Угроза оползня: специалисты взволнованы, мэрия спокойна

Информация о начале оползневых процессов в одном из районов Тбилиси вызвала широкий общественный резонанс. Часть специалистов считает, что они спровоцированы работами по месту прокладки новой дороги. По предварительным оценкам, опасность схода оползня в скором времени более, чем реальна. В городской мэрии предлагают дождаться оценок экспертов из-за рубежа.

Кадры с огромной трещиной на склоне холма, зафиксированной дроном возле нового офиса ТВС банка, транслируют сегодня все грузинские телеканалы. Людей, которых это напугало, можно понять: еще свежи воспоминания лета 2015 года, когда масштабный оползень в пригороде столицы поначалу закупорил речку Вере, а затем с удвоенной энергией обрушился на город. Это привело к многочисленным человеческим жертвам, а материальный ущерб превысил сто миллионов долларов.

Съемку с воздуха гражданские активисты провели вчера после того, как в мэрии заявили, что движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари до улицы Мухрана Мачавариани, с 16 марта полностью перекрыто из-за просадки грунта. Съемка показала, что дело обстоит гораздо более серьезно, и это не просто банальная просадка грунта.

Когда-то этот ландшафт был практически пустынным, но при прошлых властях строительные компании начали ее осваивать. В последние же годы застройка приняла интенсивный характер, в связи с чем городские власти приняли решение проложить новую дорогу и обновить систему водоснабжения. Теперь сложилась непростая ситуация: важная дорога перекрыта, возникли тяжелые пробки, а специалисты только-только начинают выяснять, чем именно обусловлена активизация оползневых процессов – вмешательством человека или естественным положением вещей?

В столичной мэрии считают, что проблема проявилась недавно и обещают ее искоренить в сжатые сроки. На сегодняшнем брифинге вице-мэр Ираклий Бенделиани признал наличие человеческого фактора, но затруднился назвать ответственных лиц, не предусмотревших возможности такого развития событий:

«В результате деятельности последних лет, на примыкающих к улице Мачавариани склонах частично активизировались оползневые процессы. Мы уже подключили соответствующие службы и специалистов к изучению этой проблемы. Со следующей недели к нам присоединятся квалифицированные специалисты из Германии. Первоочередной задачей для нас является открытие дороги, с соблюдением всех норм безопасности».

Специалисты более конкретны. По мнению директора Института наук Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теи Годоладзе, усиление оползневых процессов на улице Мачавариани и прилегающих к ней склонах было вызвано неправильно спланированными строительными работами, о чем специалисты неоднократно сообщали соответствующим инстанциям, в том числе и мэрии.

«Глубина оползня составляет около 10 метров и визуально можно наблюдать до полумиллиона кубометров земли, которая уже пришла в движение. Не исключено, что в случае интенсивных ливней или сейсмических толчков, оползень может сойти в направлении жилых домов и магистрали. Думаем, геологические расчеты были выполнены неправильно. Еще в 2015 году, когда мэром Тбилиси был Давид Нармания, все знали, что там была оползневая зона. Специалисты предупреждали, что вмешательство на этом склоне недопустимо, не безрезультатно», – заявила Тея Годоладзе.

Геолог Чичико Джанелидзе, представитель Кавказской сети экологических неправительственных организаций (CENN) утверждает, что склон состоит из слабосцементированного рыхлого материала.

«До вмешательства человека равновесие в этой зоне сохранялось, но после того, как была проложена дорога и началось массовое строительство, была подрублена основа склона, что спровоцировало оползневые процессы. Ведущим компонентом разрешения на строительство является инженерно-геологический отчет. Тот, кто дал такое геологическое заключение, должен теперь нести ответственность за происходящее. Этот склон подвержен оползням и находится в нестабильном состоянии, поэтому разрешение на строительство здесь не должно было выдаваться ни в коем случае», – подытожил специалист.

В целом, по мнению специалистов, необходима срочная оценка степени угрозы для близлежащих строений со стороны компетентных людей. Оползневый процесс начался и остановить его невозможно, вопрос только в том, когда это произойдет, говорят специалисты.