Бурджанадзе: лишь Путин может позитивно повлиять на российско-грузинские отношения

Грузия должна разговаривать с Россией, а наладить российско-грузинские отношения может лишь Владимир Путин. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Политика спросили, не жалеет ли она, что пожимала руку президенту России?

«Нет, конечно, я не жалею. Я считаю, что как бы сложно и как бы тяжело ни было, разговаривать с Россией нужно. Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно (негативно тоже) на российско-грузинские отношения – это действительно Владимир Путин. Поэтому я считаю, что если люди в Грузии хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они, безусловно, должны разговаривать с тем человеком, который может реально повлиять на эту политику. Поэтому я считаю, что возможность разговаривать с президентом России – это только позитивно», – ответила Бурджанадзе.

В интервью она раскритиковала экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили, отказавшегося от сотрудничества с Бурджанадзе.

«Самое смешное было то, что человек, который заработал 5 миллиардов в России, когда пришел в 2012 году, заявил, что он не будет сотрудничать с Бурджанадзе, потому что, видите ли, она прорусская, она пожимала руку Путину. Это, конечно, было, наверное, самым смешным», – отметила Бурджанадзе, которая занимала при Михаиле Саакашвили пост спикера парламента, а также дважды исполняла обязанности президента.

Она также добавила, что если Москва будет играть позитивную роль в урегулировании конфликтов, «тогда отношения между Грузией и Россией также будут совершенно другими».

Комментируя слова Бурджанадзе о том, что только Путин может улучшить российско-грузинские отношения, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что это мнение – ошибочное.

«К сожалению, я считаю, что кругозор и масштаб должны быть крайне узкими, чтобы человек искренне сделал такой вывод. Если существует какой-то другой мотив, мне сложно его оценить. Это ошибочное мнение, и, на мой взгляд, оно не имеет права на существование», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.