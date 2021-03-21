Наталья Сабанадзе ушла с поста главы миссии Грузии в Евросоюзе

В Грузии отмечают Новруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Ежегодно по случаю Новруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Уже второй год подряд все народные гулянья в Квемо Картли отменяют, исходя из рисков распространения коронавируса. По словам губернатора региона Шоты Рехвиашвили, население относится с пониманием к решениям властей, демонстрируя тем самым высокую гражданскую ответственность. Глава края также добавил, что в сложившейся ситуации нет поводов для обид.

Накануне азербайджанских граждан Грузии с Новрузом из Марнеули поздравила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани. Она присутствовала на праздничном мероприятии, организованном учащимися государственной школы №2. Госминистр подчеркнул важность сохранения культурного разнообразия страны, а также роль молодых людей и их активное участие в процессе гражданского равенства и интеграции.

Новруз Байрам, праздник этнических азербайджанцев, был объявлен в Грузии всеобщим народным праздником в 2010 году, по инициативе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

На праздник принято красить яйца и накрывать праздничный стол с множеством сладостей. Все сидящие за столом поздравляют друг друга с новым годом, желают удачи и процветания.

30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 19 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта «Международным днем Новруза» и приветствовала усилия государств, в которых отмечается Новруз, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с этим праздником.

Кроме Грузии, Новруз Байрам отмечают в Иране, Азербайджане, Афганистане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Казахстане, Киргизии, Македонии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, Таджикистане, Турции, Узбекистане. В России его празднуют жители Татарстана, Башкирии, Дагестана и некоторых других регионов. Написание и произношение названия этого праздника различаются в зависимости от страны: Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз.

Новруз является национальной традицией, не имеющей отношения ни к исламской религии, ни к исламским традициям. Это один из самых древних праздников в истории человечества. В Персии (современном Иране), а также в Средней Азии его начали отмечать еще до VII века до нашей эры. В переводе с персидского Новруз означает «новый день». Смысл Новруза – торжественная встреча весны, поэтому он отмечается в день весеннего равноденствия, когда день равен ночи, а природа пробуждается к жизни.

Традиции Новруза связывают с именем основателя религии зороастризма, пророка Заратустры, а также с культом огня и Солнца. Наиболее древний источник, где этот праздник упоминается, это священное писание зороастризма Авеста. Именно в нем говорится о том, что весной необходимо отмечать появление жизни. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.

Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Новруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Новруз, например, не празднуется арабами. В Турции с 1925 года по 1991 год официально празднование Новруза было запрещено. В Сирии празднование Новруза запрещено до сих пор.