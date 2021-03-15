Мамука Хазарадзе: Мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе

Сегодняшняя встреча была важной, мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе, весьма грубую ошибку, - заявил журналистам лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниельсоном.

По словам Хазарадзе, Кристиан Даниельсон подтвердил, что останется в Грузии до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.

«Сегодня мы здесь для исправления дела, испорченного Ираклием Кобахидзе. Потому что, сделанное вчера заявление было ненормальным. Нельзя так односторонне опрокидывать стол и останавливать переговоры, тем более, когда вовлечены медиаторы такого уровня. Разумеется, медиаторство заключается в том, что ими определена основная линия, они слушают стороны и стараются их сблизить. Думаю, нам нужно набраться терпения, чтобы довести процесс до конца. Оппозиция в переговорах конструктивна», - отметил Хазарадзе, передает "Интерпрессньюс".

По словам лидера «Лело для Грузии», оппозиция «ничего не сможет уступить».

«К сожалению, «Грузинской мечтой» воспринимается так, что они должны побороть другую сторону. Они забывают, что тут речь идет не о выигрыше-проигрыше, а о победе нашего общества», - отметил Хазарадзе.