В Батуми продолжаются протесты из-за строительства 16-этажной гостиницы

В центре Батуми сегодня, 13 марта, прошел еще один митинг против строительства 16-этажной гостиницы на территории Старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия Грузии. К акции присоединились сотни человек. Среди них были как гражданские активисты, так и рядовые жители черноморского города. Многие пришли на демонстрацию с детьми.

С собой они принесли плакаты с надписями «Не уступим бульвар». Организаторы установили у строящегося объекта велосипеды и палатки. Активистка Аза Габуния пояснила, что таким образом они еще раз хотят продемонстрировать, что бульвар – это рекреационная зона, место для отдыха и прогулок, и строительство многоэтажек здесь недопустимо.

Демонстранты заявили, что их протест будет перманентным. Они планируют продолжать митинги до тех пор, пока строительство не будет остановлено, сообщает агентство «Новости-Грузия».

21 января глава Агентства культурного наследия Аджарии Заур Ахвледиани выдал разрешение компании «Амбассадор Батуми» на строительство отеля в охраняемой зоне, недалеко от фонтанов. Издание «Батумелеби» отмечает, что еще в прошлом году «Амбассадор Батуми» пытался получить разрешение на строительство 15-этажного дома на том же месте, однако компании отказали. В оппозиции подозревают, что дело не обошлось без коррупционных сделок.

Инициативная группа уже обратилась к Министерству образования и культуры Аджарии с требованием аннулирования разрешение с подписью Ахвледиани. Ведомство должно рассмотреть жалобу жителей Батуми 17 марта.

Митинги против строительства 16-этажно гостиницы в самой престижной части Старого бульвара продолжаются уже два месяца. Ранее протестующим удалось собрать более 5 тысяч подписей под петицией с требованием о прекращении работ.