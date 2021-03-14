В Чечне снова задержали «колдуний». Одна из них - учитель истории и обществознания

«У нас действительно есть прогресс в обсуждениях, но это еще не та точка, по которой может состояться соглашение», - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после встречи специального представителя Шарля Мишеля, Кристиана Даниельсона с лидерами оппозиционных партий Грузии, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Я не могу вдаваться в содержательные детали, но у нас есть некоторый прогресс, что настраивает меня позитивно, что сегодня, до конца дня, прежде чем у нас будет еще одна или две встречи, определенные вопросы будут еще уточнены, и позиции сторон могут быть еще более сближены. Надеюсь, что до конца дня, по вопросам, которые остались, мы увидим какие-то новые позиции со стороны «Грузинской мечты».

Хочу подчеркнуть, что документ, над которым мы работаем, - это документ не сторон, а базовый документ, выложенный ЕС и США, вокруг которого идет работа. Обсуждаются все 6 пунктов, как вопрос заключенных и политзаключенных, фундаментальный вопрос избирательной реформы, рассматривается и тематика внеочередных выборов, как мы можем прийти к внеочередным выборам. Мы упомянули три альтернативы, различные варианты дат и предусловий внеочередных выборов, но ждем ответов на эти вопросы», - сказал Вашадзе.

Что касается даты внеочередных выборов, по словам Вашадзе, рассматривается 2022 год.