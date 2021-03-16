Верховный суд «узаконил» сомнительное увольнение

Сегодня Верховный суд Южной Осетии отказал в иске бывшему замминистра здравоохранения Агунде Плиевой. Она была освобождена с занимаемой должности «в связи с многочисленными жалобами населения» и обжаловала это решение в суде. Истинную причину увольнения наблюдатели связывают с активной гражданской позицией Плиевой и ее выступлением на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева.

Решение Верховного суда, по словам наблюдателей, никого не удивило. Агунде Плиевой было отказано в ее исковом заявление, а решение правительства о ее увольнении признали законным. После заседания на своей странице в социальной сети Фейсбук Плиева написала: «Правда – это победа совести в человеке! Сегодня проиграли процесс и совесть, и я!»

Агунда Плиева – депутат парламента прошлого созыва от партии «Единство народа». После ухода из активной политической жизни заняла кресло замминистра здравоохранения, где и проработала последние несколько лет. Яркое выступление Плиевой на центральной площади Цхинвала в день похорон Инала Джабиева, привлекло к ней внимание не только всего общества, но и представителей власти:

«Я – мать, у меня есть дети. Мои дети пока маленькие, и они, возможно, тоже могут совершить ошибку в жизни. Но я никогда не соглашусь с тем, чтобы наших детей убивали. Когда я пришла к Джабиевым выразить соболезнование, и услышала все, что говорила его мать, я подумала, неужели я тоже часть этой жизни?! Мать, у которой забрали ребенка. Она неделю искала своего сына и ни в одной правоохранительной структуре ответа не нашла. Я не хочу жить в таком государстве, я не хочу жить в такой стране! Меня сейчас спрашивали: «Ты выйдешь и выступишь?» Да, я выступлю! Возможно, после этого меня снимут с работы, но мою совесть никто не отнимет. Пойду работать в детскую больницу обычным врачом, но никогда не соглашусь с подобным (громкие аплодисменты) … Я не боюсь, и таких, как я, много».

«Эху Кавказа» сегодня удалось дозвониться до уволенного замминистра здравоохранения:

«Я сегодня честно говоря, была удивлена той высокой оценкой министра здравоохранения своей профессиональной деятельности в присутствии довольно большого количества людей. Это были представители правительства РЮО, это были депутаты. Я очень жалею, что я не задала вопрос министру: если же вы так высоко оцениваете мою деятельность, то как же получается, что вы предложили мою кандидатуру на освобождение от занимаемой должности? Получается, что это игра против кого? Если человек профессионально, квалифицированно, выполняет свои должностные обязанности, то я это понимаю так, что это все делается во благо народа Южной Осетии. Если такого же человека этот же руководитель предлагает к освобождению от занимаемой должности, получается, против кого тогда работают руководители ведомств?!»

По словам Плиевой, сегодня суд проигнорировал и нарушение статьи 30 конституционного закона, согласно которому представление об увольнение направляется в правительство руководителем. В данном случае никакого письменного обращения министра здравоохранения не было. По ее словам, «на сегодняшнем заседании суда и.о. министра Тотчиев свидетельствовал о том, что у него было джентльменское – устное согласование (предложение) с и.о. на тот момент Председателя Правительства Геннадием Бекоевым. Вопрос – что же было озвучено в качестве основания остался без ответа». Вспомнила Агунда Плиева и слова президента Анатолия Бибилова, сказанные во время ее увольнения 20 января на заседании правительства:

«На реплику президента о том, что каждый должен заниматься своей деятельностью я в любой момент могу представить диплом о высшем медицинском образовании и сертификат организатора здравоохранения. Я не знаю, что он имел в виду, но я действительно занималась своей профессиональной деятельностью».

По мнению депутата Давида Санакоева, который сегодня наблюдал за процессом в зале судебных заседаний, Агунду Плиеву уволили за публичное выступление на площади в поддержку Джабиева летом 2020 года:

«Никаких оснований для увольнения с точки зрения ее работы в министерстве не было. То есть то, что ей вменяли что на нее пошли жалобы и есть недочеты в работе, – это все не подтверждается. На основании ее обращения к нам в парламент мы обратились в министерство здравоохранения. Я получил очень скудный ответ на свой депутатский запрос, но из того небольшого абзаца ясно, что к ее работе нареканий нет, что она – квалифицированный специалист, во-первых. Во-вторых, что никаких жалоб в отношении нее в минздрав не поступало. Это все я лично связываю с ее активной позицией, которую она высказала на одном из сходов, которые происходили летом 2020 года.

– Сегодня на суде был и сам министр здравоохранения Георгий Тотчиев…

– Да, он был в качестве свидетеля. Ему был задан вопрос как раз по этому поводу – о нареканиях к ее работе и делал ли он предложение (правительству), на основании которого правительство приняло решение об увольнение. Из его слов я понял, что никаких нареканий к работе нет, что он высоко ценит ее квалификацию как специалиста, что она в скором будущем должна быть востребована. Он сказал, что больше того, что сказал, говорить не будет. То есть я это расшифровываю так, что мои подозрения косвенно подтверждаются этим молчанием: если бы были какие-то нарекания к работе, он бы прямо об этом сказал».

По словам Санакоева, так называемые «политические увольнения стали обыденность» и «законы круговой поруки преобладают над законами государства».

Агунда Плиева подтвердила «Эху Кавказа», что намерена обжаловать сегодняшнее решение Верховного суда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия