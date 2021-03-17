Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей»

Министр туризма самопровозглашенной республики Абхазия Теймураз Хишба встретился в Москве с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Гранда. Как сообщила пресс-служба абхазского министерства, встреча прошла в рамках XXVII Международной туристической выставки MITT-2021.

«Я готов сотрудничать с вами, если у вас есть такая заинтересованность», – сказал, по информации абхазского ведомства, кубинский министр и рассказал о развитии туризма на Кубе.

Глава абхазского Минтуризма Теймураз Хишба поблагодарил кубинского чиновника за интерес к Абхазии.

«Кубу мы любим еще со времен Советского Союза. Когда Фидель Кастро впервые посетил СССР, его привезли и в Абхазию. К Фиделю в нашей стране относились с большим уважением, он для нас был героем! В Абхазии есть семьи, которые до сих пор хранят воспоминания о том, как у них гостил Фидель Кастро. Есть много фотографий, где он пьет вино из абхазского рога, ест абхазскую еду», – сказал он.

Теймураз Хишба выразил надежду на то, что Куба признает независимость Абхазии.

«В 2008 году нас в качестве независимого государства признала великая держава – Российская Федерация. Россию поддержали ваши соседи – Никарагуа и Венесуэла, с которыми у нас установлены дипломатические отношения. Мы надеемся, что не за горами тот день, когда Кубинская Республика также признает независимость Республики Абхазия», – сказал он.

Теймураз Хишба рассказал кубинскому министру и о развитии туризма в Абхазии.

«У нас большие надежды на этот сезон и на то, что он качественно изменит всю туриндустрию Абхазии и привлечет большое количество новых инвестиций», – подчеркнул Теймураз Хишба.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.

После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).

Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.

Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.

В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.