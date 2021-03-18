Субполитика «Забытой деревни»

«Вот приедет барин – барин нас рассудит»

Н.Некрасов «Забытая деревня»

(Вместо эпиграфа)

«Чем только не занимаются люди! Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «Полпред».

(И.Ильф. Е.Петров «Золотой теленок»)

Недавно я прочитал научно-исследовательскую статью вездесущих британских ученых про явление, называемое «субкультура», и сразу вспомнил любимый роман. Там была глава про большой мир и маленький мир, который условно можно назвать «Мир культуры» и «Мир субкультуры». В 30 гг. XX века такого термина, как «Субкультура» еще не существовало, он появился значительно позже, но в принципе, суть одна и та же. Про культуру сейчас говорить не буду, а вот субкультура…Что же это такое?

Есть субкультуры, которые образуются этническими общностями, формируются на национальных, демографических, профессиональных, географических и других основах. Например, в Африке живет самое маленькое в мире племя Эльмоло. Их там не больше 300 человек, они охотятся на бегемотов, плюют на законы, не пускают к себе туристов и все свободное время проводят за игрой в «Бао» (не знаю, что это такое). У них тоже есть свои крохотные культурные выплески, типа песен, плясок и сказаний, которое интересно только им и специалистам – эльмологам. Это обособленное племя, они ни с кем не контачат, сохраняют самобытность и варятся в собственном соку. Их песни и сказания – тоже субкультура, которая, по всей вероятности, никогда не станет мейнстримом, парадигмой и… я бы мог назвать еще много модных ныне слов, но не буду.

Если говорить полуофициальным языком, субкультура – это культура меньшинств, только не тех меньшинств, о которых сейчас модно говорить, а просто меньшинств. К примеру: есть группка людей, в количестве от десяти или двадцати человек. Ничего нового и великого они создать не могут, «Yesterday» не сочинят, про Гарри Поттера не напишут, «Крик» не нарисуют, «Кукушку» не снимут. Но они тоже хотят выделится, появляться на обложках глянцевых журналов, давать интервью. Вот они и думают, а чем бы таким заняться, чтоб привлечь внимание общественности и потом начать стричь бабло? Думают они, думают-думают, и придумывают сумасбродные перформансы, которые нормальному человеку ни в сказке сказать, ни пером об асфальт. Многие начинают разукрашивать себя жуткими татушками, дырявят тело во всех местах и вешают там всякие бранзулетки. Кто-то красит волосы в краски солнечного спектра, кто мажет губы и ногти черным цветом, а кто подтачивает кончики зубов, чтобы иметь крысиный оскал. Это все довольно безобразно, но зато безобидно. Как говориться, «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось». Все это, оказывается, тоже имеет какое-то отношение к культуре…нет, к субкультуре, как раз к тому маленькому миру, о котором писали Ильф и Петров.

Есть много разновидности субкультуры – металлисты, панки, реднеки, ролевики, хиппи, хипстеры…имя им легион. Наши «стиляги», с которыми бдительны коммуняки боролись в 50-ых годах, тоже входили в категорию субкультуры. Кстати, в Великобритании в то же время были т.н. «Тедди-бои», которые очень походили на наших стиляг, но они вели себя гораздо агрессивнее. Многие подвиды субкультуры возникали и исчезали, оставляя после себя лишь легкий аромат. Нет теперь ни стиляг, ни хиппи, ни панков, ни скинхэдов. Металлистов, по-моему, тоже не осталось, хотя не уверен. Металлисты – это субкультура поклонников металлической музыки, которую я в упор не понимаю, и поэтому мало что про них знаю. Чтоб не утомлять простодушных читателей всякой терминологией, я перейду к одному подвиду городской субкультуры, о которой недавно вычитал, и она зацепила мое внимание. Называется она «Руферы».

Руфинг (от английского roofing – посещение крыш) – неформальное молодежное движение с элементами субкультуры. Руфинг подразделяется на несколько категорий: экстремальный руфинг – восхождение на крыши с использованием пожарных лестниц, водосточных труб и уступов; тихий руфинг – посещение крыш с целью получения эстетического удовольствия от пейзажей; арт-руфинг – проведение на крышах творческих мероприятий и создание объектов в стиле стрит-арт.

Если «Тихий руфинг» и «Арт-руфинг» занятия довольно безобидные, то «Экстремальный руфинг», по моему скромному мнению, это уже резкий перегиб и опасный нонсенс. Эти ребята – вроде городских альпинистов. Но настоящий альпинизм, который я очень уважаю и восхищаюсь, очень дорогостоящее удовольствие. К примеру, подъем на Эверест стоит от 40 тысяч до 80 тысяч долларов США. Удовольствие, надо сказать, не из дешевых. А тут все просто: подошел к ближайшей высотке и лезь на нее…не по лестнице, разумеется, а с внешней стороны, по наружной стене, цепляясь за выступы и повисая на пальцах рук. Адреналин, наверное, сносит крышу, крышу того, кто лезет, а не крышу здания.

В детстве у меня был любимый фильм с Гарольдом Ллойдом «Наконец в безопасности». Там герой, в целях рекламы, лезет по наружной стене 20 этажного универмага и по ходу с ним происходят разные забавные приключения. Очень любил я тот фильм, хотя желания повторить такой подвиг (подвиг ли?) у меня никогда не возникал. У меня вообще страх высоты, когда я со второго этажа смотрю вниз, голова начинает кружиться. А тут такое… Но ребята посмелее и поазартнее могут взять и заняться этим делом, чего я никому не посоветую. Один британский подросток, не только лазит по зданиям и высотным кранам, но потом повисает там на руках без страховки, и его фотографируют. Что интересно, на некоторых снимках он висит абсолютно голый. Снимки потом появляются в «Инстаграме» и имеют немало восторгов. Лично я строго-настрого запретил бы такой род деятельности, так как шальные головы могут попытаться повторить подобный ненужный идиотизм, и, не дай бог конечно, потерять эти самые головы. Как говорят: «Чем больше руферов – тем меньше руферов».

Это тоже субкультура.

Но, вы спросите, а к чему я все это излагаю? Кому сейчас дело до всяких руферов, панков, металлистов, сникерхэдом и пр.пр.пр.? Какое время ковыряться в безобидных (безобидных ли?) увлечениях всяких людей, когда в мире нет стабильности?

И тут я легко и нежно перейду на сегодняшний день, в этом моя сила и мастерство: в двух словах скажу, что сегодня, к вящему моему сожалению, у нас на первом месте стоит политика, а не культура. Будь культура на первом плане, может все бы шло намного цивилизованнее и без мата. К сожалению, я ничего с этим поделать не могу, так как я никто и голос мой не значит ничего. Единственное, глядя из форточки на наших т.н. агрессивных «политиков», что на тех, что на других, могу сказать, что параллельно большому миру политики, в котором действуют крупные фигуры и от которых зависят судьба всей земли, есть маленький политический мир, наш мир, мир «Забытой деревни», и я его называю «Субполитикой». Все это довольно безобразно, но, в отличии от субкультуры, не безобидно.

Разбираться же с нашей субполитикой, как в известном стихотворении Некрасова, мы зовем иностранных бар. «Вот приедет барин – барин нас рассудит». И мы надеемся, что тогда, из субполитики, наша страна наконец, перейдет в разряд политики.

Хотя, это вряд ли! Почему? Да потому, что когда главной политической новостью становится задержание бывшего мелкого политика Гоги Цулая, подозреваемого в сексуальных домогательствах к некой даме, то это, господа хорошие, не политическая новость. Это даже не городская, а, самое большое, местечковая новость. Потому что, этот некий Гоги Цулая, он никто. Он среднестатистический индивид, от него ничего не зависит и я тоже сейчас о нем не должен распинаться. Но я распинаюсь, потому что я тоже субписака.

Всех благ.

P.S. А самое знаковое для меня то, что скоро церемония «Оскар -2021», восемь фильмов номинированы на лучшую картину года, а я ни один из них еще не смотрел. Просмотрел список и аннотации к фильмам, и понял, что смотреть большого желания нет.

Вот что с нами пандемия нехорошая сделала.

Это называется деградация.

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