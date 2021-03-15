Запад и нация из кокона

В эти дни вся Грузия со смешанными чувствами – где-то между стыдом и надеждой – следила за попытками крупных функционеров ЕС посадить насмерть перессорившихся грузинских политиков за стол переговоров, и прийти компромиссу, который даст стране хотя бы пару месяцев спокойствия.

Вне зависимости от результатов этой деятельности, беготня представителя ЕС Кристиана Даниельсона по офисами оппозиционных партий и «Грузинской мечты» – это лучший ответ на вопрос «Зачем нам нужен Запад, и если мы выполняем указы Брюсселя и Вашингтона, то какая разница кому подчиняться – чем Москва хуже?». А также иллюстрацией полного исторического провала тезиса «Не вмешивайтесь в наши дела – мы сами разберемся».

Происходящие в настоящее время события – наглядное свидетельство того, что для Грузии если и есть способ выжить и построить хотя бы относительно полноценное государство – то он только на Западе. Как с точки зрения долгосрочной перспективы, так и дня сегодняшнего.

В самом факте более или менее явного очеловечивания грузин ведущую роль сыграли не великий интеллект и высокий уровень самоорганизации нации, а именно постоянное опекунство со стороны Запада. И началось это в ужасные 90-е годы.

Последние 30-40 советских лет как минимум, грузинский народ безбедно прожигал жизнь в искусственно созданном коконе, который полностью обеспечивался всем необходимым извне. Весь СССР по сути был таким, но Грузия была особенно избалована, в результате грузинский инфантилизм побил все рекорды даже на таком крайне незрелом пространстве, как бывший СССР.

В 91-м году кокона не стало, а вместе с ним и искусственного жизнеобеспечения, позволявшего стремительно деградирующей нации почивать на лаврах особо не напрягаясь. Искусственно поддерживаемый мир исчез буквально за пару дней – слишком быстро для изменений такого масштаба.

В результате, мы получили страну, население которой понятия не имело, что делать и как жить. Учиться пришлось всему с нуля. В начале 90-х годы грузины представляли из себя малоприятное зрелище нации, полностью потерявшей ориентиры и неспособной к самостоятельному выживанию.

Это было видно во всем, включая бытовые мелочи. Кроме политики, экономики, и других высоких материй грузины и во всем остальном проявляли совершенно немыслимый уровень отсталости, неорганизованности и безответственности.

Например, такая, с виду мелочь, как знаменитые тбилисские пристройки – ну вот скажите, разве нации, находящейся в устойчивом психическом состоянии, придет в голову ТАКОЕ? Или вот, совсем несущественные мелочи: вплоть до конца 90-х годов участницы конкурсов красоты выходили на сцену исключительно одетыми, причем до щиколоток… Под довольный визг стада пьяных самцов…

В 1995 году в Тбилиси прошла первая дискотека, которая закончилась Ледовым побоищем, после которого организатор мероприятия – молодой человек с суровой внешностью и хриплым голосом, выступил по телевидению с приговором: «Грузинское общество не готово к дискотеке». Будто речь шла не о танцульках, а о полете на Марс.

Наши сограждане умели ошарашить потрясающим воображение уровнем неорганизованности и иностранцев… Опять же, буду говорить о повседневных мелочах, которые для нации, вылезшей из кокона в те годы, были недостижимой вершиной.

Ну например, в тот период грузины начали принимать участие в различных международных семинарах и конференциях, организуемых европейскими и американскими фондами. И была одна закономерность – если вдруг кто-то утром опоздал, и заставил заполненный участниками мероприятия автобус ждать полчаса – даже не спрашивайте гражданство, и так ясно.

Мне один раз, в Польше, пришлось сидеть в таком автобусе минут 20, потому, что уроженец Грузии, участник конференции, проспал, а потом 15 минут искал неизвестно где потерявшиеся в номере носки. Даже не спрашивайте, где и как можно было потерять носки в комнате 10 на 10, это же не иголка в стоге сена? Наши могли.

Если вы организатор конференции, и вдруг кто-то из ее участников опоздал на самолет – это совершенно точно был грузин. Если кто-то перепутал рейс и вместо Брюсселя полетел в Карачи – ищите наших. Если, предположим, в Праге кто-то из участников мероприятия пропал на всю ночь, а потом был обнаружен в полицейском участке после пьяной драки – ну, вы уже поняли кто это…

Именно в этом состоянии полного упадка, дезориентации и развала, обреченную на смерть страну подобрали на улице евро-американцы. Им приходилось объяснять все с нуля – как функционируют госструктуры, что значит нормальное образование, что суд – это правильно, а воровские разборки неправильно, что на конкурсах красоты положено выходить в купальнике, и что дискотека – это развлечение, а не прелюдия к гражданской войне.

Эпоха реформ, начатая в 2004 году – исключительно заслуга Запада, который стоял за каждым удачным преобразованием того времени. Западные неправительственные организации методично, год за годом готовили кадры для будущего очеловечивания грузинской нации, доведя в итоге количество нормальных людей до критической массы, которая и держит сегодня страну на плаву.

«Для чего нам нужен Запад и чем он лучше Москвы?» – вот вам и ответ на вопрос. Москва не стала бы вкладывать миллиарды в эволюцию Грузии, и даже наоборот – намеренно углубляла бы отставание. Как мы и видим на примере российской пропаганды, которая делает акцент на самые темные и регрессивные проявления традиционного грузинского менталитета – отсталость, необразованность, различные фобии, показушную религиозность. Словом, на все то, что нация унаследовала от кокона…

«Для чего нам нужен Запад?» – да для того, чтоб не терять носки в помещении 10 на 10… Что там далеко ходить – сейчас, спустя 20 лет независимости, грузинская политика не доросла до уровня, когда ее акторы смогут спокойно договариваться о своих проблемах без вмешательства учителя, который бьет их линейкой по пальцам…

На минутку себе представьте, что Запад взял-таки да устранился от решения внутригрузинских проблем – вообразите что наши накуролесят… И не надо говорить - «это политики такие». Это большинство нашего населения такое – все еще не может до конца выйти из кокона.

А про то, что «Не вмешивайтесь в наши дела, сами разберемся». Ага... Знаем как «разберетесь». Если дать традиционным грузинам возможность делать все по-своему – то сейчас у нас в каждом подъезде было бы по вору в законе, а общество было бы все еще «не готово к дискотеке».

Как в прямом, так и в переносном смысле.

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