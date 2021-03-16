Сухумский вернисаж женской красоты

Выставка «Женский портрет» проходит в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Весенний вернисаж, ставший в этом году первым для сухумского ЦВЗ после долгого перерыва на карантин, посвящен женщинам и их многоликой красоте. Существует изречение о том, что красота заключается в богатстве различий. Если взять на вооружение подобную мысль при походе на выставку «Женский портрет», то можно смело сказать, что этой весной в Центральном выставочном зале красота женщины отражена во всех ее проявлениях.

Войдя внутрь, зритель сразу же видит перед собой все экспозиционное полотно. Выставка не большая: на ней представлено чуть больше 50 работ. Но каждая из них достойна внимания. Куратор выставки Эльвира Арсалия ставила перед собой задачу показать образ женщины, как вечную тему в искусстве. Поэтому тут есть изображения и совсем еще юных девочек (как, например, в работе 2011 года «Портрет Эдельки» Руслана Чхамалия), и пожилых дам (как в работе 2018 года «Одиночество» Сабины Кварчелия). Но дело не только в возрасте, различия женщин на портретах проявляются и в разнообразии эмоциональных состояний. Зоя Джинджолия еще в 1970-х годах создала на бумаге задумчивый образ: глубокие морщины на лбу и пронзительный взгляд прямо на зрителя подсказывает, что героиня картины прошла через многое. А в «Триптихе из серии иллюстраций к стихам А.С. Пушкина для детей», нарисованном Куарасой Черкезия акрилом, можно увидеть сразу три состояния: меланхолию, легкую рассерженность и радость.

Делясь впечатлениями о посещении «Женского портрета», писатель и журналист Надежда Венедиктова выделила работу Бориса Семенова 1949 года: «Это реально интересная выставка. Ты ходишь по залу и видишь много незаурядных женских лиц. Очень любопытен портрет дочери известного сухумского врача начала ХХ века Фишкова. Неожиданный ракурс и ты видишь перед собой женщину явно умную и с сильным характером. Все героини разных возрастов и я сделала для себя такое любопытное наблюдение: поскольку авторы в основном художники, то глядя на вышедшие из-под их кисти портреты ты начинаешь понимать, что, оказывается, наши мужчины думают о наших женщинах гораздо лучше и глубже, чем это кажется со стороны».

При том, что на выставке есть и скульптура, и керамика, все-таки численное превосходство – у живописи. Однако все картины отличаются друг от друга не просто по стилистике, но и по технике. Кто-то из художников использует традиционные масло или пастель, кто-то – уголь и мел, кто-то – тушь, а кто-то рисует акрилом по картону.

Организовал выставку Союз художников Абхазии совместно с Государственной национальной картинной галереей. Это дало редкую возможность объединить оба собрания и показать зрителям не только работы современных художников, но и те картины, которые были написаны еще в первой половине прошлого столетия.