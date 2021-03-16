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Бурджанадзе: лишь Путин может позитивно повлиять на российско-грузинские отношения
Грузия должна разговаривать с Россией, а наладить российско-грузинские отношения может лишь Владимир Путин. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Политика спросили, не жалеет ли она, что пожимала руку президенту России?
«Нет, конечно, я не жалею. Я считаю, что как бы сложно и как бы тяжело ни было, разговаривать с Россией нужно. Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно (негативно тоже) на российско-грузинские отношения – это действительно Владимир Путин. Поэтому я считаю, что если люди в Грузии хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они, безусловно, должны разговаривать с тем человеком, который может реально повлиять на эту политику. Поэтому я считаю, что возможность разговаривать с президентом России – это только позитивно», – ответила Бурджанадзе.
В интервью она раскритиковала экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили, отказавшегося от сотрудничества с Бурджанадзе.
«Самое смешное было то, что человек, который заработал 5 миллиардов в России, когда пришел в 2012 году, заявил, что он не будет сотрудничать с Бурджанадзе, потому что, видите ли, она прорусская, она пожимала руку Путину. Это, конечно, было, наверное, самым смешным», – отметила Бурджанадзе, которая занимала при Михаиле Саакашвили пост спикера парламента, а также дважды исполняла обязанности президента.
Она также добавила, что если Москва будет играть позитивную роль в урегулировании конфликтов, «тогда отношения между Грузией и Россией также будут совершенно другими».
Комментируя слова Бурджанадзе о том, что только Путин может улучшить российско-грузинские отношения, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что это мнение – ошибочное.
«К сожалению, я считаю, что кругозор и масштаб должны быть крайне узкими, чтобы человек искренне сделал такой вывод. Если существует какой-то другой мотив, мне сложно его оценить. Это ошибочное мнение, и, на мой взгляд, оно не имеет права на существование», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
Другие новости дня
В Азербайджане выявили максимальное с 31 декабря число новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным портала Worldometers.info, это – максимальный показатель с 31 декабря прошлого года.
В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что за сутки вылечились 309 человек, скончались 12.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 241 651 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 370 человек вылечились, 3298 – скончались.
Продолжается лечение 6983 активных больных. За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 453 теста, в целом за все время пандемии – 2 726 470.
По данным агентства Trend, 15 марта в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 10 518 человек. Общее число вакцинированных по стране составило 458 958 человек.
Парламент Грузии утвердил решение о создании министерства культуры, спорта и молодежи
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил сегодня пакет из 58 законопроектов о реформе правительства, в результате чего министерство культуры будет выделено в отдельную структуру.
Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта будет разделено на два министерства – министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.
Как пишет «Новости-Грузия», законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте «Законодательного вестника».
Согласно кулуарной информации, новое министерство возглавит Тея Цулукиани, которая до этого в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта». В последние два месяца Цулукиани активно проводит встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.
Что касается министерства образования и науки, то его продолжит возглавлять Михаил Чхенкели.
Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.
Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.
Сына Зураба Жвания отправили в тюрьму на полтора года
Тбилисский городской суд признал Виссариона Жвания – сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания, виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья 22-летнему Левану Топадзе. Молодой человек приговорен к трём годам заключения, из которых полтора он проведет в тюрьме, а вторую половину срока – в условном заключении. Об этом сообщает телекомпания «Формула».
Виссарион (Буса) Жвания был задержан 2 августа 2020 года в Тбилиси и обвинен в попытке убийства Левана Топадзе – внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе.
Следствие установило, что между Жвания и Топадзе в доме у последнего произошел конфликт, во время которого Жвания нанес Топадзе несколько ранений ножом. Сам он также был ранен в потасовке. Спасти жизнь Топадзе удалось только благодаря оказанию своевременной медицинской помощи – несколько дней он пробыл в реанимации.
Обвинение в покушении на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. После того, как обвинение было переквалифицировано, Виссариона Жвания судили за нанесение вреда здоровью, – сообщает «Новости-Грузия».
В Южной Осетии за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашененой республики Южная Осетия провел 48 исследований на коронавирус, впервые с осени прошлого года за сутки не выявлено новых случаев заболевания. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы ведомства Анна Гаглоева.
«На 16 марта на территории республики зарегистрировано всего 3146 случаев коронавирусной инфекции, за сутки ноль», – сказала Гаглоева.
По её словам, снято с учета медиков еще 10 человек, 471 остаётся под наблюдением. Количество выздоровевших за весь период – 2675 человек. С начала пандемии было проведено 19 269 исследований на COVID-19.
Как сообщалось ранее, югоосетинские власти ведут переговоры с Москвой о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Новая газета» просит власти расследовать химатаку на редакцию
"Новая газета" предложила правительству Москвы провести совместное расследование "химической атаки" на редакцию.
Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы", имеющем около 300 тысяч подписчиков, было опубликовано видео, как утверждается, с камеры наблюдения около здания в Потаповском переулке, где расположена редакция "Новой газеты". На видео человек в форме курьера "Яндекса" с сумкой для доставки еды держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.
"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", — говорится в заявлении журналистов "Новой газеты".
Представитель "Яндекс.Еды" Елена Новикова сказала "Медиазоне", что "по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал".
Днем 15 марта журналисты пожаловались на стойкий химический запах, возникший на входе в редакцию в Потаповском переулке. Выехавшие на место экстренные службы не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.
В редакции издания рассказали, что запах был похож на тот, который ощущался после нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной летом 2017 года. Независимая экспертиза, проведённая по заказу газеты, тогда установила, что вещество, которым облили дом и машину Латыниной, высокотоксично и опасно для жизни и здоровья человека.
В понедельник "Новая газета" опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне - речь идёт о признаниях бывшего сотрудника полиции из Чечни.
COVID-19 в Грузии: 537 новых случаев, 128 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3658 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 537 новых случаев коронавируса. Провели 29 652 теста: PCR-тестов – 7449, экспресс‐тестов на антиген – 22 203.
Выздоровели еще 128 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 275 685, выздоровевших – 268 693.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,81%, за последние 14 дней – 1,52%, за последнюю неделю – 1,45%.
Накануне в Грузии началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca была доставлена в страну на выходных – 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
На территории России выявили штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту", — говорится в сообщении ведомства. "Бразильский" штамм коронавируса в стране не зафиксировали. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации, отметили в Роспотребнадзоре.
Всего за последнее время российские специалисты исследовали более восьми тысяч образцов клинического материала, уточнили в Роспотребнадзоре. В первую очередь его брали у людей, вернувшихся из других стран, лиц с подозрением на повторное инфицирование, больных с устойчивостью к лечению и нетипичным течением заболевания.
Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация, как установили учёные, оказалась примерно на 50 процентов заразнее. Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее переболевших COVID-19, а уже разработанные вакцины оказались малоэффективными против него. По этой причине власти ЮАР отложили начало вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca.
В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Британией. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса. Тест направлен на распознавание "британского" штамма коронавируса, однако на основе этой технологии можно создавать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса, отмечали в ведомстве.
- По данным университета Джонса Хопкинса,число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 119 миллионов, за время пандемии умерли 2,6 миллиона человек, выздоровели почти 68 миллионов заболевших.
- В России коронавирусом заразились 4 миллиона 445 тысяч человек, умерли более 92 494 пациента, свыше4 миллионов выздоровели.
Жертвами военного режима в Мьянме стали 138 демонстрантов
В Мьянме жертвами репрессий со стороны военного режима, установленного в результате переворота 1 февраля, стали 138 человек. Эти данные приводит ООН, подчёркивая, что речь идёт о мирных гражданах, сообщает Associated Press.
Только в минувшее воскресенье в пригородах Янгона были убиты 38 человек. Днём ранее, в субботу, жертвами стали 18 человек. Среди убитых были женщины и дети, сообщает ведомство ООН по правам человека.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким осуждением актов насилия против мирных участников акций протеста.
Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки
Пары, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Такое решение опубликовала Конгрегация доктрины веры в Ватикане.
Согласно документу, который подписал, в том числе папа Франциск, не разрешается давать благословение "отношениям или даже стабильным партнёрствам, предполагающим сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной, потому что они не согласуются с замыслом Творца.
В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.
Решение стало формальным ответом на запросы ряда католических епархий. Как отмечает Reuters, в последнее время многие священники в некоторых странах фактически начали практиковать благословение однополых союзов.
В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не вправе судить "гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле". В 2020 году понтифик высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе.
В Абхазии задержан один из подозреваемых в ограблении «Амра-банка»
В Абхазии задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на дополнительный офис «Амра-Банка». Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики. Задержанный – Квициния Алхас Нодарович, 1983 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.
Ранее в МВД сообщили, что 10 марта четверо неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.
Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy с госномерным знаком А685ОО.
«Действуя единым преступным умыслом с целью сокрытия преступления, злоумышленники сожгли вышеуказанную автомашину на ул. Армейской», – сказано в заявлении.
По данному факту уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.
Администрация Байдена попыталась установить контакт с КНДР
Администрация президента США Джо Байдена попыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна. Об этом сообщила журналистам в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы попытались связаться с руководством Северной Кореи. Правительство США располагает для этого несколькими каналами», - рассказала Джен Псаки, добавив, что дипломатия всегда остается главным средством общения США с другими государствами.
В января 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне на съезде Трудовой партии Кореи, заявил, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении Соединенных Штатов, назвав их «самым большим врагом» КНДР.
Предыдущему президенту США Дональду Трампу удалось встретиться с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. Однако, после казавшегося «потеплевшим» климата отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, диалог в очередной раз был прерван.
Гарибашвили: Мы настроены найти выход, но это не произойдет за счет интересов государства
«Желание и задача всей цивилизованной Европы, и в данном случае господина Шарля Мишеля, заключается в том, чтобы мы, власть, продолжали работать вместе с оппозицией в парламенте», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Брюсселе.
Как отметил глава правительства, выход должен быть найден, но этого не произойдет за счет интересам государства.
«Хочу еще раз прояснить, что мы настроены найти выход, но это не произойдет за счет интересов государства. Мы готовы к справедливому решению, это должен быть более-менее приемлемый для всех компромисс. Мы открыто заявили о своей позиции. Я ознакомил с позицией нашей партии господина Шарля Мишеля, он внимательно выслушал наши предложения», - заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, оппозиция деструктивно пытается сорвать диалог. Премьер выразил надежду, что оппозиция продолжит переговоры.
«В итоге, конечное желание и задача всей цивилизованной Европы, и в данном случае господина Шарля Мишеля, заключается в том, чтобы мы, власть, продолжали работать вместе с оппозицией в парламенте. Это наша конечная задача. Как мы этого добьемся, увидим в ближайшие дни. Я воздержусь от озвучивания наших конкретных позиций, поскольку договоренность и переговоры еще не завершены», - заявил Ираклий Гарибашвили.
- Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась в Брюссель сегодня, 15 марта. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
- Премьер-министром Грузии уже провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем - сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе. Сегодня также состоялась его встреча с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
- 17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Талаквадзе: Если оппозиция предпримет прагматичные шаги, мы сможем договориться
В готовящемся тексте соглашения по итогам переговоров между правительством и оппозицией появляется все больше точек соприкосновения, чем противостояния. Об этом заявил сегодня вечером, 15 марта, на брифинге председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном.
Шведский дипломат находится в Тбилиси с 12 марта и занимается медиацией переговоров между правительством и оппозицией для выхода из политического кризиса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Думаю, что процесс продвигается вперед, и появляется больше возможностей для договоренности. Мы продолжаем придерживаться правил и проводить этот диалог. Текст постепенно принимает такой вид, что там уже можно найти больше согласия, чем противостояния. В том случае, если со стороны оппозиции будут предприняты прагматичные шаги, думаю, мы сможем договориться», - заявил Арчил Талаквадзе.
Стороны договорились не разглашать детали переговоров до их завершения. Однако Талакадзе ответил на некоторые вопросы журналистов, в частности, о подходе представителей правящей партии «Грузинская мечта» к задержанию лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и бизнесмена Георгия Руруа, которых оппозиция считает политзаключенными и требует их освобождения. Оппозиция называет это одним из принципиальных вопросов переговоров с правительством.
Между тем Талаквадзе считает, что тема заключенных мешает достижению соглашения в переговорах. «Это попытка оппозиции политизировать вопрос на фоне требования деполитизации правосудия», - отметил он.
«Представьте, с одной стороны, когда нас просят деполитизировать судебную систему, а с другой - когда нас просят дать политическую задачу системе правосудия освободить кого-то. Наверное, вы понимаете, что это противоречие. Поэтому я думаю, что мы поможем достижению соглашения и политического мира намного больше, если не будем придавать политический вес конкретным уголовным делам и вообще уберем их с поля переговоров между политическими партиями. Это было бы правильно с юридической точки зрения и логично - с конституционной», - сказал Талаквадзе.
По словам спикера парламента, в переговорах участвуют несколько лидеров, которые пытаются сорвать диалог.
«Однако у оппозиции есть свой подход, что естественно, и есть несколько лидеров, которые пытаются специально включить такие темы в этот диалог, чтобы помешать переговорам. Мы помним заявления Яго Хвичия и Алеко Элисашвили, где они прямо заявили, что за столом оппозиции были конкретные люди, которые давали указания другим сорвать диалог, а также люди, которые сказали, что подписывают соглашение, а затем не выполняют эти условия. Примеры этого у нас были в прошлом году. Я повторяю, это были проблемы разногласий и противостояния, концентрироваться на которых сейчас будет менее продуктивно. Лучше сконцентрироваться на тех вопросах, где возможно достижение договоренности, что отвечает интересам не только сторон, но и общества, и нашей страны», - сказал Талаквадзе.
За сутки коронавирус выявлен у 15 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 181 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 14 марта скончался пациент 82 лет. Клинический диагноз мужчины – новая коронавирусная инфекция и внебольничная полисегментарная пневмония. У пациента также были сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 1, в Ткварчельской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.
Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Бельгии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с со своим бельгийским коллегой Александром де Кроо. Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, на встрече, состоявшейся в канцелярии премьер-министра Бельгии, было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество между Грузией и Бельгией, а также прогресс, достигнутый страной на пути евроинтеграции.
Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии предпринимает соответствующие шаги для подачи официальной заявки на полноправное членство в Евросоюзе в 2024 году.
«Основное внимание было уделено ситуации с точки зрения безопасности в регионе, новой геополитической картине и ситуации на оккупированных территориях. Александр де Кроо подтвердил Ираклию Гарибашвили решительную поддержку Бельгии европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра Грузии.
- Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась в Брюссель сегодня, 15 марта. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
- 17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
В Брюсселе проходит встреча Ираклия Гарибашвили с Шарлем Мишелем
В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Общественный вещатель. Президент Мишель принимает главу правительства Грузии в Европейском совете.
Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась сегодня, 15 марта, в Брюссель. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Абхазский Верховный суд оставил Ахру Авидзба под стражей
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия отклонил жалобу адвоката Ахры Авидзба, в которой оспаривалось законность его задержания.
7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц. Адвокат Авидзба Инга Габилаиа подала аппеляцию на решение городского суда в Верховный суд.
Сегодняшним решении суда мера пресечения остается прежней - содержание под стражей.
Ахру Авидзба обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Адвокат Инга Габилаиа сообщила "Эху Кавказа", что обжалует решение в президиуме Верховного суда.
Навальный доставлен в ИК-2 во Владимирской области
Это подтверждено от имени самого Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Сообщение об этом опубликовано в инстаграме и фейсбуке политика от имени самого Навального.
"Всем привет из «Сектора усиленного контроля А».
Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы" - пишет Навальный. К сообщению прикреплено фото Навального с очень короткой стрижкой - в тексте говорится, что его недавно обрили. Фото, однако, сделано не в колонии, а несколько лет назад.
Ранее о том, что Навальный в колонии, сообщил его адвокат Вадим Кобзев со ссылкой на имеющуюся у него информацию.
В ту же колонию отправлено письмо 235-го Гарнизонного суда, имеющемся в распоряжении ТАСС. Официально местонахождение оппозиционера пока не раскрывалось.
После задержания в январе Алексей Навальный был отправлен в изолятор "Матросская тишина" в Москве. 25 февраля он был переведён в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области. 12 марта стало известно, что Навального перевезли оттуда, однако куда – не сообщалось.
В письме суд просит администрацию колонии в Покрове обеспечить Навального в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. На 16 марта назначено рассмотрение жалобы представителя политика на бездействие следствия по делу о покушении на него, утверждается в документе. При этом он отправлен ещё когда Навальный находился в Кольчугине.
ИК-2 считается одним из самых строгих исправительных учреждений в России. От осуждённых в ней требуют побуквенного и буквального соблюдения служебных инструкций ФСИН, что делает их пребывание крайне тяжёлым, несмотря на законность этих мер. Предполагается, что оппозиционер будет находиться в колонии как минимум до 2023 года.
Утром к колонии приехали адвокаты Навального, сообщил "МБХ медиа" Кобзев. Утверждается, что они были записаны на приём, однако их несколько часов не пускают внутрь.
Великобритания сконцентрируется на России и Китае в обзоре оборонной политики
Правительство Великобритании может назвать Россию опасностью номер 1 в первом обзоре оборонной и иностранной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. Документ должен быть представлен премьер-министром Борисом Джонсоном 16 марта, содержащиеся в нём утверждения публикуются британскими СМИ.
По данным газет The Times и Daily Mail, в обзоре Россия признана "вражеским государством", представляющим в таком виде главную угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными, отмечает источник The Times.
Китай в документе называется конкурентом, который представляет угрозу экономической безопасности страны, но с которым возможно сотрудничество, утверждают источники The Times. Однако Великобритания планирует создать ему противовес в Индо-Тихоокеанском регионе, обеспечив там постоянное присутствие своих войск — утверждает газета The Guardian.
Критики отмечают, что это плохо соотносится с планами Великобритании продолжить сокращение армии. 22 марта свои планы развития оборонной стратегии на ближайшие пять лет должны представить командование вооружёнными силами страны. Предполагается, что численность армии будет сокращена до 72 500 человек, состав танковой группировки будет сокращён на треть.
- Оппозиция призывает правительство быть более реалистичным, отмечает The Guardian. Кандидат на пост министра обороны от Лейбористов Джон Хили в общении с газетой отметил, что предыдущие обзоры оборонной стратегии были "чрезмерно амбициозными, но недофинансированными", что в конечном итоге ослабило вооружённые силы.
Reuters: ЕС начнет переговоры о закупке вакцины "Спутник V"
Европейский союз планирует начать переговоры о закупке вакцины "Спутник V", пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС. Представитель Евросоюза сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций
Европейский союз планирует начать переговоры о закупке вакцины "Спутник V", пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС.
Представитель Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутника V" (имя чиновника агентство не называет).
По его словам, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутника V". Еще один чиновник ЕС сообщил Reuters, что завод ReiThera был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса COVID-19 от других компаний.
Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев. Пресс-секретарь Министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода.
Представитель Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин, заявил Reuters, что ЕС не требуется начинать переговоры с разработчиком российской вакцины, даже если регулятор лекарственных средств блока одобрит этот препарат.
- Венгрия и Словакия уже договорились о поставках "Спутника V", а Чехия и Хорватия заявляли о заинтересованности в нем.
- 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины "Спутник V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Официальный представитель ЕС, знакомый с процессом, в беседе с Reuters сказал, что решение о возможном одобрении вакцины может быть принято уже в мае.
- На прошлой неделе, как отмечает Reuters, РФПИ подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве небольших партий "Спутника V" в Италии, хотя Рим в этом соглашении не участвовал.
- В России начались исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, пишет "Фармвестник". Пациенты, проходящие химиотерапию, не будут принимать участие в исследовании.
Джейхун Байрамов: Баку передал Еревану всех военнопленных из Карабаха
В Армению передали тех, кого взяли в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе
Баку передал Еревану всех армянских военных, взятых в плен в ходе конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.
Байрамов уточнил, что Азербайджан начал передачу военнопленных ещё в ходе боевых действий, прежде чем это сделала Армения. Армянские солдаты, задержанные после окончания конфликта в ноябре прошлого года, пленными не считаются, подчеркнул глава азербайджанского МИД. Он также отметил, что Баку пока не получил от Еревана карту минных полей в Нагорном Карабахе.
Армения сообщение азербайджанского министра пока не прокомментировала.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. По договору режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.
Армянская оппозиция настаивает на отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения. Они предусматривают переход ряда районов Карабаха Азербайджану.
Кристиан Даниельсон: Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными
«Мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивным, чтобы достичь компромисса», - заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон по завершении встречи с грузинской оппозицией.
Как отметил Даниельсон, он встретится с президентом Грузии.
«У нас сегодня была хорошая встреча с оппозицией, и мы намерены продолжать эти встречи. У меня будет встреча с президентом. Президент Мишель поручил мне конкретную задачу, чтобы я помог сторонам в процессе медиации. Сегодня утром я сказал, что уже проведена значительная работа, мы продолжаем работать», - заявил Даниельсон, передает «Интерпрессньюс».
Депутаты абхазского парламента не пришли к единому мнению по поправкам в закон о декларировании доходов
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия вновь рассматривались поправки в закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами. Прийти к единому мнению депутатам не удалось и рассмотрение законопроекта вновь было отложено.
Это уже вторая попытка принять поправки на текущей сессии. В минувшую пятницу за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Однако во втором чтении документ поддержали лишь 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов. Было принято решение перенести обсуждение поправок на понедельник.
Сегодня была принята попытка провести переголосование по поправкам во втором чтении, однако она не увенчалась успехом, и спикер остановил заседание.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Но вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Поправки в закон предусматривали его введение в действие с 3-го апреля 2021 года.
Давид Бакрадзе: Было бы хорошо, если бы премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением
Было бы очень хорошо, если бы власти проявили ответственность и премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением, а не с пустыми руками, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи со специальным представителем президента Европейской Грузии Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
По словам Бакрадзе, главное, что услышала на этой встрече оппозиция, это то, что «переговоры не заканчиваются, и более того, Даниельсон будет здесь до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.
«Очень важно и хорошо, что наши европейские партнеры, несмотря на это, продолжают переговоры. Разумный срок мы понимаем так, что это не может продолжаться бесконечно, процесс не может затягиваться, стороны не должны использовать затягивание, как тактику переговоров. И мы этого не собираемся делать. Процесс должен завершиться в конкретные сроки, но то, что у этого нет искусственных ограничений, как было анонсировано «Грузинской мечтой», что это должно было завершиться вчера ночью или сегодня, является важным, поскольку дает нам шанс того, что мы доведем это до конца», - заявил Бакрадзе, передает «Интерпрессньюс».
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