обеих партий осудила Кремль за «наступление государства на свободу прессы», приведя в качестве примера давление на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которое российские власти обвиняют в нарушении закона об «иностранных агентах».

В заявлении демократов и республиканцев - членов комитета Сената по международным делам - говорится, что этот закон сейчас используется как повод для того, чтобы заставить Радио Свобода и другие проекты корпорации РСЕ/РС в России замолчать.

Сенаторы обвинили российские власти и лично президента Владимира Путина в ужесточении законодательства с целью «наказать» критиков Кремля, а также в действиях, которые ставят безопасность журналистов под угрозу.

«В этой чрезвычайно трудной для медиа среде РСЕ/РС оказывает российскому народу ценную услугу, сообщая о новостях и событиях в стране без цензуры и стремясь к соблюдению высших стандартов объективной журналистики» - говорится в заявлении. Его подписали демократы Крис Кунс и Боб Менендес и республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил «глубокую озабоченность» в связи с «нарастанием репрессивных мер, направленных на подавление свободы печати в России», - в частности, в связи с касающимися РСЕ/РС судебными решениями.

Согласно требованиям Роскомнадзора, проекты РСЕ/РС должны, в частности, размещать в начале любых своих аудио- и видеоматериалов 15-секундный звуковой фрагмент или видеотитр, сообщающий о статусе иностранного агента. Маркировке подлежат, помимо прочего, все без исключения тексты на сайтах, сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объема.

В декабре 2020-го и январе 2021 года Роскомнадзор направил в ООО «РСЕ/РС», представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Против медиакорпорации возбуждены около 260 административных производств, по многим из них суд уже принял решение о штрафах.

В настоящее время общая сумма наложенных на РСЕ/РС штрафов превышает 700 тысяч долларов.

Юристы корпорации подали в Тверской районный суд 130 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции. 30 их них рассмотрены, ни одна апелляция РСЕ/РС не удовлетворена.

Представитель Роскомнадзора заявил «Интерфаксу», что в ведомстве готовы к дальнейшему кратному увеличению штрафов, законодательство России разрешает также блокировку сайтов.

статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны

«РСЕ/РС категорически не согласна с решениями наложить эти штрафы, – заявил президент радиокорпорации Джейми Флай. – Новый приказ Роскомнадзора представляет собой атаку государства на свободу средств массовой информации, нарушение российской Конституции и закона «О СМИ». Президент РСЕ/РC отметил, что правила маркировки контента, на выполнении которых настаивает Роскомнадзор, являются вмешательством в работу журналистов и ставят своей задачей формирование негативного отношения аудитории к работе Радио Свобода, телеканала Настоящее Время и других редакций медиакорпорации. По словам Флая, корпорация продолжит оспаривать решения судов в судах высшей инстанции.

Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал Настоящее Время, а также еще несколько подразделений РСЕ/РС были включены в список «СМИ – иностранных агентов» в конце 2017 года. Редакции, внесенные в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – «иностранных агентах», однако оценивает действия российских властей в этом направлении как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.