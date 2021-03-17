Обзор югоосетинской прессы

На этой неделе, 18-го марта, исполнилось 30 лет со дня Ередской трагедии. Газета «Южная Осетия» публикует комментарий прокуратуры республики о расследовании дела. «18 марта 1991 года около 12 часов грузинские экстремисты в с. Еред Цхинвальского района остановили военную автомашину марки Зил-131 (бортовая), управляемую военнослужащими Советской Армии, которые дислоцировались в г. Цхинвал. В кузове автомашины находились мирные жители, преимущественно из селений Дменис, Сатикар, Коркула, Земо-Кере Цхинвальского района, которые направлялись в г. Цхинвал. Грузинские неформалы высадили насильно из машины 12 лиц мужского пола осетинской национальности (…) и повели их к «Красному карьеру», (в советское время здесь занимались добычей пензы и красного песка), расположенному возле с. Еред Цхинвальского района, жестоко избивали и пытали их, после чего выкопали большую яму и заживо захоронили их в данном месте», – отмечено в деле. Место захоронения удалось обнаружить только спустя 2 года. Тогда же, в 1991 году, начальник штаба следственной группы Прокуратуры СССР Черенко направил уголовное дело для организации дальнейшего расследования Горийскому межрайонному прокурору Кекенадзе. После этого, по словам представителя следственного органа, уголовное дело № 9391017 так и не было возвращено в Прокуратуру РЮО. Повторно дело было возбуждено в 2011 году. В ходе расследования были установлены исполнители преступления – это жители села Еред Кристесиашвили Шота Георгиевич, Кристесиашвили Гия Гургенович и Кристесиашвили Гурген Георгиевич, которые были объявлены в международный розыск», – отметила пресс-служба прокуратуры. Однако спустя год было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемых.

Газета «Республика» пишет об общественной дискуссии о месте и роли диалектов в осетинском языке. Поводом стало предложение, прозвучавшее в парламенте Северной Осетии. Все началось с инициативы внесения изменений в Конституцию. Пункт 2 статьи 15 гласит: «Осетинский язык (иронский и дигорский диалекты) является основой национального самосознания осетинского народа». Депутаты от партии «Патриоты России» предложили исключить упоминание дигорского диалекта, так как, по их мнению, это вносит ненужный раскол в общество. Парламентарии в итоге не поддержали эту инициативу, но обсуждение выплеснулось за стены законодательного органа и всерьез всколыхнуло осетинское общество. Автор «Республики» обращает внимание на некую анонимную запись, которая распространяется в сети «WhatsApp», в которой мужчина оскорбляет представителей южной ветви осетинского народа. «Себя он называет дигорцем и каждое его слово сквозит ненавистью к соплеменникам на юге», – пишет автор. «Впрочем, персона анонима-провокатора практически идентифицирована благодаря его знакомым. Интересующие могут зайти на страницу главы «Стыр Ныхас» Руслана Кучиева на Фейсбук, здесь одна из пользовательниц данной социальной сети прямо называет имя и фамилию этого человека и даже характер его деятельности. В таком случае живет этот провокатор во Флориде, США. И тогда последний пазл складывается. Ни для кого не секрет, что на Западе идет большая работа по дестабилизации ситуации в России и на Кавказе, в частности», – пишет автор. «Потому необходимо понимать истинную природу событий, которые разворачиваются сегодня на Кавказе. Проявлять бдительность. И наказывать таких вот товарищей. Тут беспечности и толерантности попросту не место», – заключает он.

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Эту же тему комментирует на этой неделе блогер Алан Парастаев. «Так уже укоренилось, что все негативное у нас с Запада, из Европы и Штатов, это уже аксиома. Ну или из Грузии, конечно, – но туда тоже попадает от, как мы их называем, западных кураторов. А сами мы не виноваты», – иронизирует блогер. По его мнению, раскол осетинского общества все же дело рук самого осетинского общества. Он приводит в пример убийство Инала Джабиева в стенах силовых структур, что вызвало небывалое противостояние в обществе, а также работу таможенного поста «Нижний Зарамаг», где регулярно возникают проблемы у жителей Южной Осетии. «Нужно поискать засланных агентов влияния и среди таможенников, и в рядах МВД. А то кабинетного ученного лингвиста любой может обвинить в работе на западные службы. А ты попробуй то же самое сделай с силовиком», – заключает Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия