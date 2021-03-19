Гудаутские депутаты согласились на кандидатуру Боджгуа

Сегодня депутаты Собрания Гудаутского района проголосовали за назначение Баграта Боджгуа на должность главы районной администрации. Этот закон действует в Абхазии уже давно: президент назначает исполняющего обязанности главы городской или районной администрации, а затем местное собрание дает согласие на то, чтобы тот мог стать главой без приставки «и. о». И обычно эта процедура проходит без сучка и задоринки. Но на этот раз система дала сбой: в первый раз при голосовании за Боджгуа он не прошел, что вызвало немалый резонанс не только в районе, но и во всей республике.

29 января в голосовании принимало участие 25 депутатов, 14 из которых были «за», но этого количества оказалось недостаточно, так как общее количество депутатов собрания – 29.

Сегодня расклад был иной. Как рассказал «Эху Кавказа» председатель Собрания Гудаутского района Роман Базба, 17 депутатов проголосовали за назначение Боджгуа, семь человек были против и один воздержался. Тем самым он получил согласие собрания на его назначение. Дальше по процедуре президент должен назначить его указом.

Роман Базба ответил на наши вопросы:

– Что все-таки произошло за это время, почему решили дать согласие? И в чем причины того, что часть депутатов у вас была против?

– Сейчас трудно говорить о мнении каждого. У каждого свое мнение. Но, видимо, некоторые поменяли мнение, поменяли видение. И есть теперь, значит, уверенность у ребят. Потому, наверное, по закону президент второй раз и представляет…

– А если бы и сегодня он не прошел, тогда по закону как было бы?

– Тогда президент имеет право выставить другого кандидата.

– Боджгуа уже сколько времени возглавляет район?

– С мая прошлого года.

Базба добавил: кандидат на пост руководителя районной администрации присутствовал на заседании, и депутаты открыто высказались о том, что, по их мнению, делалось им неправильно, что разделяло людей на два политических лагеря. Боджгуа сказал, что сам желает единства и будет в работе опираться на Собрание.

Надо отметить, что в Абхазии уже много лет, при разных президентах, представителями общественности высказывается мнение, что если бы главы городских и районных администраций избирались населением, это было бы более демократично и повышало бы ответственность местных руководителей перед избирателями. Однако пока побеждает противоположная точка зрения – что важнее «укрепление вертикали власти». Некоторые добавляют, что «у нас и так сплошные выборы», от которых люди устали».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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