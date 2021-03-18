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Общество

Угроза оползня: специалисты взволнованы, мэрия спокойна

Информация о начале оползневых процессов в одном из районов Тбилиси вызвала широкий общественный резонанс. Часть специалистов считает, что они спровоцированы работами по месту прокладки новой дороги. По предварительным оценкам, опасность схода оползня в скором времени более, чем реальна. В городской мэрии предлагают дождаться оценок экспертов из-за рубежа.

Кадры с огромной трещиной на склоне холма, зафиксированной дроном возле нового офиса ТВС банка, транслируют сегодня все грузинские телеканалы. Людей, которых это напугало, можно понять: еще свежи воспоминания лета 2015 года, когда масштабный оползень в пригороде столицы поначалу закупорил речку Вере, а затем с удвоенной энергией обрушился на город. Это привело к многочисленным человеческим жертвам, а материальный ущерб превысил сто миллионов долларов.

Съемку с воздуха гражданские активисты провели вчера после того, как в мэрии заявили, что движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари до улицы Мухрана Мачавариани, с 16 марта полностью перекрыто из-за просадки грунта. Съемка показала, что дело обстоит гораздо более серьезно, и это не просто банальная просадка грунта.

Когда-то этот ландшафт был практически пустынным, но при прошлых властях строительные компании начали ее осваивать. В последние же годы застройка приняла интенсивный характер, в связи с чем городские власти приняли решение проложить новую дорогу и обновить систему водоснабжения. Теперь сложилась непростая ситуация: важная дорога перекрыта, возникли тяжелые пробки, а специалисты только-только начинают выяснять, чем именно обусловлена активизация оползневых процессов – вмешательством человека или естественным положением вещей?

В столичной мэрии считают, что проблема проявилась недавно и обещают ее искоренить в сжатые сроки. На сегодняшнем брифинге вице-мэр Ираклий Бенделиани признал наличие человеческого фактора, но затруднился назвать ответственных лиц, не предусмотревших возможности такого развития событий:

«В результате деятельности последних лет, на примыкающих к улице Мачавариани склонах частично активизировались оползневые процессы. Мы уже подключили соответствующие службы и специалистов к изучению этой проблемы. Со следующей недели к нам присоединятся квалифицированные специалисты из Германии. Первоочередной задачей для нас является открытие дороги, с соблюдением всех норм безопасности».

Специалисты более конкретны. По мнению директора Института наук Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теи Годоладзе, усиление оползневых процессов на улице Мачавариани и прилегающих к ней склонах было вызвано неправильно спланированными строительными работами, о чем специалисты неоднократно сообщали соответствующим инстанциям, в том числе и мэрии.

«Глубина оползня составляет около 10 метров и визуально можно наблюдать до полумиллиона кубометров земли, которая уже пришла в движение. Не исключено, что в случае интенсивных ливней или сейсмических толчков, оползень может сойти в направлении жилых домов и магистрали. Думаем, геологические расчеты были выполнены неправильно. Еще в 2015 году, когда мэром Тбилиси был Давид Нармания, все знали, что там была оползневая зона. Специалисты предупреждали, что вмешательство на этом склоне недопустимо, не безрезультатно», заявила Тея Годоладзе.

Геолог Чичико Джанелидзе, представитель Кавказской сети экологических неправительственных организаций (CENN) утверждает, что склон состоит из слабосцементированного рыхлого материала.

«До вмешательства человека равновесие в этой зоне сохранялось, но после того, как была проложена дорога и началось массовое строительство, была подрублена основа склона, что спровоцировало оползневые процессы. Ведущим компонентом разрешения на строительство является инженерно-геологический отчет. Тот, кто дал такое геологическое заключение, должен теперь нести ответственность за происходящее. Этот склон подвержен оползням и находится в нестабильном состоянии, поэтому разрешение на строительство здесь не должно было выдаваться ни в коем случае», – подытожил специалист.

В целом, по мнению специалистов, необходима срочная оценка степени угрозы для близлежащих строений со стороны компетентных людей. Оползневый процесс начался и остановить его невозможно, вопрос только в том, когда это произойдет, говорят специалисты.

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