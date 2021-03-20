Евгений Пригожин поддержал Рамзана Кадырова в конфликте с «Новой газетой»

Бизнесмен Евгений Пригожин направил главе Чечни Рамзану Кадырову письмо, выразив поддержку в конфликте с «Новой газетой», опубликовавшей расследование о внесудебных расправах Чечне. В подписанном Пригожиным письме, которое опубликовал Кадыров, говорится, что публикация журналистов «порочит честь и достоинство» полка МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. Более того, пишет автор, публикация «Новой газеты» является «недопустимой и преступной».



Евгений Пригожин, называемый в СМИ «другом Путина» или «поваром Путина», пишет, что, уважая честь офицеров и заслуги полка, предлагает Кадырову безвозмездную помощь и поддержку его, Пригожина, юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой».



Кадыров, после прочтения письма, назвал Пригожина «братом» и заявил об «общих врагах». Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии».

15 марта «Новая газета» опубликовала расследование со свидетельствами казней и пыток в полку Ахмата Кадырова. Подробности о внесудебных расправах впервые рассказал очевидец – бывший сотрудник полка Сулейман Гезмахмаев. Уже 17 марта в Грозном организовали митинг, участники которого требовали закрыть газету. Общественная палата республики обратилась к президенту России с тем же требованием. Присоединились и служащие в кадыровском полку – они записали видеообращение к Путину, в котором жаловались на «Новую газету» и угрожали журналистам.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не является арбитром в подобных ситуациях и направил руководство Чечни в суд. Это вызвало недовольство Кадырова, который вступил с Песковым в спор, напомнив Кремлю о «десятках тысяч погибших» за «возвращение Чечни в состав России».



СМИ неоднократно связывали Евгения Пригожина с президентом Владимиром Путиным, говоря об их близких отношениях, завязавшихся еще в 1990 годах. Путин в интервью в интервью американскому телеканалу NBC News заявлял, что знаком с Пригожиным, но не считает его другом.



При этом поставщики питания, связанные с «поваром Путина», только за 2020-й год получили множество государственных контрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей.



США ввели санкции в отношении Пригожина, считая его причастным к попытке вмешательства в американские выборы. В начале марта Кадыров в ответ на объявление ФБР о награде в 250 тысяч долларов США за информацию, которая приведет к аресту «повара Путина», опубликовал совместное фото с бизнесменом.



Пригожин известен исками к независимым медиа, в том числе к «Новой газете», Фонду борьбы с коррупцией (российские власти внесли ФБК в список иностранных агентов, ФБК с этим не согласился – прим.ред.)., «Фонтанке.ру», журналисту Максиму Шевченко, оппозиционному политику Алексею Навальному.