Грузинские регбисты обыграли сборную России в третьем туре ЧЕ

Грузинские регбисты обыграли сборную России в матче третьего тура Чемпионата Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 23:6 в пользу сборной Грузии. В составе грузинской сборной попытки на счету Давида Ниниашвили, Тедо Абжандадзе, Акакия Табуцадзе.

Встреча в Калининграде стала 25-й по счету между командами Грузии и России. Национальная сборная Грузии выиграла 23 матча, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.

В настоящее время грузинская команда занимает в турнирной таблице Чемпионата Европы первое место, набрав девять очков. Вторыми идут румыны – пять очков. В следующем матче сборная Грузии, которая является действующим чемпионом Европы, сыграет против Румынии. Встреча состоится 28 марта в Тбилиси.

Чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира по регби 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда Чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.

«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019 и 2020 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.