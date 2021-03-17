Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать нападение на азербайджанского оппозиционного блогера Мухаммеда Мирзали в городе Нанте на западе Франции. Международная неправительственная организация заявила, что французские власти должны не только обратить пристальное внимание на ситуацию с нападением, но и обеспечить другим блогерам и журналистам, нашедшим в стране убежище, право на свободу выражения.

Блогер подвергся нападению нескольких человек 14 марта. Неизвестные нанесли ему не менее 16 ножевых ранений и скрылись. Сообщается, что ему пытались отрезать язык. Он был доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии. Друг Мирзали, живущий в Германии, сообщил, что азербайджанец успел обратиться в полицию прямо перед нападением. За два дня до нападения в Youtube-канале пострадавшего был опубликован материал с утверждениями, что Баку охотится на критиков за границей, в том числе убивая их.

Мирзали стал известен своей критикой азербайджанского правительства. У его Youtube-канала около 265 тысяч подписчиков. В 2018 году он проводил кампанию протеста в социальных сетях под названием "Расскажем о диктаторе", приуроченную к назначению внеочередных президентских выборов в стране. В октябре 2020 года блогер сообщал о покушении и об угрозах со стороны азербайджанских чиновников. Ранее сообщалось о преследовании Баку членов его семьи.

Через три дня после нападения блогер находится в сознании, он включался в эфир из палаты госпиталя.