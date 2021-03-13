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Медики поддержали протест оппозиции у парламента Грузии
Группа грузинских медиков, присоединившихся к протесту оппозиции и гражданских активистов, установила палатку неотложной помощи перед зданием парламента в центре Тбилиси.
По словам медицинских работников, в палатке круглосуточно будут дежурить врач и медсестра. В случае необходимости они готовы оказать помощь участникам акции.
«В палатках есть медикаменты первой необходимости. Здесь активистам, которые борются за свободу нашей страны, будут оказывать неотложную помощь. Их примет наш медицинский персонал. Врачи будут работать посменно. В палатке всегда будет один человек, который окажет первую помощь активистам», - сказала Софо Джапаридзе.
- Сторонники оппозиции установили первые палатки на проспекте Руставели 23 февраля, вскоре после задержания председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Наряду с освобождением лидера оппозиции, они требуют проведения досрочных парламентских выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Палаточный городок постоянно разрастается. К протестующим присоединяются сторонники из регионов. В настоящее время перед парламентом установлено 16 палаток.
Другие новости дня
Николоз Басилашвили выиграл турнир ATP в Дохе
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем престижного турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Он одолел испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах: 7-6 (7-5) 6-2. Матч продолжался 1 час 28 минут.
На пути к победе Басилашвили в четвертьфинале выиграл у легендарного швейцарца Роджера Федерера в трех сетах – 3:6, 6:1, 7:5 (в Грузии эту победу назвали исторической). В полуфинале Басилашвили обыграл американца Тейлора Фрица – 7:6 (7:3), 6:1.
Победа в Дохе – четвертая по счету для Басилашвили на турнирах ATP. В 2018 и 2019 годах он побеждал в Гамбурге, в 2018 году – в Пекине.
До турнира в Катаре Басилашвили занимал 42-е место в мировом рейтинге ATP. Наивысшая позиция для него – 16-е место (27 мая 2019).
Михаил Саакашвили: Я со своей командой создал грузинское государство
«Я со своей командой создал грузинское государство, и все, на чем стоит Грузия, создано нами, после этого разрушают, разрушают, разрушают. Они - разрушители, а мы - строители», - сказал бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитет реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью ТВ «Пирвели».
По его словам, для того, чтобы страна развивалась, необходима многопартийная коалиция. В то же время, как говорит Саакашвили, он безмерно верит в достоинство и потенциал грузинского народа.
«Сейчас нам нужна многопартийная коалиция, мирный переход к ситуации, в которой мы можем развиваться. Я думаю о моей стране, я всегда исходил из интересов моей страны. Я горжусь своим народом, безмерно верю в его достоинство, будущее и потенциал. Пусть все угомонятся и присмотрят за своими носами. Мы никому не уступим нашу Грузию и ее будущее», - сказал Михаил Саакашвили.
В Батуми продолжаются протесты из-за строительства 16-этажной гостиницы
В центре Батуми сегодня, 13 марта, прошел еще один митинг против строительства 16-этажной гостиницы на территории Старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия Грузии. К акции присоединились сотни человек. Среди них были как гражданские активисты, так и рядовые жители черноморского города. Многие пришли на демонстрацию с детьми.
С собой они принесли плакаты с надписями «Не уступим бульвар». Организаторы установили у строящегося объекта велосипеды и палатки. Активистка Аза Габуния пояснила, что таким образом они еще раз хотят продемонстрировать, что бульвар – это рекреационная зона, место для отдыха и прогулок, и строительство многоэтажек здесь недопустимо.
Демонстранты заявили, что их протест будет перманентным. Они планируют продолжать митинги до тех пор, пока строительство не будет остановлено, сообщает агентство «Новости-Грузия».
21 января глава Агентства культурного наследия Аджарии Заур Ахвледиани выдал разрешение компании «Амбассадор Батуми» на строительство отеля в охраняемой зоне, недалеко от фонтанов. Издание «Батумелеби» отмечает, что еще в прошлом году «Амбассадор Батуми» пытался получить разрешение на строительство 15-этажного дома на том же месте, однако компании отказали. В оппозиции подозревают, что дело не обошлось без коррупционных сделок.
Инициативная группа уже обратилась к Министерству образования и культуры Аджарии с требованием аннулирования разрешение с подписью Ахвледиани. Ведомство должно рассмотреть жалобу жителей Батуми 17 марта.
Митинги против строительства 16-этажно гостиницы в самой престижной части Старого бульвара продолжаются уже два месяца. Ранее протестующим удалось собрать более 5 тысяч подписей под петицией с требованием о прекращении работ.
Ахалгорская прокуратура проверила информацию в соцсети по факту драки
Прокуратурой Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия проведена проверка по информации, распространенной в сети об инциденте в ресторане Ахалгори.
«9 марта в социальной сети Facebook была размещена информация о том, что в ресторане «Старая крепость» поселка Ленингор начальник отдела культуры администрации Ленингорского района В. Битаров запретил грузинский танец «Шалахо». Глава администрации Ленингорского района В. Мамитов поддержал Битарова. Произошел спор, перешедший в массовую драку, в результате этого инцидента жители поселка Ленингор получили увечья», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры
В ходе проверки установлено, что в ночь с 8 на 9 марта в ресторане «Старая крепость» произошел конфликт между жителями поселка и военнослужащими 4-й гвардейской Вапнярско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова военной базы, расположенной в селе Канчавети Ахалгорского района республики.
«По данному факту были установлены все лица, участвовавшие в инциденте, все они опрошены», - отмечает надзорное ведомство.
11 марта по инициативе прокурора района Алана Кулумбегова в поселке с участием начальника УВД Ахалгорского района Александра Джиоева состоялась встреча с участниками конфликта, которые пояснили, что «инцидент носил исключительно бытовой характер и не имеет ничего общего с распространяемыми в социальных сетях сведениями о наличии в их действиях политического, либо межнационального контекста».
Все стороны заявили, что они примирились и претензий друг к другу не имеют. Участники конфликта были предупреждены прокурором района о недопустимости впредь неправомерных действий.
В Казахстане разбился самолет Ан-26, есть погибшие
Неподалеку от аэропорта города Алматы на юге Казахстана потерпел крушение самолет Ан-26, летевший из столицы Казахстана Астаны. На борту самолета, по последним данным, были шесть человек, четверо из них погибли, двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
По всей видимости, самолет разбился при заходе на посадку, причины катастрофы пока не ясны.
Казахская служба Радио Свобода (Радио Азаттык) сообщает, что самолет принадлежал пограничной службе Казахстана.
Это девятая катастрофа самолетов Ан-26 за последние 5 лет - сообщает ТАСС.
Саломе Зурабишвили: Так выглядит свет в конце туннеля, вакцина победит вирус
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала поступление первой партии антикоронавирусной вакцины в страну, сообщает Общественный вещатель.
«Вот как выглядит свет в конце туннеля! Спасибо нашим международным партнерам, которые сделали это возможным. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но вместе мир сильнее, и солидарностью преодолеем этот кризис. Вакцина победит вирус», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
- Процесс вакцинации начнется в Грузии 15 марта. Согласно национальному плану, в первую очередь будут привиты медработники.
- Сегодня в Грузию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в количестве 43,2 тысячи доз. За выходные препарат должны будут распределить по всем районам страны.
Трудовое рабство в Грузии: рабочий умер на ферме в Кахетии
В Грузии задержали мужчину, вовлекшего в трудовое рабство гражданина РФ. Иностранец, ставший жертвой траффикинга, скончался после очередного жестокого избиения. Об этого говорится в заявлении прокуратуры Грузии, распространенном сегодня, 13 марта.
Проведенное МВД Грузии следствие установило, что в 2019 году обвиняемый пригласил гражданина РФ А.Ф. работать на принадлежащей ему ферме в селе Гаваза Кварельского района. Наниматель обещал обеспечить надлежащие условия. Когда А.Ф. прибыл на ферму, владелец хозяйства не выполнил это обещание. Гражданин РФ вел фактически жизнь раба. У него отобрали паспорт, строго контролировали все передвижения, а жить заставили в стойле для скота. Одновременно А.Ф. систематически подвергался физическому насилию.
Очередной такой эпизод произошел 10 февраля 2021 года. Владелец фермы жестоко избил рабочего, он получил множественные переломы ребер. Вместо того, чтобы обеспечить пострадавшему незамедлительную медицинскую помощь, обвиняемый продолжил издевательства, при этом заставляя гражданина РФ работать. Он физически расправился с А.Ф. 7 марта, а через три дня тот скончался от полученных повреждений, передает агентство «Новости-Грузия».
Дж.Н. задержали 11 марта в качестве обвиняемого. Ему предъявлены обвинения по пункту «г» части 3 и пункту «б» части 4 статьи 143-1 УК Грузии – «торговля людьми (траффикинг) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и повлекшего причинение смерти потерпевшего». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.
На основании ходатайства прокуратуры Гурджаанский районный суд избрал для Дж.Н. заключение в качестве меры пресечения. Расследование дела продолжается.
Мартин Кочесоко оспорил приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии
Черкесский активист Мартин Кочесоко, признанный виновным в хранении наркотиков, оспорил вынесенный ему приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии, сообщает «Кавказский узел».
По словам его адвоката Людмила Кочесоковой, жалоба носит предварительный характер, после изучения протокола судебного заседания она будет дополнена.
»С учетом тех обстоятельств, которые были установлены в ходе рассмотрения в суде первой инстанции, а также общественного резонанса, оправдательный приговор вполне возможен. И это было бы справедливое решение. Однако есть нюанс, влияющий на принятие такого решения Оправдание Кочесоко повлечет за собой ответственность тех, кто сфабриковал в отношении него уголовное дело», - отмечает юрист Мухадин Карданов.
Обвинительный приговор был вынесен 2 марта. Урванский районный суд приговорил Кочесоко к трем годам лишения свободы условно. Активист настаивает на своей невиновности.
- Мартин Кочесоко, руководитель общественной организации «Хабзэ», был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года. Адвокатам удалось выяснить, что понятые, которые присутствовали при изъятии у него наркотиков, состояли на учете в республиканском психоневрологическом диспансере. В защиту Кочесоко выступали представители общественности на Северном Кавказе, а также черкесская диаспора.
За сутки на Северном Кавказе скончались 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 454.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - три, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Ингушетии по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 165 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 127 человек.
- Краснодарский край + 127 (40 223) за все время пандемии)
- Ставропольский край + 126 (48 597)
- Кабардино-Балкария + 59 (21 846)
- Дагестан + 39 (30 303)
- Калмыкия + 35 (19 471)
- Северная Осетия + 21 (16 027)
- Карачаево-Черкесия + 15 (19 385)
- Ингушетия + 12 (14 926)
- Адыгея + 10 (13 933)
- Чечня + 10 (11 448)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 236 159 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 13 марта, выявлено 4 380 525 человек с коронавирусом.
Нателашвили против плебисцита по вопросу внеочередных парламентских выборов
«Назначение плебисцита означает гарантированный проигрыш», - заявил лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. При этом политик еще раз подчеркнул важность досрочных выборов.
«Назначение плебисцита означает гарантированный проигрыш, потому что мы не можем плебисцитом мотивировать людей прийти на избирательный участок и выразить свое мнение. Бидзина Иванишвили мешками притащит людей на плебисцит, чтобы они проголосовали против выборов», - сказал Нателашвили.
Комментируя встречу оппозиции с Кристианом Даниельсоном, Нателашвили сказал, что новые парламентские выборы должны быть назначены как можно скорее, и только после этого можно будет обсуждать остальные вопросы.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию накануне, 12 марта. Он уже провел индивидуальные встречи с президентом и премьер-министром страны, председателем парламента и представителями правящей партии, неправительственным сектором и членами «Национального движения».
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла
Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло сегодня, 13 марта, недалеко от города Они – районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:46 по тбилисскому времени в 2 километрах от села Ончеви Онского муниципалитета.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Сенаторы США осудили власти России за преследование РСЕ/РС
Группа сенаторов США от обеих партий осудила Кремль за «наступление государства на свободу прессы», приведя в качестве примера давление на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которое российские власти обвиняют в нарушении закона об «иностранных агентах».
В заявлении демократов и республиканцев - членов комитета Сената по международным делам - говорится, что этот закон сейчас используется как повод для того, чтобы заставить Радио Свобода и другие проекты корпорации РСЕ/РС в России замолчать.
Сенаторы обвинили российские власти и лично президента Владимира Путина в ужесточении законодательства с целью «наказать» критиков Кремля, а также в действиях, которые ставят безопасность журналистов под угрозу.
«В этой чрезвычайно трудной для медиа среде РСЕ/РС оказывает российскому народу ценную услугу, сообщая о новостях и событиях в стране без цензуры и стремясь к соблюдению высших стандартов объективной журналистики» - говорится в заявлении. Его подписали демократы Крис Кунс и Боб Менендес и республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.
Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил «глубокую озабоченность» в связи с «нарастанием репрессивных мер, направленных на подавление свободы печати в России», - в частности, в связи с касающимися РСЕ/РС судебными решениями.
Согласно требованиям Роскомнадзора, проекты РСЕ/РС должны, в частности, размещать в начале любых своих аудио- и видеоматериалов 15-секундный звуковой фрагмент или видеотитр, сообщающий о статусе иностранного агента. Маркировке подлежат, помимо прочего, все без исключения тексты на сайтах, сообщения и посты в социальных сетях, вне зависимости от их объема.
В декабре 2020-го и январе 2021 года Роскомнадзор направил в ООО «РСЕ/РС», представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Против медиакорпорации возбуждены около 260 административных производств, по многим из них суд уже принял решение о штрафах.
В настоящее время общая сумма наложенных на РСЕ/РС штрафов превышает 700 тысяч долларов.
Юристы корпорации подали в Тверской районный суд 130 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции. 30 их них рассмотрены, ни одна апелляция РСЕ/РС не удовлетворена.
Представитель Роскомнадзора заявил «Интерфаксу», что в ведомстве готовы к дальнейшему кратному увеличению штрафов, законодательство России разрешает также блокировку сайтов.
статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны
«РСЕ/РС категорически не согласна с решениями наложить эти штрафы, – заявил президент радиокорпорации Джейми Флай. – Новый приказ Роскомнадзора представляет собой атаку государства на свободу средств массовой информации, нарушение российской Конституции и закона «О СМИ». Президент РСЕ/РC отметил, что правила маркировки контента, на выполнении которых настаивает Роскомнадзор, являются вмешательством в работу журналистов и ставят своей задачей формирование негативного отношения аудитории к работе Радио Свобода, телеканала Настоящее Время и других редакций медиакорпорации. По словам Флая, корпорация продолжит оспаривать решения судов в судах высшей инстанции.
Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал Настоящее Время, а также еще несколько подразделений РСЕ/РС были включены в список «СМИ – иностранных агентов» в конце 2017 года. Редакции, внесенные в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – «иностранных агентах», однако оценивает действия российских властей в этом направлении как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает никакого политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.
В Грузии будут выдавать сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса
Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции в Грузии, выдадут сертификат о вакцинации. Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
«Всем привитым людям будет выдано подтверждение, что они привиты той или иной вакциной в тот или иной день. Это двуязычный сертификат, соответствующее медицинское учреждение подпишет его и поставит свою печать», - заявил Гамкрелидзе.
Сегодня в Грузию доставили первую партию вакцины от Covid-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенной на предприятии в Южной Корее.
Вакцинация начнется с 15 марта в 82 специально отобранных медицинских учреждениях в масштабах страны. Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи.
Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить вакцину американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech.
Миннеаполис выплатит семье Джоржда Флойда 27 млн долларов
Власти американского города Миннеаполис согласились выплатить семье погибшего после задержания полицейскими в мае прошлого года афроамериканца Джоржда Флойда 27 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения.
По словам адвоката семьи Флойда, речь идёт о крупнейшей сумме, когда-либо выплаченной в штате Миннесота связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека. По словам адвоката, это знак того, что гибель темнокожих от рук полиции «более не станет восприниматься кек нечто обычное, неважное и не влекущее последствий». О соглашении было объявлено на пресс-конференции с участием родственников Флойда и мэра Миннеаполиса.
Соглашение по иску о возмещении ущерба никак не затрагивает уголовное дело против офицеров полиции. На днях начался отбор присяжных для процесса по делу полицейского Дерека Шовина, который непосредственно применил к Флойду при задержании удушающий приём. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе и об убийстве. Шовин считает себя невиновным, утверждая, что следовал инструкциям. Суд над ещё тремя полицейскими, обвинёнными в пособничестве и подстрекательстве к убийству, начнётся позднее.
Джорд Флойд погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании полицейскими. Дерек Шовин несколько минут давил коленом на его шею. 46-летний Флойд не был вооружен. Он просил полицейского ослабить физическое давление, повторяя, что не может дышать. Он умер спустя несколько часов после задержания. После гибели Флойда по городам США прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия. В них участвовали миллионы людей. Протесты, охватившие США после гибели Флойда, были поддержаны во многих странах активистами движения за расовое равноправие Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны»).
Кристиан Даниельсон встретился с представителями оппозиционных партий Грузии
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон встретился с представителями оппозиционных партий Грузии.
«Мы договорились, что Кристиан Даниельсон продолжит переговоры, поговорит с «Грузинской мечтой» и в результате этих переговоров сегодня и завтра продолжатся политические консультации, - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе по окончании встречи, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, на встрече речь шла о 6-пунктном рамочном документе, который был составлен во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию.
«Мы детально говорили обо всех пунктах этого документа и о том, в чем заключается видение оппозиции, что должно быть сделано для улаживания определенных проблем и где может проходить та черта компромисса, который выведет страну из очень глубокого политического кризиса. По всем вопросам мы зафиксировали свою позицию…
Переговоры продолжатся. К сожалению, я не могу рассказать больше о деталях первой встречи, однако могу подтвердить, что сегодня, в течение дня, предположительно, и завтра, переговоры продолжатся. Будут встречи как по отдельности, так и с оппозицией и правящей командой.
Мы договорились, что Кристиан Даниельсон продолжит переговоры, поговорит с «Грузинской мечтой» и в результате этих переговоров сегодня и завтра продолжатся политические консультации. Встреча сторон с большой вероятностью пройдет сегодня или завтра, однако не могу сказать конкретного времени, это зависит от посредника», - заявил Бакрадзе.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию накануне, 12 марта. Он уже провел индивидуальные встречи с президентом и премьер-министром страны, председателем парламента и представителями правящей партии, неправительственным сектором и членами «Национального движения».
В ходе массовой вакцинации граждане Грузии смогут выбрать тип вакцины
По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, гражданам будет предоставлена возможность выбрать тип вакцины от коронавируса посредством специального портала, сообщает Общественный вещатель.
«Мы предоставим нашим гражданам возможность выбора. Государство работает по нескольким вакцинам. Конечно, это «AstraZeneca», а также «Moderna», и другие вакцины, которые в настоящее время находятся в ожидании авторизации. Созданный нами портал позволит гражданам выбирать тип вакцины. Так будет проходить процесс вакцинации», - заверила Тикарадзе.
- Процесс вакцинации начнется в Грузии 15 марта. Согласно национальному плану, в первую очередь будут привиты медработники.
- Сегодня в Грузию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в количестве 43,2 тысячи доз. За выходные препарат должны будут распределить по всем районам страны.
В Ткварчельском районе восстанавливают поврежденную оползнем дорогу
Начаты работы по строительству моста и объездного участка дороги в селе Бедиа ду Ткварчельского района самопровозглашенной республики Абхазия. Дорога, связывавшая три села с городом Ткварчели и два жилых дома пострадали в результате оползня 22 января.
Вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган, глава администрации Ткварчельского района Исидор Дочия, генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия, генеральный директор ГП «Апсныргылара» Руслан Тванба, начальник УКС Тимур Агрба, начальник Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба побывали на месте оползневого участка.
Гурам Харазия рассказал о ходе работ по восстановлению транспортного сообщения между селами и городом в обход сошедшего оползня. Предстоит построить мост по правому берегу реки Оходжа и проложить новый объездной участок дороги общей протяженностью 400 метров.
Изготовлены и доставлены на место бетонные блоки, необходимые для строительства опор нового моста. С помощью спецтехники срезан грунт, частично засыпан балласт. На днях запланировано начать бетонные работы на месте установки опор. В данный момент временные неудобства создает ухудшившаяся погода. Тем не менее, специалисты планируют завершить все строительные работы в течение полутора месяцев, сообщает «Абхазия-Информ».
Администрацию югоосетинского президента покинули два советника
Советник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по внутренней политике Сослан Кокоев и его супруга Элина Марзоева, занимавшая должность заместителя руководителя администрации президента по информационной политике, заявили об уходе со своих должностей.
«Хочу сделать небольшое заявление. Сегодня, мы с Элиной уволились с работы. Прошу всех, не увязывать это с политикой или какими-то иными интригами. Наш уход связан исключительно с объективными личными причинами…», - написал на своей странице в соцсетях Кокоев. Он объяснил их решение - проблемами со здоровьем и необходимостью надолго покинуть республику.
Днем ранее еще один советник президента Давид Газзати сообщил, об уходе по собственному желанию. Об этом он написал на своей странице в Инстаграмм. Кокоев заверил в комментариях, что это никак не связано с их уходом, «простое совпадение». Он написал, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Анатолием Бибиловым, который также является крестным отцом его сына и не исключил возможного сотрудничества с ним в будущем.
В администрации югоосетинского президента подтвердили информагентству «Рес», что все три чиновника освобождены от занимаемых должностей.
Коронавирус в Грузии: 344 случая заражения за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 344 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения около 22 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, за последние две недели – 1,49%, а за последнюю неделю – 1,55%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 274 721.
Почти 55% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 188. География остальных случаев выглядит так: Аджария – 8, Имерети – 58, Квемо Картли – 16, Шида Картли – 16, Гурия – 22, Самегрело-Земо Сванети – 18, Кахети – 8, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 643.
Выздоровели 240 человека, их общее число выросло до 268 004.
На данный момент в Грузии 3 048 активных случаев коронавируса. Из них 1 316 пациентов (более 43%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 670 инфицированных, в Аджарии – 135, в Имерети – 254. Состояние 262 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 74 человека.
1 601 (около 53%) человек лечится на дому, а 131 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 247 граждан, в самоизоляции остаются около 5,6 тысячи человек.
С сегодняшнего дня в Грузии торговые центры и рынки работают и по выходным
8 марта в Грузии перестал действовать запрет на работу непродовольственных магазинов, рынков и торговых центров в выходные дни, поэтому с сегодняшнего дня все эти объекты принимают посетителей в обычном режиме.
Все объекты розничной торговли в Грузии теперь будут открыты не только по будням, но и в субботу-воскресенье, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Поэтапный план отмены ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, 24 февраля представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Практически все меры снимут в стране 15 марта.
Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - запрет на передвижение в ночные часы, с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
В Грузию доставили первую партию вакцины AstraZeneca от коронавируса
Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в Грузию. Сегодня на рассвете ее доставили самолетом в Тбилисский международный аэропорт, сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии.
Вакцина AstraZeneca-SKBio произведена по лицензии на предприятии в Южной Корее. В последующем новая поставка этой вакцины будет осуществлена в апреле. Процесс вакцинации начнется в Грузии через два дня, 15 марта. За выходные препарат должны будут распределить по всем районам страны. Согласно национальному плану, в первую очередь будут привиты медработники. Сроки начала вакцинации определены, исходя из того, что ориентировочная дата прибытия второй партии вакцин AstraZeneca уже известна.
«Следующая поставка – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле, а рекомендуемый интервал между инъекциями составляет от 8 до 12 недель», - говорится в заявлении представительства ЮНИСЕФ в Грузии.
Таким образом, в общей сложности в ближайшие недели Грузия получит 129,6 тысячи доз от AstraZeneca. Недавно правительство Грузии также обратилось к ЮНИСЕФ с просьбой об оказании помощи в закупке вакцины Pfizer-BioNTech, поставка которой ожидается в конце марта.
Как отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, Грузия стала четвертой страной европейского региона, получившей вакцину против коронавируса в рамках международного механизма распределения COVAX.
Посредством международной платформы COVAX до конца 2021 года Грузия должна получить 700 тысяч доз вакцин, за которые уже заплачено 5,3 миллиона долларов. Этого количества должно быть достаточно для вакцинации 20% населения страны. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
У президента Армении возникли осложнения после COVID-19
Президент Армении Армен Саркисян в пятницу прошел медицинское обследование – в связи с осложнениями после перенесенного коронавируса.
Саркисян уже вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей после обследования в медцентре «Астхик», сообщила его пресс-служба.
Ранее 12 марта поступила информация о госпитализации армянского президента из-за проблем с сердцем, но потом представители администрации Саркисяна ее опровергли.
5 января стало известно, что Армен Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Президент Армении вернулся в страну в начале февраля, после чего возобновил лечение дома.
В Армении продолжается глубокий политический кризис, начавшийся после подписания в ноябре премьер-министром Николом Пашиняном соглашения с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов из-за передачи Баку значительных территорий Карабаха. В феврале Пашинян объявил о попытке военного переворота в Армении на фоне разногласий между ним и руководством Генштаба.
Президент Армен Саркисян планировал на эту субботу встречу с Пашиняном и представителями оппозиции по выходу страны из кризиса. При этом Никол Пашинян участие в переговорах до сих пор не подтвердил, а часть сил оппозиции на предложение либо не откликнулась, либо выдвинула дополнительные условия.
ВОЗ рекомендовала к применению вакцину от Johnson & Johnson
Всемирная организация здравоохранения внесла в список рекомендуемых вакцину против COVID-19 от компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, говорится на сайте разработчика. Она станет третьей по счету после Pfizer и AstraZeneca, которая удостоена этого статуса.
В компании уверены, что одобрение со стороны ВОЗ подтверждает качество продукта и расширит возможности вакцинации по всему миру.
Третья фаза исследований показала 67-процентную эффективность Janssen. Более низкий уровень по сравнению с другими вакцинами может быть связан с новыми мутациями вируса, которые не встречались в ходе тестирования других препаратов.
В числе преимуществ Janssen – возможность хранения в обычном бытовом холодильнике, а также тот факт, что укол делается лишь раз, а не два раза. Это позволяет расширить число вакцинируемых.
Накануне Janssen была одобрена Европейским агентством лекарственных средств, а чуть раньше – в конце февраля – это сделали американские власти. США получат 100 миллионов доз вакцины от Johnson & Johnson уже в первой половине года. Всего до конца этого года компания планирует выпустить один миллиард доз Janssen.
Польша объявила о высылке двух белорусских дипломатов
Польша объявила 12 марта персона нон грата двух белорусских дипломатов и обязала их покинуть страну в течение 48 часов.
Распоряжение касается белорусского генерального консула в Белостоке и консула в Варшаве. МИД Польши назвал решение основанным на принципе взаимности после недружественных шагов Минска в отношении польской дипмиссии.
Днем ранее министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что высылает из страны в течение 48 часов двух сотрудников польского консульства в Гродно – в ответ на «чрезмерные, ассиметричные и деструктивные» шаги Польши.
Отношения между странами обострились после проведенной в Бресте 28 февраля неофициальной памятной церемонии в честь так называемых «проклятых солдат». Это участники польских формирований, которые в годы Второй мировой войны сначала воевали с нацистами, а позднее боролись против советской оккупации.
9 марта Минск объявил о высылке польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка, указав на то, что он участвовал в церемонии в феврале. Решение вынудило Варшаву на ответный шаг.
10 марта белорусские следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту памятного мероприятия в Бресте – за действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, а также за действия по героизации военных преступников.
Напряженность в отношениях между Варшавой и Минском вызывает также поддержка Польшей участников массовых выступлений за честные выборы в Беларуси. Польское правительство неоднократно критиковало окружение Александра Лукашенко и призывало усилить международные санкции против Минска – в связи с подавлением гражданских протестов после президентских выборов 9 августа. Их победителем ЦИК Беларуси вновь, в шестой раз подряд, объявил Лукашенко. США и Евросоюз не признали его легитимно избранным главой государства.
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