Обзор абхазской прессы

Происходящее в парламенте – это яркий показатель кризиса идей и отсутствия каких-либо планов у исполнительной власти, считает председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. Таким образом он прокомментировал две неудачные попытки парламентариев принять поправки в закон о декларировании доходов госслужащими и членами их семей, которые позволили бы ему вступить в силу.

«Споры, разность мнений и дискуссии были, есть и будут всегда. Но то, что происходит сейчас – это, как минимум, контрпродуктивно. Мы теряем самое ценное – время. Власть не в состоянии предъявить обществу и парламенту свое видение по ключевым вопросам, определить и продвигать генеральную линию. Вот и получается, что простейший вопрос о декларировании доходов завис в пространстве и во времени, как памятник терпения. И нет здесь никаких тайных замыслов и закулисных интриг. Это просто банальное отсутствие понимания и желания работать», – публикует мнение Адгура Ардзинба телеграмм-канал RESPUBLICA.

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«Несмотря на то, что в Абхазии государством создан и активно работает независимый институт Уполномоченного по правам человека, само понятие «уважение прав человека» не стало не то, чтобы лейтмотивом, но хотя бы сколько-нибудь значимой темой в дискурсе немалой части обитающих в политическом пространстве людей, а соответственно, и платформ, которые они представляют», – считает член совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. Ее статью публикует «Абхазия-информ» со ссылкой на сайт chp-apsny.org.

По словам Кварчелия, для многих права человека – это нечто, не имеющее отношения к реальной жизни, политической культуре, укладу и традициям. «Им незачем примерять на себя понятие прав человека, поскольку уж свои-то личные права они как-нибудь защитят с автоматом ли в руках, через связи в разных ведомствах, с помощью многочисленной родни, благодаря своей этнической принадлежности, социальному статусу, финансовому положению, либо с помощью взяток. Для этих людей права человека – западный продукт, навязываемый Абхазии извне исключительно для «подрыва» традиционной культуры, а то и самого государства», – пишет Лиана Кварчелия.

Она уточняет, что из поля зрения политиков выпадают такие важные вопросы, неразрывно связанные с правами человека, как верховенство права, равенство всех перед законом, достойное социальное обеспечение, современная и доступная медицина, реальное, а не бутафорское самоуправление, эффективная, а не мнимая борьба с коррупцией.

«Если эти люди и говорят о необходимости соблюдать права человека, то скорее в связи с коллективными правами абхазов, причем исключительно в виде упрека к мировому сообществу, действительно пренебрегающему правом нашего народа на самоопределение... Мы боремся не только за международное признание нашей республики, но и за ее состоятельность как справедливого, демократического государства, что невозможно достичь без уважения прав человека», – заключила Кварчелия.

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Газета «Республика Абхазия» публикует письмо Д. Сарсания, жительницы села Мгудзырхуа Гудаутского района. Она напоминает, что в Гудаутском районе, где во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. не было боевых действий, не сохранились дома отдыха, животноводческие фермы, птицефабрики, цитрусовые насаждения, чайные плантации?

«Поблизости от моего дома было четыре объекта – три дома отдыха и один летний лагерь «Дзержинец». Из всех этих объектов сохранена только турбаза «Золотой Берег». Во время войны в нем проживали беженцы из восточной части Абхазии. В настоящее время «Золотой берег» функционирует в летний сезон. От дома отдыха «Нептун», который считался домом отдыха высшего класса, остался только корпус без окон и дверей. База отдыха «Рица» – без кровли, окон и дверей, пионерлагерь «Дзержинец» полностью уничтожен», – пишет жительница села Мгудзырхуа.

Она уточняет, что некоторые из этих объектов сданы в аренду, при этом как они находились в плачевном состоянии на протяжении многих послевоенных лет, так и находятся, не принося дохода ни государству, ни селу Мгудзырхуа.

Д. Сарсания интересуется, почему депутаты не встречаются с народом, не интересуются его нуждами и мнением? «Или это предвыборная бутафория, хотя перед выборами они обещают решить многие вопросы, связанные с водоснабжением, энергоснабжением, улучшением сельских дорог, использованием сельхозугодий для развития сельского хозяйства и задействования сельчан в сельхозпроцесс для получения дохода, что улучшило бы их материальное положение. Скоро 28 лет со дня окончания грузино-абхазской войны, но для жителей сельской местности ничего нет», – отмечает Д. Сарсания.

По ее словам, даже фрукты и овощи, выращенные на приусадебном участке, сельчанин не может реализовать: нет приемных пунктов и не дают сельчанину реализовать свою собственную сельхозпродукцию на рынках.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия