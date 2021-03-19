Дата-папа – «символ продолжающейся оккупации»

Дата Ванишвили – известный всей Грузии житель села Хурвалети, скончался сегодня в возрасте 88-ми лет. 10 лет он жил вблизи разделительной линии, на неподконтрольной грузинским властям территории, отказываясь покидать свой дом. Его неоднократно задерживали российские военные, однако это не повлияло на его решение.

Дата-папа, так его называли практически все, независимо от тог, были они с ним знакомы лично или нет. Житель села Хурвалети Горийского района Дата Ванишвили часто попадал в кадр съемочных групп, готовивших сюжеты об искусственных ограждениях на разделительной линии. Еще в 2011-м году дом Даты Ванишвили оказался по ту сторону колючей проволоки, но несмотря на частые уговоры как грузинской, так и осетинской сторон, он не покинул его. И перед смертью завещал своей жене Вале заботиться о доме.

«Никуда не уходи из своего дома, сказал, не дай его отнять. Грузины тебе помогут, не оставят тебя голодной», – это были последние его слова, говорит супруга Даты-папы.

Скончался он сегодня утром в возрасте 88 лет, говорит его дочь Нана:

«В последнее время мой отец был в таком состоянии… хотел что-то сделать, поднимался и падал. Мать не могла с ним справиться, звонила мне, говорила: «Твой отец упал, не могу его поднять». Я хотела его увезти, но он отказался, сказал, что должен быть в своем доме. Обращались к нему, и представители «Красного креста», и правительства (Грузии), но он отказался. Мне предлагали похоронить его на этой стороне (контролируемой официальным Тбилиси), но все его предки похоронены там и его похороним там, где «лежат» его отец, мать, брат, двоюродные братья и сестры, все они там».

Сама Нана давно покинула родительский дом, живет в соседнем селе. Она – единственная, кому российские военные сегодня позволили перейти через искусственные ограждения. А желающих проститься с Датой Ванишвили было не мало, одна из местных жительниц в интервью грузинской службе Радио свобода сказала:

«Нам полицейские сообщили, что Дата скончался. Мы прошли туда, но кто нас туда пропустит!? Он был хорошим человеком, сердце болит, очень хотим попасть туда, пособолезновать, но не можем».

Так приходилось жить последние 10 лет и самому Дате Ванишвили. В архивах многих грузинских СМИ хранятся кадры окровавленных пальцев Даты-папы, изрезанных колючей проволокой. Он не раз тайком перелезал через искусственные ограждения, участвовал в выборах, за что его неоднократно задерживали. Самому известному жителю Хурвалети предлагали т.н. гражданство Южной Осетии и местную пенсию, однако он никогда не соглашался, не желая отказываться от грузинского гражданства. Дата Ванишвили был одним из немногих жителей.

Хурвалети, оставшихся по ту сторону разделительной линии, который без страха быть задержанным общался с представителями грузинских СМИ, властей и даже лидерами разных стран и международных организаций.

Это были Лех Качиньский, Джон Маккейн, Петр Порошенко, представители Европарламента, ОБСЕ, ООН. Правда, происходило это через искусственные ограждения. Во время одной из последних таких встреч с высокопоставленными чиновниками Дата-папа сказал:

«Как же мне быть?! Вроде я и не узник, но никуда меня не пускают. У меня земля в полтора гектара, а мне не дают ее обрабатывать. Что мне есть, на что жить? До каких пор должен быть в таком положении? Говорят: «Если увидим, что ты приблизился к ограждениям ближе, чем на 100 метров, не в Цхинвали повезем тебя, а сразу бросим в камеру в российской тюрьме».

Вспоминали Дату Ванишвили сегодня и представители власти. С заявлением выступила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани:

«Дата-папа – символ продолжающейся оккупации нашей страны и ее тяжелейших гуманитарных последствий. Несмотря на то, что после российско-грузинской войны в 2008-ом его дом оказался за искусственными ограждениями, Дата-папа не смирился с этим и не прекращал борьбу против оккупации. Несмотря на тяжелейшие условия проживания, он не покинул свой дом. Он олицетворяет то тяжелое положение, в котором, к сожалению, приходится находиться многим людям как в цхинвальском регионе, так и близ разделительной линии с Абхазией, что является проявлением антигуманной политики оккупационного режима».

Соболезнования семье Даты Ванишвили выразили сегодня и другие представители власти. «Он был примером непримиримости и борьбы для всех нас. Своим примером он показал, что каждый человек с достоинством может выступить против сильнейшего врага и не потерпеть поражения», – написала в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили.