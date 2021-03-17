Эх, дороги… Какие планы у мэрии Тбилиси?

Транспортная политика Тбилиси снова оказалась в центре внимания муниципальных властей. Градоначальник Каха Каладзе рассказал общественности о ближайших планах мэрии в этом направлении.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщает о сроках завершения транспортной реформы. Благоустройство дорожной инфраструктуры, создание новой сети маршрутов и обновление муниципального транспорта, завершится к концу 2023-го года, сказал на сегодняшнем заседании городского правительства Каладзе. Подробностей пока мало, градоначальник рассказал лишь о нескольких новшествах, которые ждут Тбилиси в ближайшее время:

«Мы начали программу обновления микроавтобусов. В столицу уже завезены 300 новых единиц транспорта, которые обслуживают жителей Тбилиси. Также в силу вступает новая система (оплаты), которая до сих пор не действовала в микроавтобусах: у тех, кто пользовался метро и автобусами, была возможность заплатить за проезд 50 тетри и на протяжении 90 минут больше не платить за проезд в метро и автобусах. Теперь к этому компоненту подключились и микроавтобусы, однако система будет действовать только в тех самых 300 новых микроавтобусах».

До сентября текущего года в город будут завезены еще 700 микроавтобусов, обещает мэр, упомянутая система оплаты будет задействована и в них. Вообще, до сих пор, жителей Тбилиси обслуживали 1500 «маршруток», их количество сократится до 1000. Зато появятся 8-метровые автобусы, которые будут обслуживать пассажиров во всех районах столицы и это, по задумке властей, сократит дефицит общественного транспорта.

В планах мэрии и открытие новых зональных парковок. Такие, уже успешно действуют на нескольких улицах Тбилиси (ул. Коте Апхази, Бараташвили, Пекина, на проспекте Чавчавадзе, площади Орбелиани и др.), говорит Каха Каладзе:

«Одно из направлений транспортной политики – внедрение зональной почасовой парковки. Мы продолжаем программу в разных районах на разных улицах и на очереди проспекты Важа Пшавела, Александра Казбеги и прилегающие улицы. Там расположатся 10 муниципальных павильонов. Парковка будет бесплатной для местных жителей, но им придется зарегистрировать свои автомобили в нашей системе, в этом на местах им помогут наши сотрудники. Также парковка будет бесплатной для владельцев электромобилей, лиц с ограниченными возможностями, и водителей такси категории «А» (белые автомобили). Все остальные будут оплачивать стоянку. Тарифы будут разные, в зависимости от районов и улиц».

В этом списке новшеств, о которых сообщает мэрия, специалисты видят серьезную проблему. Как показывает практика, отказ от обсуждения транспортной политики с заинтересованными гражданами приводит к ее провалам и к недовольству жителей столицы. Говорит председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили:

«В данный момент говорить о чем-то хорошем или о чем-то плохом не получается, мы просто следим за процессами. Необходимо обнародовать исследования, проведенные мэрией в этом направлении, мы должны знать, что делается и что запланировано. Тогда мы сможем критиковать или положительно отзываться о том, что происходит».

Как оказалось, заинтересованных жителей довольно много. За 5 часов после сделанного Кахой Каладзе заявления, на странице столичной мэрии в соцсети Facebook тбилисцы оставили около 150 комментариев. В основном это просьбы и жалобы. Например, пользователь Нанико Хорнаули написала:

«Может, вы назначите автобус от района ТЭВЗ до Церетели!? Одна несчастная «маршрутка» ездит, и та раз в час, пожалуйста, пересмотрите».

С аналогичной жалобой обращается, и другой пользователь – Марина Ахназарова:

«Пустите хоть какой-нибудь транспорт от Верхнего Поничала до Вокзальной площади».

Жительница Тбилиси Ирма Габричидзе тоже пытается обратить внимание городских властей на дорожную проблему в ее районе:

«Трасса, ведущая от района Глдани в Дигоми, улица Баланчина, 5-полосная. Хоть ее отремонтируйте! Здесь катастрофические ямы! И почему на этой дороге постоянные пробки?»

О схожей проблеме рассказывают и жители многих других районов, один из них пишет:

«Когда будет «спасена» улица Манджгаладзе? Проедьте по ней хоть раз. Вас начнет тошнить, в таком она состоянии».

Справедливости ради надо сказать, что муниципальные службы отвечают практически на все комментарии, хотя ответ, в основном, один и тот же: «Мы работаем над этим». О подробностях остается лишь догадываться.